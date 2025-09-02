Где может быть подписана сделка о прекращении огня с Россией - Мерц назвал город

Мерц предложил Женеву как площадку для следующего раунда мирных переговоров между Украиной и Россией, отметив ключевую роль гарантий безопасности.

Где может быть подписано соглашение о прекращении огня с Россией / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Мерц:

Соглашение о прекращении огня между Украиной и РФ может быть подписано в Женеве

Гарантии безопасности для Украины будут иметь ключевое значение

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении предложить Женеву в качестве площадки для следующего раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции, пишет Sky News.

Где могут состояться переговоры между Украиной и Россией

"Женева будет подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня", - заявил Фридрих Мерц.

В то же время Мерц подчеркнул, что гарантии безопасности будут иметь ключевое значение, добавив, что примет участие в переговорах президента Зеленского с лидерами ЕС в четверг, 4 сентября, в формате онлайн.

Стоит ли ожидать окончания войны в ближайшее время - мнение эксперта

Как писал Главред, не стоит ожидать скорого завершения войны, ведь российский диктатор Владимир Путин к этому не готов. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он пояснил, что начало реальных мирных переговоров возможно только после стабилизации фронта - это станет ключевым условием.

Вторым важным фактором Фесенко назвал роль Дональда Трампа, ведь нравится это или нет, но без него активных переговоров бы не было.

Именно Трамп является главным двигателем мирного процесса.

"Не так важно, почему - то ли из-за Нобелевской премии мира, то ли из-за того, что хочет попасть в рай, но пусть он толкает мирные переговоры вперед, в том числе оказывая какое-то влияние на Путина", - подчеркнул он.

Политолог подчеркнул, что Путин стремится захватить Украину и одновременно стремится к договоренностям именно с Трампом.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин готовится к террористическим ударам по украинской энергетике и заранее выстраивает оправдания для своих действий. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко.

Во время саммита в Китае президенты Турции и РФ обсуждали возможные шаги для справедливого завершения войны. В то же время сам Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы к прямой встрече, о чем заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

2 сентября президент Финляндии Александр Стубб отметил, что союзники Украины достигли прогресса в вопросе предоставления гарантий безопасности. Впрочем, как отмечает Reuters, реализация этих договорённостей возможна только после подписания мирного соглашения.

Об источнике: Sky News Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

