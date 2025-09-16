Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

Погода в Украине резко изменится - налетят сильные осадки. В ГСЧС назвали даты сильной непогоды.

Погода в Украине - ливни накроют почти всю страну/ фото: УНИАН

Когда Украину накроет сильная непогода

В каких областях будут лить дожди

Погода в Украине в среду и четверг, 17 и 18 сентября, отметится сильными дождями.

Об этом предупредили в ГСЧС Украины. В среду сильные осадки накроют восемь областей в разных уголках государства, а на следующий день, 18 августа, непогода доберется до еще нескольких регионов.

"Внимание, непогода! 17 сентября по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра в Украине ожидаются сильные дожди: ночью - в Винницкой и Черновицкой областях, днем - в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях и в столице", - говорится в сообщении.

18 сентября ливень накроет юг и центр: ночью - Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области, днем - Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую. Местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Спасатели отметили, что ожидается I уровень опасности (желтый).

"Будьте осторожны на дорогах и планируйте дела с учетом погоды", - добавили в ГСЧС.

Погода в Украине 17 сентября/ meteoprog

Погода в Украине 18 сентября/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударит летняя жара до почти +30 - стало известно, когда в Украину вернется тепло. В Украину скоро вернется высокая температура воздуха, однако также стоит быть готовыми к сильным осадкам.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает похолодание - стало известно, где температура воздуха опустится до +8 градусов. Погода в Луцке будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха днем опустится до +16 градусов.

Напомним, украинцев предупредили о резкой смене погоды. Диденко рекомендует доставать из шкафа куртки и не забывать о зонтиках.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

