Рада ратифицировала столетнее соглашение с Великобританией - что теперь изменится

Юрий Берендий
17 сентября 2025, 15:37
Столетнее соглашение между Украиной и Британией имеет целью усилить сотрудничество стран в ряде вопросов, основным из которых является оборонное сотрудничество.
Рада ратифицировала столетнее соглашение с Великобританией - что теперь изменится
Столетнее соглашение между Украиной и Британией - что предусматривается / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

  • Верховная Рада ратифицировала соглашение о партнерстве с Британией
  • Чем важно столетнее соглашение о сотрудничестве с Британией
  • Что предусматривает столетнее соглашение между Украиной и Британией

Сегодня, 17 сентября, Верховная Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Согласно документу, Лондон обязуется ежегодно предоставлять Киеву военную помощь в объеме не менее 3,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 4 миллиардов евро) до 2031 года, а в дальнейшем - при необходимости. Об этом говорится на сайте парламента.

Основной акцент в соглашении сделан на оборонном сотрудничестве. Британия гарантирует ежегодное выделение указанного объема поддержки, включающего:

  • обучение украинских военных,
  • помощь пилотам и поставки авиации,
  • совместное производство оборонной продукции,
  • участие в форматах экспедиционного взаимодействия вроде Joint Expeditionary Force.

"Юридическое принятие Соглашения даст Украине гарантированные рамки взаимной поддержки на много лет вперед, что должно усилить обороноспособность, способствовать технологическому развитию и экономической стабильности. Кроме этого, документ предусматривает четкие механизмы консультаций между сторонами в случае угрозы или агрессии и подходов к морской безопасности", - говорится в сообщении.

Чем важно столетнее соглашение о сотрудничестве с Британией - Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в Telegram отметил, что документ является уникальным, ведь он символизирует интеграцию Украины в западный мир и ее становление как регионального центра стабильности. Для Великобритании это одновременно означает усиление влияния в Восточной Европе, открытие новых рынков и подтверждение роли государства, которое защищает международное право и демократию. Для мира же это создает прецедент поддержки страны, подвергшейся агрессии, не только военными средствами.

"Этот документ - одновременно и вызов, и возможности. Потенциал выгод от такого партнерства огромен. "Столетнее соглашение" уже само по себе стало историческим явлением, которое демонстрирует силу международного права и дружбы даже в самые бурные времена. А еще - дает основу для оптимизма относительно будущего Украины и Британии в общей семье свободных и успешных наций", - резюмировал он.

Что предусматривает столетнее соглашение между Украиной и Британией

Как говорится на сайте Офиса президента, соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии предусматривает следующие пункты сотрудничества:

  • Обороноспособность - развитие вооруженных сил, сотрудничество оборонно-промышленных баз, совместное производство вооружений, передача технологий, акцент на инновациях и соответствии стандартам НАТО.
  • Безопасность и НАТО - усиление роли Украины в евроатлантической безопасности, подготовка к будущему членству, развитие оперативной совместимости.
  • Морская безопасность - преодоление системных угроз, защита свободы судоходства, особый акцент на Балтийском, Черном и Азовском морях.
  • Экономика и торговля - создание благоприятных условий для инвестиций, развитие торгового сотрудничества в различных секторах.
  • Энергетика и климат - сотрудничество в сфере устойчивого развития, переход к чистой энергии, привлечение инвестиций в энергетический сектор Украины.
  • Правосудие и ответственность - укрепление правового сотрудничества, совместная работа в уголовно-гражданской сфере, санкции, привлечение к ответственности государств за нарушение международного права.
  • Информационная безопасность - противодействие иностранным манипуляциям и вмешательствам, повышение устойчивости к информационным угрозам, разработка контрмер.
  • Наука и инновации - совместные действия для преодоления вызовов, развитие технологий, поддержка инклюзивного экономического роста.
  • Социокультурные связи - сотрудничество в сферах прав человека, образования, здравоохранения, культуры, спорта, сохранения культурного наследия и развития креативных индустрий.
  • Миграция - взаимодействие в сфере убежища и управления границами, борьба с нелегальной миграцией и торговлей людьми, постепенное упрощение путешествий для граждан.

100-летнее соглашение с Британией - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 3 мая 2014 года в Киеве стартовали переговоры между Украиной и Великобританией по заключению соглашения о партнерстве на 100 лет.

16 января 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершил неанонсированный визит в Киев. Как сообщало The Guardian, планировалось, что стороны подпишут документ о партнерстве с акцентом на укрепление оборонных отношений и дальнейшую военную поддержку Украины.

Впоследствии стало известно, что президент Владимир Зеленский и Кир Стармер в Киеве официально подписали соглашение о столетнем партнерстве.

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

