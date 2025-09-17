Рада ратифицировала столетнее соглашение с Великобританией - что теперь изменится

О чем говорится в материале:
Сегодня, 17 сентября, Верховная Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Согласно документу, Лондон обязуется ежегодно предоставлять Киеву военную помощь в объеме не менее 3,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 4 миллиардов евро) до 2031 года, а в дальнейшем - при необходимости. Об этом говорится на сайте парламента.
Основной акцент в соглашении сделан на оборонном сотрудничестве. Британия гарантирует ежегодное выделение указанного объема поддержки, включающего:
- обучение украинских военных,
- помощь пилотам и поставки авиации,
- совместное производство оборонной продукции,
- участие в форматах экспедиционного взаимодействия вроде Joint Expeditionary Force.
"Юридическое принятие Соглашения даст Украине гарантированные рамки взаимной поддержки на много лет вперед, что должно усилить обороноспособность, способствовать технологическому развитию и экономической стабильности. Кроме этого, документ предусматривает четкие механизмы консультаций между сторонами в случае угрозы или агрессии и подходов к морской безопасности", - говорится в сообщении.
Чем важно столетнее соглашение о сотрудничестве с Британией - Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в Telegram отметил, что документ является уникальным, ведь он символизирует интеграцию Украины в западный мир и ее становление как регионального центра стабильности. Для Великобритании это одновременно означает усиление влияния в Восточной Европе, открытие новых рынков и подтверждение роли государства, которое защищает международное право и демократию. Для мира же это создает прецедент поддержки страны, подвергшейся агрессии, не только военными средствами.
"Этот документ - одновременно и вызов, и возможности. Потенциал выгод от такого партнерства огромен. "Столетнее соглашение" уже само по себе стало историческим явлением, которое демонстрирует силу международного права и дружбы даже в самые бурные времена. А еще - дает основу для оптимизма относительно будущего Украины и Британии в общей семье свободных и успешных наций", - резюмировал он.
Что предусматривает столетнее соглашение между Украиной и Британией
Как говорится на сайте Офиса президента, соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии предусматривает следующие пункты сотрудничества:
- Обороноспособность - развитие вооруженных сил, сотрудничество оборонно-промышленных баз, совместное производство вооружений, передача технологий, акцент на инновациях и соответствии стандартам НАТО.
- Безопасность и НАТО - усиление роли Украины в евроатлантической безопасности, подготовка к будущему членству, развитие оперативной совместимости.
- Морская безопасность - преодоление системных угроз, защита свободы судоходства, особый акцент на Балтийском, Черном и Азовском морях.
- Экономика и торговля - создание благоприятных условий для инвестиций, развитие торгового сотрудничества в различных секторах.
- Энергетика и климат - сотрудничество в сфере устойчивого развития, переход к чистой энергии, привлечение инвестиций в энергетический сектор Украины.
- Правосудие и ответственность - укрепление правового сотрудничества, совместная работа в уголовно-гражданской сфере, санкции, привлечение к ответственности государств за нарушение международного права.
- Информационная безопасность - противодействие иностранным манипуляциям и вмешательствам, повышение устойчивости к информационным угрозам, разработка контрмер.
- Наука и инновации - совместные действия для преодоления вызовов, развитие технологий, поддержка инклюзивного экономического роста.
- Социокультурные связи - сотрудничество в сферах прав человека, образования, здравоохранения, культуры, спорта, сохранения культурного наследия и развития креативных индустрий.
- Миграция - взаимодействие в сфере убежища и управления границами, борьба с нелегальной миграцией и торговлей людьми, постепенное упрощение путешествий для граждан.
100-летнее соглашение с Британией - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, 3 мая 2014 года в Киеве стартовали переговоры между Украиной и Великобританией по заключению соглашения о партнерстве на 100 лет.
16 января 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершил неанонсированный визит в Киев. Как сообщало The Guardian, планировалось, что стороны подпишут документ о партнерстве с акцентом на укрепление оборонных отношений и дальнейшую военную поддержку Украины.
Впоследствии стало известно, что президент Владимир Зеленский и Кир Стармер в Киеве официально подписали соглашение о столетнем партнерстве.
