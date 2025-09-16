Укр
Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснил

Алёна Воронина
16 сентября 2025, 15:20
Отец Алексей Филюк ответил, какой ошибки не стоит делать, когда мы хотим поздороваться с кем-то на похоронах.
Похороны, священник Алексей Филюк
Как правильно здороваться на похоронах/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно здороваться на похоронах
  • Какие формы приветствия не стоит использовать

Большинство людей знают, что во время похорон ни в коем случае нельзя здороваться словами "добрый день", "добрый вечер" и т.д., ведь день, когда хоронят умершего человека, точно не является добрым.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк рассказал, как правильно здороваться на похоронах и какие ошибки не стоит допускать.

"Когда в нашей жизни есть такие события, что кто-то из наших родных или близких умирает, и мы идем на похороны, то конечно там не будем говорить "Добрый день". Это ненормально и как-то неэтично. Какой "добрый день", если умер молодой человек или погиб защитник? Используем христианское приветствие - "Слава Иисусу Христу", - отметил священник.

Он пояснил, что это христианское традиционное приветствие, которым христиане здороваются и в будни, и в праздники, и тем более во время таких нелегких событий, как похороны.

Также священник объяснил, можно ли здороваться с другими людьми за руку во время похорон.

"За руку здороваться греха нет. Но по правилам этикета также как-то не очень прилично. Но если вы поздороваетесь за руку, греха в этом не будет. Потому что главное, чтобы вы пришли и утешили свою родственницу или родственника, которые потеряли близкого человека. А приветствие, конечно, должно быть "Слава Иисусу Христу", христианское приветствие. Если вы себя идентифицируете с христианами, то такое рекомендуется приветствие", - пояснил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, как правильно здороваться на похоронах:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

священники священник кладбища Алексей Филюк
