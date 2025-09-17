Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Могут ли задержаться поставки ПВО Украине: эксперт назвал важный нюанс

Мария Николишин
17 сентября 2025, 15:09
47
Эксперт отметил, что Украина будет получать вооружение, возможно, с определенной задержкой.
Могут ли задержаться поставки ПВО Украине: эксперт назвал важный нюанс
Могут ли задержаться поставки ПВО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • После атаки дронов РФ на Польшу поставки ПВО Украине не остановятся
  • Эта ситуация может служить аргументом для временной корректировки поставок
  • Задержка совершенно не нужна ни европейцам, ни американцам

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап предположил, могут ли задержаться поставки ПВО в Украину после атаки российских дронов на Польшу.

По его словам, поставки и контракты - это одно, а решение об увеличении или уменьшении объемов - совсем другое. По его мнению, эти вещи не связаны.

видео дня

"Эта ситуация может служить аргументом для временного притормаживания или корректировки поставок, как было в случае с APKWS, для которых не разрешили лазерные наводчики и отправили их на Ближний Восток. Возможна похожая ситуация, но надеюсь, что этого не произойдет", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт заметил, что задержка совершенно не нужна ни европейцам, ни американцам, которые сейчас стоят на грани, когда могут выглядеть страной, способствующей российской агрессии.

"Фактически так и получается, когда США не обеспечивают нас необходимым количеством ракет для уничтожения целей. Поэтому я не думаю, что эти вопросы как-то связаны и будут влиять на ситуацию. Вооружение мы начнем получать в нормальных количествах - возможно, с определенной задержкой, но оно будет", - подытожил Криволап.

Смотрите видео интервью Константина Криволапа Главреду о действиях помощи стран НАТО в сбивании воздушных целей над Украиной:

Какой была цель России во время атаки на Польшу

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник говорил, что исходя из того количества дронов, которые РФ запустила в Польшу, это - не случайность.

По его словам, смысл таких действий - поставить под сомнение позицию НАТО и втянуть союзников в дискуссию: следует ли это уже рассматривать как акт агрессии или еще нет.

"Россия пытается внести раскол внутри Альянса", - подчеркнул он.

Военная помощь Украине - что известно

Как сообщал Главред, 16 сентября администрация Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками по НАТО. Военная помощь Украине от США будет отправлена уже в ближайшее время.

4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новой военной помощи Украине. По его словам, Украина сейчас "нуждается в усилении противовоздушной обороны и боеприпасов".

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль говорил, что Украина будет иметь средства влияния, которые позволят защищаться от агрессии России, в частности за счет возможности "влияния на территорию РФ".

Читайте также:

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ПВО военная помощь атака дронов Константин Криволап Налет дронов РФ на Польшу
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

16:42Мир
В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

16:28Война
ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

15:47Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

Последние новости

16:42

"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

16:39

Приедут ли поляки на обучение в Украину: в МИД анонсировали важный визит

16:37

В ХХ веке на Буковине создали собственную породу собак: чем они особенные

16:37

В тяжелом состоянии: путинист Киркоров заявил о проблемах со здоровьем

16:28

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
16:23

Неожиданно дешевле: в Украине снизили цены на популярный продукт

16:12

Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"

15:53

Рожденные в эти даты люди достигают невероятного успеха

15:47

ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

Реклама
15:43

Нет эффективных средств: эксперт озвучил проблему создания бесполетной зоны

15:38

Когда лучше покупать авто - эксперты назвали самые удачные и худшие месяцы

15:37

Рада ратифицировала столетнее соглашение с Великобританией - что теперь изменится

15:34

Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом

15:30

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: фантастический рецепт

15:17

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Близнецам - стараться, Львам - надеяться

15:09

Могут ли задержаться поставки ПВО Украине: эксперт назвал важный нюансВидео

15:06

Саранча покажется "цветочками": Украину массово атакуют пауки, какая причина

14:52

Убийство украинки в США: американский рэпер посвятил клип девушкеВидео

14:50

В Украине цены на ключевой продукт упали до самого низкого уровня - сколько стоит

14:39

Быстрый ужин из риса: рецепт идеального блюда за 20 минут

Реклама
14:35

Загадка для самых умных: где спрятано "странное число"

14:33

Трендовые сумочки осени-2025, которые заслуживают места в вашем гардеробе: топ-5 моделей

14:29

Когда закончится война в Украине: названо три сценария

14:23

Сотрудники САП и НАБУ выписали себе сотни тысяч пособий от государства "на социально-бытовые нужды" и выводят их за границу, – расследование

13:57

Евровидение 2026 на грани срыва: 6 стран сделали ультиматум конкурсу

13:53

Почему 18 сентября нельзя злоупотреблять вином и едой: какой церковный праздник

13:46

Уйдет в забвение: в РФ предсказали судьбу Орбакайте

13:32

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

13:28

РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

13:27

На передовой жизни и смерти: телеканал 2+2 представит военную драму "Тримайся, братику"

13:21

Не Роксолана и не Хюррем: как на самом деле звали жену СулейманаВидео

13:15

Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

13:10

Так дешево он еще не стоил: в Украине распродают известный продукт за копейки

12:45

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Крысам - компромисс, Петухам - перемена

12:43

София Ротару не выйдет на сцену - в чем причина

12:42

От мышей не останется и следа: простое средство заставит вредителей бежатьВидео

12:28

После саботажа РФ Мерц объявил ключевое условие для мирного соглашения по Украине

12:25

Рыба, от которой бегут даже коты: как правильно есть сюрстрёммингВидео

12:24

Россия готовит новое наступление: эксперт раскрыл главное направление удара

12:11

Воруют энергию и благополучие: ТОП-5 ювелирных изделий, которые притягивают беды

Реклама
11:56

Речь не только о Запорожской станции: МАГАТЭ заявило об угрозе для АЭС Украины

11:50

В одной области Украины объявили принудительную эвакуацию: кому нужно уехать

11:50

В Донецке прогремела серия мощных взрывов: вероятно, прилетело по оккупантамВидео

11:37

"Должен маме ответить": Кошевой рассекретил особые отношения Зеленского

11:17

"Становится тревожно": россияне по всей стране жалуются на бешеные цены на бензин

11:11

Новый рекорд: евро подскочил до максимума за четыре года против доллара

11:06

НАТО сразу напряглось после атаки РФ на Польшу: почему с Украиной это не работаетВидео

10:57

Водителям рекомендуют положить лимонную кожуру в авто в сентябре: какая причина

10:47

Четыре знака зодиака, скорее всего, предадут ваше доверие в отношениях

10:47

Более 50 поездов опаздывают - известна цель и последствия удара РФ по железной дороге

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять