Для украинцев в Европе могут ввести новые правила и забрать защиту - что известно

Руслана Заклинская
16 сентября 2025, 20:07
Совет ЕС опубликовал рекомендации по выходу беженцев из Украины из статуса временной защиты.
ЕС готовится к завершению временной защиты для украинцев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • ЕС готовится к завершению временной защиты для украинцев
  • Вместо временной защиты украинцам будут предлагать разрешения на проживание
  • Страны будут разрабатывать программы добровольного возвращения в Украину

Совет Европейского Союза утвердил рекомендации для государств-членов по возвращению, реинтеграции и изменению официального статуса украинцев, которые временно находятся в странах ЕС из-за войны. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В Совете отметили, что солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой, но в то же время стоит "подготовиться ко дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой, чтобы помочь в восстановлении своей страны".

"Скоординированный подход к переходу от статуса временной защиты отвечает наилучшим интересам тех, кто был вынужден покинуть свою страну. Мы хотим обеспечить, чтобы возвращение в Украину происходило постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию в общины", - заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дюбвад.

Страны ЕС призывают предоставлять украинским беженцам возможность перехода к другим легальным статусам для проживания, в частности на основании трудоустройства, обучения, образования или семейных обстоятельств, если люди соответствуют установленным требованиям.

В то же время лица, пользующиеся временной защитой, также должны иметь возможность подавать заявки на статусы в соответствии с законодательством ЕС, в частности относительно высококвалифицированной занятости. При этом одновременное пользование статусом временной защиты и правовым статусом ЕС запрещено.

Ознакомительные визиты

Чтобы облегчить возвращение в Украину, ЕС рекомендует странам-членам разрешать так называемые "ознакомительные визиты" и создавать программы добровольного возвращения на ограниченный период времени. Условия таких программ должны согласовываться с украинскими властями и другими государствами ЕС.

При этом права временной защиты - на жилье, медицинскую помощь и образование - распространяются на участников программ добровольного возвращения. Кроме того, планируется создание информационных систем и кампаний по программам возвращения, а также Центров единства, где беженцы смогут получить помощь с документами и консультации по реинтеграции.

Вернутся ли беженцы в Украину

Директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи Элла Либанова считает, что украинцы, которые выехали за границу из-за войны, вернутся домой только в условиях безопасной ситуации и наличия жилья и работы в Украине.

"Если в Украине есть жилье и есть работа, шансов на возвращение значительно больше. Я поэтому говорю всем работодателям, когда меня спрашивают, что делать. Говорю: общаться. Если вы хотите, чтобы ваши люди вернулись, ну, те, кто у вас работал, вернулись к вам, пишите им. Вам нетрудно поздравить с праздниками, с днем рождения, спросить, как дела, рассказать о своих планах, перспективах", - посоветовала Либанова в интервью Радио Свобода.

По ее оценкам, вернуться из-за границы могут примерно треть беженцев.

Напомним, с 12 октября 2025 года на границах ЕС заработает новая Система въезда/выезда (EES), которая заменит штампы в паспортах цифровой биометрической регистрацией для краткосрочных поездок до 90 дней. В базу будут вноситься фото лица, отпечатки четырех пальцев, данные паспорта, дата и место пересечения границы и случаи отказа во въезде.

Также с 28 августа 2025 года Кабмин разрешил мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу даже во время действия военного положения. Для пересечения границы нужны паспорт и военно-учетный документ.

Как сообщал Главред, в Украине действуют ограничения на выезд мужчин военнообязанного возраста из-за военного положения и мобилизации. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, границы могут открыть после завершения военного положения и короткого переходного периода.

Об источнике: Совет Европейского Союза

Совет Европейского Союза - третья из семи институтов Европейского Союза. Совет состоит из 27 национальных министров определенных отраслей и одного ответственного за эту отрасль еврокомиссара, который не имеет права голосовать. Например, если обсуждается сельскохозяйственная политика, то на заседании присутствуют 27 министров стран Европейского Союза и еврокомиссар, ответственный за сельскохозяйственную политику. Всего существует 10 конфигураций Совета, пишет Википедия.

