Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

Юрий Берендий
16 сентября 2025, 20:12обновлено 16 сентября, 20:55
США впервые одобрили отправку военной помощи Украине на 500 миллионов долларов по новому механизму, профинансированному странами НАТО.
США впервые направили военную помощь Украине по новому методу/ Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, US Army

О чем говорится в материале:

  • Адмнистрация Трампа одобрила отправку в Украину оружия, профинансированную союзниками по НАТО
  • Речь идет о 2 пакетах помощи на сумму 500 миллионов долларов

Администрация Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками по НАТО. Военная помощь Украине от США будет отправлена уже в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с этим вопрос.

Сообщается, что первые пакеты военной помощи Украине, одобренные администрацией Трампа, могут быть отправлены уже в ближайшее время в рамках новой финансовой договоренности с союзниками.

"Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет средств стран НАТО", - говорится в материале.

Источники Reuters уточняют, что заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби согласовал две поставки на общую сумму 500 миллионов долларов по новому механизму под названием "Список приоритетных потребностей Украины" (Priority Ukraine Requirements List, PURL).

Расходы НАТО на оборону
/ Инфографика: Главред

Как работает военная помощь США по новому механизму - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что после прихода Дональда Трампа в Белый дом финансовая помощь Украине фактически прекратилась, а военная сводилась лишь к остаткам поддержки, одобренных еще при каденции Байдена.

По его словам, Путин рассчитывал, что без участия США Украина быстро истощится и проиграет войну. Однако сейчас очевидно, что поддержка продолжается, а главным партнером является Евросоюз и отдельные европейские государства, к тому же присоединяются и другие страны. Из Европы поступает не только финансовая, но и военная помощь, тогда как администрация Трампа, руководствуясь прежде всего экономическими интересами, выбрала для себя удобный формат поддержки.

"Украина покупает американское оружие за европейские деньги. Более того, на встрече в Вашингтоне, которая состоялась 18 августа, речь шла об очень большом объеме военных закупок - на 90-100 миллиардов долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое рассматривается на перспективу как одна из гарантий безопасности для Украины. Такая весомая военная и финансовая поддержка наших партнеров - это тоже козырь, который не позволяет России выиграть эту войну", - резюмировал он.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия наращивает воздушные удары по Украине, в то же время Пентагон пересмотрел программу военной помощи, из-за чего поставки замедлились. По данным Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников, это создает риск дефицита средств ПВО для Украины.

В августе США согласовали продажу Украине 3 350 управляемых авиационных боеприпасов ERAM, однако их крупные поставки начнутся только в следующем году, сообщает Aviation Week.

ERAM (Extended-Range Attack Munition) - ракета для истребителей F-16 и украинских МиГ-29 с дальностью более 400 км, проект которой был запущен в июле 2024 года. США планируют производить не менее тысячи таких снарядов в год, а боевая часть весит около 227 кг, рассказал военный эксперт Олег Катков.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

20:53

Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповал

20:51

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

20:40

Броня нашего Востока: в ВСУ показали, как войска формируют цитадель для защиты от РФ

20:21

Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

20:12

Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов
20:07

Для украинцев в Европе могут ввести новые правила и забрать защиту - что известно

20:01

Молитва, творящая чудеса: как обратиться к Богу за исцелением и защитой здоровья

20:01

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

19:51

Хитрый трюк: эксперт объяснил, как избежать воды в топливном баке

19:41

Пауки не появятся в доме, если сделать одно простое действие: эксперты выдали секрет

19:26

"Вы очень вредите": Трамп начал угрожать журналисту после неудобного вопроса

19:11

Россия готовит новую стратегию: сколько "Шахедов" враг планирует выпускать ежемесячно

19:10

Как Польша готовится к новым атакам РФ?

18:52

Сухой посол сала: секретная добавка и деликатес становится "волшебным"

18:45

"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

18:28

Желтый знак с четырьмя линиями сбил с толку водителей - что он означает

17:51

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

17:48

Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум Европе

17:44

В Украине изменился курс доллара и евро: сколько теперь стоит валюта

17:40

"Спрашивали, чего не на фронте": Игорь Ласточкин передал сообщение с передовой

17:09

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

17:08

"Ей не больно": Зеленский эмоционально отреагировал на непрекращающиеся атаки РФ

16:56

Домашний убийца плесени: всего два компонента, и никакой сырости

16:55

Тренер "Лиги Смеха" Иван Люленов прокомментировал расставание со своей девушкой

16:42

Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ

16:41

Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

16:37

Не Оливье и не Цезарь: салат из трех ингредиентов, который съедят за 5 минут

16:35

На вершине не iPhone: названы самые популярные смартфоны в мире

16:24

"Уши режет": "звезда 90-х" обвинила Пугачеву во лжи

16:15

В Украине готовят новые правила мобилизации - у кого отберут отсрочку

16:04

В Польше задержали украинца и белоруску из-за инцидента с дроном - что известно

16:03

Золотая корочка мечты: что превращает картошку в настоящий шедевр

15:57

Имеет более 20 компонентов из США: ГУР рассекретило "начинку" одного из дронов РФ

15:56

В США скончался популярный американский актер

15:54

Известный певец рассказал об интимной встрече с Ириной Билык

15:46

Заработали миллионы рублей: сын Ротару с паспортом РФ разозлил пропагандистов

15:32

Эксперты призвали в сентябре натирать окна корицей: зачем это делать

15:20

Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснил

15:19

Фильм Птушкина "Антарктида" стал абсолютным рекордсменом: в чем достижение

15:12

Хит сезона: деревья, которые обязательно сажать осенью для яркой весны

15:03

ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций: у Зеленского назвали причину

14:51

НАБУ три года уничтожало отечественного производителя тепловизоров – эксперт о скандале с "Арчер"

14:49

Такие носили только дворяне - какие фамилии выдают благородное происхождение

14:35

"Наш роман продолжается": Константин Грубич высказался о Пугачевой

14:35

Где девятка среди шестерок: только самые внимательные найдут ответ всего за 7 секунд

14:34

Учителям в 2026 году повысят зарплаты: сколько они будут получать

14:29

Разберут со стола первой: рецепт очень вкусной горячей закуски

14:20

Будет кровь, пот, грязь: как исполнитель хита "Червона рута" узнал о мобилизации сына

14:12

Обернется к ЕС: на какой шаг решится Лукашенко после потепления в отношениях с США

14:11

Точно пролежит до весны: какой овощ нужно хранить рядом с картошкой

