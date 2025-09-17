Могут ли задержаться поставки ПВО Украине: эксперт назвал важный нюанс

Эксперт отметил, что Украина будет получать вооружение, возможно, с определенной задержкой.

Главное из заявления эксперта:

После атаки дронов РФ на Польшу поставки ПВО Украине не остановятся

Эта ситуация может служить аргументом для временной корректировки поставок

Задержка совершенно не нужна ни европейцам, ни американцам

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап предположил, могут ли задержаться поставки ПВО в Украину после атаки российских дронов на Польшу.

По его словам, поставки и контракты - это одно, а решение об увеличении или уменьшении объемов - совсем другое. По его мнению, эти вещи не связаны.

"Эта ситуация может служить аргументом для временного притормаживания или корректировки поставок, как было в случае с APKWS, для которых не разрешили лазерные наводчики и отправили их на Ближний Восток. Возможна похожая ситуация, но надеюсь, что этого не произойдет", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт заметил, что задержка совершенно не нужна ни европейцам, ни американцам, которые сейчас стоят на грани, когда могут выглядеть страной, способствующей российской агрессии.

"Фактически так и получается, когда США не обеспечивают нас необходимым количеством ракет для уничтожения целей. Поэтому я не думаю, что эти вопросы как-то связаны и будут влиять на ситуацию. Вооружение мы начнем получать в нормальных количествах - возможно, с определенной задержкой, но оно будет", - подытожил Криволап.

Смотрите видео интервью Константина Криволапа Главреду о действиях помощи стран НАТО в сбивании воздушных целей над Украиной:

Какой была цель России во время атаки на Польшу

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник говорил, что исходя из того количества дронов, которые РФ запустила в Польшу, это - не случайность.

По его словам, смысл таких действий - поставить под сомнение позицию НАТО и втянуть союзников в дискуссию: следует ли это уже рассматривать как акт агрессии или еще нет.

"Россия пытается внести раскол внутри Альянса", - подчеркнул он.

Военная помощь Украине - что известно

Как сообщал Главред, 16 сентября администрация Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками по НАТО. Военная помощь Украине от США будет отправлена уже в ближайшее время.

4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новой военной помощи Украине. По его словам, Украина сейчас "нуждается в усилении противовоздушной обороны и боеприпасов".

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль говорил, что Украина будет иметь средства влияния, которые позволят защищаться от агрессии России, в частности за счет возможности "влияния на территорию РФ".

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

