'Молюсь': появилось тревожное заявление советника Трампа на фоне слухов о его смерти

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс сделал неоднозначное заявление на фоне слухов о возможной болезни главы Белого дома. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.
"Молюсь за вас, господин президент Дональд Трамп", - написал он.
Что известно об обращении Трампа 2 сентября
Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп 2 сентября сделает официальное заявление, которое будут транслировать ведущие СМИ.
Согласно расписанию для прессы на вторник, 2 сентября, выступление состоится в 14:00 по вашингтонскому времени (21:00 по Киеву) в Овальном кабинете. Это будет первое публичное появление Трампа после нескольких дней отсутствия, которое уже привлекло внимание медиа и политических экспертов.
Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, выступление президента будет касаться вопросов Пентагона.
Как реагирует Трамп на слухи о своей "смертельной болезни"
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о своей смерти, заверив в соцсети Truth Social, что чувствует себя хорошо.
"В жизни не чувствовал себя лучше", - написал Трамп 1 сентября.
Распространение таких слухов произошло из-за временного отсутствия Трампа на публике в конце августа, когда некоторые СМИ сообщали о якобы обнаруженной у него смертельной болезни.
Что известно о слухах о "смерти Трампа"
Фраза "Трамп мертв" начала появляться в трендах через несколько дней после того, как 27 августа в интервью USA Today Вэнса спросили, готов ли он стать президентом в случае "ужасной трагедии". Вэнс заверил, что 79-летний Трамп энергичен и в хорошей форме, однако отметил, что непредвиденные события исключать нельзя.
"Он последний человек, который звонит ночью, и он первый человек, который просыпается, и первый человек, который звонит утром. Да, ужасные трагедии случаются. Но я уверен, что президент Соединенных Штатов в хорошей форме, дослужит остаток своего срока и сделает великие дела для американского народа. И если, не дай Бог, произойдет ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего обучения на рабочем месте, чем то, которое я получил за последние 200 дней", - сказал Вэнс USA Today.
Эта осторожная ремарка о возможном "трагическом событии" быстро вызвала волну домыслов и, вероятно, стала толчком для появления тренда "Трамп мертв".
Журналисты также отмечают, что на последних публичных мероприятиях у Трампа были заметны гематомы на руках. Например, во время игры в гольф с бывшим бейсболистом Роджером Клеменсом он появился с новым синяком, который ранее Трамп пытался скрыть пудрой.
В Белом доме объяснили, что синяки могут быть следствием многочисленных рукопожатий и приема аспирина, который вызывает подобные эффекты. Пресс-секретарь Каролина Ливитт заверила, что угрозы для здоровья нет. Кроме того, у президента диагностирована хроническая венозная недостаточность - болезнь, которая не является смертельной, но может вызывать отеки и появление синяков.
О персоне: Марк Бернс
Американский евангельский служитель, телеевангелист и политик, который является пастором Harvest Praise & Worship Center в Южной Каролине. Он был ранним сторонником Дональда Трампа во время президентских выборов в Соединенных Штатах 2016 года, а до 2023 года был членом правления организации Пасторы за Трампа. Соучредитель телевизионной сети NOW.
