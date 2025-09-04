Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Для прохождения биометрической проверки пассажирам автомобилей нужно будет выходить из транспорта.

https://glavred.info/ukraine/vvodyatsya-novye-pravila-peresecheniya-granic-es-dlya-ukraincev-chto-nuzhno-znat-10695224.html Ссылка скопирована

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

Система будет касаться краткосрочных поездок - до 90 дней в течение 180 дней

Отказ предоставить биометрические данные станет основанием для отказа во въезде в ЕС

С 12 октября 2025 года на внешних границах Европейского Союза заработает новая Система въезда/выезда (EES). Она заменит штампы в паспортах цифровой биометрической регистрации. Об этом сообщило посольство Украины в Польше.

Система будет касаться краткосрочных поездок - до 90 дней в течение 180 дней.

видео дня

"EES вводят для усиления контроля за соблюдением правил пребывания, предотвращения использования поддельных документов и повышения уровня безопасности в странах Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.

Теперь в базу будут вноситься следующие данные:

фотография лица;

отпечатки четырех пальцев (с 12 лет);

информация из загранпаспорта;

дата и место въезда/выезда;

случаи отказа во въезде.

Для прохождения биометрической проверки пассажирам автомобилей нужно будет выходить из транспорта. В поездах процедура будет зависеть от пункта пропуска. Отказ предоставить биометрические данные станет основанием для отказа во въезде в ЕС.

Как поясняют в ЕС, новая система направлена на более эффективный контроль за соблюдением правил пребывания, предотвращение использования поддельных документов, а также повышение уровня безопасности в странах Шенгенской зоны.

Какие мужчины могут выезжать за границу

Стоит заметить, что недавно Кабмин разрешил выезжать за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Даже во время действия военного положения они могут беспрепятственно пересекать границу. Изменения начали действовать с 28 августа и касаются также украинцев, которые уже находятся за границей.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за границу. Но советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, когда могут снять эти ограничения.

Как сообщал Главред, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса говорил, что в Украине планируются изменения в процессе мобилизации. Генштаб и Минобороны нарабатывают соответствующие решения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред