Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснил

Отец Алексей Филюк ответил, какой ошибки не стоит делать, когда мы хотим поздороваться с кем-то на похоронах.

Как правильно здороваться на похоронах

Большинство людей знают, что во время похорон ни в коем случае нельзя здороваться словами "добрый день", "добрый вечер" и т.д., ведь день, когда хоронят умершего человека, точно не является добрым.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рассказал, как правильно здороваться на похоронах и какие ошибки не стоит допускать.

"Когда в нашей жизни есть такие события, что кто-то из наших родных или близких умирает, и мы идем на похороны, то конечно там не будем говорить "Добрый день". Это ненормально и как-то неэтично. Какой "добрый день", если умер молодой человек или погиб защитник? Используем христианское приветствие - "Слава Иисусу Христу", - отметил священник.

Он пояснил, что это христианское традиционное приветствие, которым христиане здороваются и в будни, и в праздники, и тем более во время таких нелегких событий, как похороны.

Также священник объяснил, можно ли здороваться с другими людьми за руку во время похорон.

"За руку здороваться греха нет. Но по правилам этикета также как-то не очень прилично. Но если вы поздороваетесь за руку, греха в этом не будет. Потому что главное, чтобы вы пришли и утешили свою родственницу или родственника, которые потеряли близкого человека. А приветствие, конечно, должно быть "Слава Иисусу Христу", христианское приветствие. Если вы себя идентифицируете с христианами, то такое рекомендуется приветствие", - пояснил отец Алексей Филюк.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

