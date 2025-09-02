Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Юрий Берендий
2 сентября 2025, 22:02
331
В Украине готовятся изменения в мобилизации, чтобы упорядочить систему, минимизировать коррупционные риски и обеспечить справедливый подход, указывает Палиса.
Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно
Остановят ли мобилизацию в случае прекращения войны / Коллаж: Главред

О чем сказал Палиса:

  • В Украине внесут изменения в правила мобилизации
  • Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится

В Украине планируются изменения в процессе мобилизации. Генштаб и Минобороны нарабатывают соответствующие решения. Об этом в интервью Суспільному сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Палиса подчеркнул, что поражен масштабом аналитической работы, которую в течение последних трех месяцев провели Генеральный штаб и Министерство обороны.

видео дня

"Прежде всего это касается наведения порядка по всем категориям военнообязанных или граждан, подлежащих мобилизации. Прежде всего для того, чтобы разработать действенные механизмы, которые позволят а) максимально убрать все коррупционные моменты, б) абсолютно справедливо подойти к вопросам мобилизации в целом. Упорядочить и автоматизировать все процессы", - указывает он.

По его словам, детали пока не разглашаются, ведь сейчас идет финальная доработка, однако вскоре соответствующие решения будут официально представлены. Он выразил надежду, что процессы будут максимально цифровизированы и автоматизированы, что позволит минимизировать коррупционные риски.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
/ Инфографика: Главред

Прекратится ли мобилизация в случае окончания войны

В то же время он подчеркнул, что даже в случае немедленного прекращения огня мобилизация не остановится. Некоторое время она будет продолжаться, ведь Вооруженные силы должны сохранять боеспособность и готовность выполнять первоочередные задачи. По его словам, невозможно одновременно уволить всех, кто служит с 2022 года, ведь нужны военные, которые придут на их замену.

"Для того, чтобы в остальной Украине жизнь имела такой вид, какой она имеет хотя бы сейчас. Конечно, мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, а другие живут свою жизнь, как хотят. Мне как военному больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию", - отмечает он.

Палиса уточнил, что сейчас идет работа над поиском оптимального решения, которое позволит поддержать обороноспособность и одновременно избежать ощущения "вечного рабства" у военных. Он заверил, что в ближайшее время Министерство обороны и Генштаб представят согласованный план.

Также он отметил, что в течение последних четырех месяцев в сфере мобилизации прослеживается стабильная положительная динамика.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13634-1, который предусматривает ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов колледжей, начавших обучение после 25 лет, а также для тех, кто превысил установленный срок обучения по образовательной программе. Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

С 1 сентября военнослужащие группы оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работают с постоянной видеофиксацией. Об этом сообщил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

Из-за действия военного положения, которое продлено до 5 ноября, мобилизация будет продолжаться и в сентябре. Как напоминает Минобороны, призыву подлежат граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья и не обеспеченные отсрочкой или бронированием.

Другие новости:

О персоне: Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине мобилизация в армию
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Всплыли ужасные обстоятельства": новые подробности по делу Парубия

"Всплыли ужасные обстоятельства": новые подробности по делу Парубия

22:36Украина
Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

22:02Война
Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

21:18Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Быкам - нервы, Собакам - опасность

Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Быкам - нервы, Собакам - опасность

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

Последние новости

22:36

"Всплыли ужасные обстоятельства": новые подробности по делу Парубия

22:25

Усик контролирует все пояса, но нюанс: промоутер Джошуа дал неожиданный прогноз

22:18

Сбрила все "под ноль": Эмма Стоун с лысым черепом удивила фанатовВидео

22:02

Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

21:43

Вымышленная реальность убийцы Парубия как симптом временимнение

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
21:26

Юная девушка Остапа Ступки показала домашние кадры с ним: "Согласилась добровольно"

21:18

Мощнейшая магнитная буря атаковала страну: когда закончится почти 6-балльный шторм

20:56

Где может быть подписана сделка о прекращении огня с Россией - Мерц назвал город

20:47

Настя Каменских повторила судьбу Ани Лорак - детали

Реклама
20:35

"Бальзам" для чеснока: копеечный раствор, чтобы он не гнил и дал хороший урожайВидео

20:09

Родила в 22 и оставила родителям: Алина Гросу раскрыла правду о младшем брате

19:58

Простодушный пес устроил переполох посреди ночи и умилил Сеть неожиданной реакциейВидео

19:53

Взрывы в Киеве: РФ атакует столицу дронами, есть угроза массированного ракетного удара

19:21

"Молюсь": появилось тревожное заявление советника Трампа на фоне слухов о его смерти

19:06

Из чего на самом деле делают маргарин: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

18:53

Грациозная Варвара Кошевая поделилась личным

18:52

Не только штраф: в Украине водителей начали строго наказывать за фары

18:44

Зеленый свет не означает "езжай": автоинструктор предупредил о неочевидной ошибкеВидео

18:42

В двух областях будут лить грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде

18:39

"Начнется социальный взрыв, военных не остановить": названо условие бунтов в РФ

Реклама
18:18

"Украина сама виновата": Путин готовит оправдание перед новым террором

18:05

"Убило сразу, на моих глазах": Димопулос показала, в какую ситуацию попал ее сын

18:02

Передумал: Евгений Клопотенко заговорил о женитьбе и новой любви

18:01

Две приметы, которых стоит придерживаться: праздник 3 сентября

17:56

Картофель категорически нельзя хранить с одним овощем: в чем фатальная ошибкаВидео

17:55

Спонсирует ВСУ: Валерий Меладзе на грани потери гражданства РФВидео

17:45

Запасы уже на минимуме: цена на важный продукт резко возрастет в конце 2025-го

17:44

В каком возрасте люди самые несчастные и самые счастливые - исследование ученых удивит

17:16

ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

17:00

Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

16:59

Многие используют холодильник неправильно: какие продукты нельзя замораживатьВидео

16:25

"Великая китайская стена" по-украински - где находится самый длинный в мире домВидео

16:19

"Зазвездилась": Тина Кароль попала в скандал из-за игнорирования фанатовВидео

16:15

"У него три задачи": у Зеленского жестко отреагировали на заявления Путина в Китае

15:58

"Воплощение яда": Netflix впервые показал образ Леди Гаги в сериале "Уэнздей"

15:58

Мужчины удивятся, женщины оценят: зачем в трусах кармашек и почему он важен

15:34

В Украине ощутимо подорожает продукт первой необходимости: какие будут цены

15:11

Эрдоган поставил точку в вопросе встречи Зеленского и Путина

14:56

Самый лучший звонок будильника: идеальный вариант для бодрого утра и энергичного дняВидео

14:49

"Трамп не обещал": аналитик объяснил, каким будет экономическое давление США на РФ

Реклама
13:55

Счет за коммуналку заметно "похудеет": хитрый фокус сэкономит уйму денегВидео

13:54

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

13:53

Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕСВидео

13:51

Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

13:30

Взяли у Гарри лучшее: Меган Маркл опубликовала редкие фото детей

13:25

Женщина выбрала странное имя дочери: друзья уверены, что оно испортит жизнь ребенку

13:20

Шикарные котлеты без мяса за считанные минуты - вся семья будет сытаВидео

12:59

Умер звезда "Танцующего с волками" и "Сумерек" - актер Грэм Грин

12:51

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области - там взвился украинский флаг

12:29

"Мы выросли в Украине": путинистка Лолита поменяла позицию

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять