Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

Вы узнаете:
- Когда Украину накроет сильная непогода
- В каких областях будут лить дожди
Погода в Украине в среду и четверг, 17 и 18 сентября, отметится сильными дождями.
Об этом предупредили в ГСЧС Украины. В среду сильные осадки накроют восемь областей в разных уголках государства, а на следующий день, 18 августа, непогода доберется до еще нескольких регионов.
"Внимание, непогода! 17 сентября по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра в Украине ожидаются сильные дожди: ночью - в Винницкой и Черновицкой областях, днем - в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях и в столице", - говорится в сообщении.
18 сентября ливень накроет юг и центр: ночью - Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области, днем - Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую. Местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Спасатели отметили, что ожидается I уровень опасности (желтый).
"Будьте осторожны на дорогах и планируйте дела с учетом погоды", - добавили в ГСЧС.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударит летняя жара до почти +30 - стало известно, когда в Украину вернется тепло. В Украину скоро вернется высокая температура воздуха, однако также стоит быть готовыми к сильным осадкам.
Также ранее сообщалось, что Украину накрывает похолодание - стало известно, где температура воздуха опустится до +8 градусов. Погода в Луцке будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха днем опустится до +16 градусов.
Напомним, украинцев предупредили о резкой смене погоды. Диденко рекомендует доставать из шкафа куртки и не забывать о зонтиках.
Вас также может заинтересовать:
- Существует ли жизнь после смерти: священник дал откровенный ответ
- Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснил
- Пауки не появятся в доме, если сделать одно простое действие: эксперты выдали секрет
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред