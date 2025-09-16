Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

США впервые одобрили отправку военной помощи Украине на 500 миллионов долларов по новому механизму, профинансированному странами НАТО.

США впервые направили военную помощь Украине по новому методу/ Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, US Army

Адмнистрация Трампа одобрила отправку в Украину оружия, профинансированную союзниками по НАТО

Речь идет о 2 пакетах помощи на сумму 500 миллионов долларов

Администрация Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками по НАТО. Военная помощь Украине от США будет отправлена уже в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с этим вопрос.

Сообщается, что первые пакеты военной помощи Украине, одобренные администрацией Трампа, могут быть отправлены уже в ближайшее время в рамках новой финансовой договоренности с союзниками.

"Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет средств стран НАТО", - говорится в материале.

Источники Reuters уточняют, что заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби согласовал две поставки на общую сумму 500 миллионов долларов по новому механизму под названием "Список приоритетных потребностей Украины" (Priority Ukraine Requirements List, PURL).

Как работает военная помощь США по новому механизму - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что после прихода Дональда Трампа в Белый дом финансовая помощь Украине фактически прекратилась, а военная сводилась лишь к остаткам поддержки, одобренных еще при каденции Байдена.

По его словам, Путин рассчитывал, что без участия США Украина быстро истощится и проиграет войну. Однако сейчас очевидно, что поддержка продолжается, а главным партнером является Евросоюз и отдельные европейские государства, к тому же присоединяются и другие страны. Из Европы поступает не только финансовая, но и военная помощь, тогда как администрация Трампа, руководствуясь прежде всего экономическими интересами, выбрала для себя удобный формат поддержки.

"Украина покупает американское оружие за европейские деньги. Более того, на встрече в Вашингтоне, которая состоялась 18 августа, речь шла об очень большом объеме военных закупок - на 90-100 миллиардов долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое рассматривается на перспективу как одна из гарантий безопасности для Украины. Такая весомая военная и финансовая поддержка наших партнеров - это тоже козырь, который не позволяет России выиграть эту войну", - резюмировал он.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия наращивает воздушные удары по Украине, в то же время Пентагон пересмотрел программу военной помощи, из-за чего поставки замедлились. По данным Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников, это создает риск дефицита средств ПВО для Украины.

В августе США согласовали продажу Украине 3 350 управляемых авиационных боеприпасов ERAM, однако их крупные поставки начнутся только в следующем году, сообщает Aviation Week.

ERAM (Extended-Range Attack Munition) - ракета для истребителей F-16 и украинских МиГ-29 с дальностью более 400 км, проект которой был запущен в июле 2024 года. США планируют производить не менее тысячи таких снарядов в год, а боевая часть весит около 227 кг, рассказал военный эксперт Олег Катков.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

