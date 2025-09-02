Укр
"Украина сама виновата": Путин готовит оправдание перед новым террором

Ангелина Подвысоцкая
2 сентября 2025, 18:18
181
Российский диктатор утверждает, что не Россия виновата в ударах по энергообъектам Украины.
Путин, Шахед
Путин оправдывает удары по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Что говорит Коваленко:

  • Путин оправдывает удары по энергетике Украины
  • Россияне перекладывают ответственность за удары на Украину
  • Путин может готовить новые террористические удары

Российский диктатор Владимир Путин планирует нанести по украинской энергетике террористические удары. При этом он уже даже готовит оправдание. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко.

Путин даже сейчас пытается оправдать удары, которые ранее были заданы по украинской энергетике. Он утверждает, что оккупанты били по украинским энергообъектам "лишь в ответ на атаки Украины по нефтяной отрасли РФ".

видео дня

"С 2022 года Россия постоянно атакует украинскую энергетику, делает это системно, воюет таким образом против гражданских. Россияне атакуют тогда, когда идет подготовка к зиме, а также непосредственно зимой. Также в этом году россияне не прекращали вообще ударов по энергетике в отдельных регионах, граничащих с границей РФ", - отметил Коваленко.

Сейчас Путин пытается переложить на Украину ответственность за дальнейший террор украинцев.

Массированные атаки России на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на 30 августа совершили массированную атаку на Украину. Наибольший удар пришелся на Запорожскую и Днепропетровскую области и областные центры.

Ранее, в ночь на 28 августа, российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под вражеской атакой оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

Во время этой атаки Россия жестоко ударила ракетами и дронами по жилым домам в столице - городе Киев. Это была подлая и одна из крупнейших атак на столицу.

Больше новостей:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

война в Украине Владимир Путин вторжение России ракетный удар Андрей Коваленко атака дронов
