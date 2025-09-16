Укр
Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

Алёна Воронина
16 сентября 2025, 17:51
В Украину скоро вернется высокая температура воздуха, однако также стоит быть готовыми к сильным осадкам.
Погода в Украине - ударит летняя жара до почти +30/ фото: УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни отметится новыми "сюрпризами". Температура воздуха скоро существенно поднимется и столбики термометров даже достигнут почти летней жары - до +28 градусов.

Однако также стоит быть готовыми к осадкам. Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха, пишет NV.

Она отметила, что 17 сентября в большинстве северных областей и в Винницкой области, а 18 сентября и по всей территории Украины столбики термометров будут показывать +16...+22 градуса. В темное время суток ожидается +8...+14, а на юге до +16 градусов.

"17-18 мокро будет на большей части территории Украины. Рассчитываем на умеренные, а иногда даже значительные осадки. 18 сентября в западных областях осадки прекратятся, в то же время остальные области еще будет с дождями. 19 сентября они будут утихать", - отметила синоптик.

Когда в Украине снова потеплеет

Также она рассказала, когда в Украине снова потеплеет. По словам Птухи, в конце недели будет погода без осадков, дождь ожидается только ночью местами в юго-восточной части страны в пятницу, 19 сентября.

Антициклон принесет сухую теплую погоду на выходные.

"В небе прояснится, снова будет больше солнца, поэтому дневная температура немного повысится: 19-го еще будет +17...+23, а 20 сентября - уже +20...+26. Такая синоптическая ситуация продлится по крайней мере до 24 сентября. Даже до +24...+28 может прогреться приземный слой воздуха в Украине. И не только на юге, но и, например, в Киевской области: если вторая половина рабочей недели будет холодной, то на выходные здесь также вернется тепло", - рассказала Птуха.

Погода в Украине 17 сентября
Погода в Украине 17 сентября/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Украину накрывает похолодание - стало известно, где температура воздуха опустится до +8 градусов. Погода в Луцке будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха днем опустится до +16 градусов.

Также ранее сообщалось о том, что украинцев предупредили о резкой смене погоды. Диденко рекомендует доставать из шкафа куртки и не забывать о зонтиках.

Напомним, шторм усиливается - Украина под влиянием мощной магнитной бури. Эта затяжная магнитная буря может негативно повлиять на здоровье и ухудшить самочувствие человека.

О персоне: Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

погода синоптик жара прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра Наталия Птуха
