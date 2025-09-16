Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

В Украину скоро вернется высокая температура воздуха, однако также стоит быть готовыми к сильным осадкам.

Погода в Украине в ближайшие дни отметится новыми "сюрпризами". Температура воздуха скоро существенно поднимется и столбики термометров даже достигнут почти летней жары - до +28 градусов.

Однако также стоит быть готовыми к осадкам. Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха, пишет NV.

Она отметила, что 17 сентября в большинстве северных областей и в Винницкой области, а 18 сентября и по всей территории Украины столбики термометров будут показывать +16...+22 градуса. В темное время суток ожидается +8...+14, а на юге до +16 градусов.

"17-18 мокро будет на большей части территории Украины. Рассчитываем на умеренные, а иногда даже значительные осадки. 18 сентября в западных областях осадки прекратятся, в то же время остальные области еще будет с дождями. 19 сентября они будут утихать", - отметила синоптик.

Когда в Украине снова потеплеет

Также она рассказала, когда в Украине снова потеплеет. По словам Птухи, в конце недели будет погода без осадков, дождь ожидается только ночью местами в юго-восточной части страны в пятницу, 19 сентября.

Антициклон принесет сухую теплую погоду на выходные.

"В небе прояснится, снова будет больше солнца, поэтому дневная температура немного повысится: 19-го еще будет +17...+23, а 20 сентября - уже +20...+26. Такая синоптическая ситуация продлится по крайней мере до 24 сентября. Даже до +24...+28 может прогреться приземный слой воздуха в Украине. И не только на юге, но и, например, в Киевской области: если вторая половина рабочей недели будет холодной, то на выходные здесь также вернется тепло", - рассказала Птуха.

