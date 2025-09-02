Мобилизация по-новому: в Украине готовят масштабные изменения, что известно

В Украине готовятся изменения в мобилизации, чтобы упорядочить систему, минимизировать коррупционные риски и обеспечить справедливый подход, указывает Палиса.

https://glavred.info/war/mobilizaciya-po-novomu-v-ukraine-gotovyat-masshtabnye-izmeneniya-chto-izvestno-10694837.html Ссылка скопирована

Остановят ли мобилизацию в случае прекращения войны / Коллаж: Главред

О чем сказал Палиса:

В Украине внесут изменения в правила мобилизации

Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится

В Украине планируются изменения в процессе мобилизации. Генштаб и Минобороны нарабатывают соответствующие решения. Об этом в интервью Суспільному сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Палиса подчеркнул, что поражен масштабом аналитической работы, которую в течение последних трех месяцев провели Генеральный штаб и Министерство обороны.

видео дня

"Прежде всего это касается наведения порядка по всем категориям военнообязанных или граждан, подлежащих мобилизации. Прежде всего для того, чтобы разработать действенные механизмы, которые позволят а) максимально убрать все коррупционные моменты, б) абсолютно справедливо подойти к вопросам мобилизации в целом. Упорядочить и автоматизировать все процессы", - указывает он.

По его словам, детали пока не разглашаются, ведь сейчас идет финальная доработка, однако вскоре соответствующие решения будут официально представлены. Он выразил надежду, что процессы будут максимально цифровизированы и автоматизированы, что позволит минимизировать коррупционные риски.

/ Инфографика: Главред

Прекратится ли мобилизация в случае окончания войны

В то же время он подчеркнул, что даже в случае немедленного прекращения огня мобилизация не остановится. Некоторое время она будет продолжаться, ведь Вооруженные силы должны сохранять боеспособность и готовность выполнять первоочередные задачи. По его словам, невозможно одновременно уволить всех, кто служит с 2022 года, ведь нужны военные, которые придут на их замену.

"Для того, чтобы в остальной Украине жизнь имела такой вид, какой она имеет хотя бы сейчас. Конечно, мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, а другие живут свою жизнь, как хотят. Мне как военному больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию", - отмечает он.

Палиса уточнил, что сейчас идет работа над поиском оптимального решения, которое позволит поддержать обороноспособность и одновременно избежать ощущения "вечного рабства" у военных. Он заверил, что в ближайшее время Министерство обороны и Генштаб представят согласованный план.

Также он отметил, что в течение последних четырех месяцев в сфере мобилизации прослеживается стабильная положительная динамика.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13634-1, который предусматривает ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов колледжей, начавших обучение после 25 лет, а также для тех, кто превысил установленный срок обучения по образовательной программе. Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

С 1 сентября военнослужащие группы оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работают с постоянной видеофиксацией. Об этом сообщил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

Из-за действия военного положения, которое продлено до 5 ноября, мобилизация будет продолжаться и в сентябре. Как напоминает Минобороны, призыву подлежат граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья и не обеспеченные отсрочкой или бронированием.

Другие новости:

О персоне: Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред