Могут ли задержаться поставки ПВО Украине: эксперт назвал важный нюанс

Главное из заявления эксперта:
- После атаки дронов РФ на Польшу поставки ПВО Украине не остановятся
- Эта ситуация может служить аргументом для временной корректировки поставок
- Задержка совершенно не нужна ни европейцам, ни американцам
Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап предположил, могут ли задержаться поставки ПВО в Украину после атаки российских дронов на Польшу.
По его словам, поставки и контракты - это одно, а решение об увеличении или уменьшении объемов - совсем другое. По его мнению, эти вещи не связаны.
"Эта ситуация может служить аргументом для временного притормаживания или корректировки поставок, как было в случае с APKWS, для которых не разрешили лазерные наводчики и отправили их на Ближний Восток. Возможна похожая ситуация, но надеюсь, что этого не произойдет", - сказал он в интервью Главреду.
Эксперт заметил, что задержка совершенно не нужна ни европейцам, ни американцам, которые сейчас стоят на грани, когда могут выглядеть страной, способствующей российской агрессии.
"Фактически так и получается, когда США не обеспечивают нас необходимым количеством ракет для уничтожения целей. Поэтому я не думаю, что эти вопросы как-то связаны и будут влиять на ситуацию. Вооружение мы начнем получать в нормальных количествах - возможно, с определенной задержкой, но оно будет", - подытожил Криволап.
Какой была цель России во время атаки на Польшу
Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник говорил, что исходя из того количества дронов, которые РФ запустила в Польшу, это - не случайность.
По его словам, смысл таких действий - поставить под сомнение позицию НАТО и втянуть союзников в дискуссию: следует ли это уже рассматривать как акт агрессии или еще нет.
"Россия пытается внести раскол внутри Альянса", - подчеркнул он.
Военная помощь Украине - что известно
Как сообщал Главред, 16 сентября администрация Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками по НАТО. Военная помощь Украине от США будет отправлена уже в ближайшее время.
4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новой военной помощи Украине. По его словам, Украина сейчас "нуждается в усилении противовоздушной обороны и боеприпасов".
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль говорил, что Украина будет иметь средства влияния, которые позволят защищаться от агрессии России, в частности за счет возможности "влияния на территорию РФ".
О персоне: Константин Криволап
Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
