У Трампа серьезная болезнь, на теле появились синяки: в Белом доме раскрыли тайну

Из-за болезни у американского президента постоянно отекают ноги.

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У Трампа серьезная болезнь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

У Трампа отекают ноги и появились синяки на руках

У Трампа хроническая венозная недостаточность

У 79-летнего президента США Дональда Трампа диагностировали серьезную болезнь. На его теле уже заметили синяки. Подробности раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливвит, сообщает CNN.

Трамп обратился к врачу из-за постоянного опухания ног. Ему провели комплексное обследование в медицинском отделении Белого дома, которое включало диагностические сосудистые исследования.

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Как оказалось, у Трампа хроническая венозная недостаточность. Из-за нарушения работы вен, кровь застаивается в сосудах ног. Отмечается, что это распространенный диагноз среди пожилых людей. Лечение может включать процедуры и медикаменты.

Отмечается, что синяки, которые видны на тыльной стороне ладони - легкое повреждение тканей из-за частых рукопожатий.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Дональда Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, Трамп 14 июля заявил, что если через 50 дней не будет мирного соглашения, США введут жесткие санкции в отношении России. Также Трамп подтвердил военную помощь Украине от Штатов, которую оплатит НАТО.

Трамп глубоко разочарован Путиным - они четыре раза договаривались о мирном урегулировании, после чего войска РФ били по гражданским объектам в Киеве, рассказал президент США. Впрочем, Трамп все еще надеется на продолжение переговоров с Путиным.

Трамп пытается заставить Путина сесть за стол переговоров, написали журналисты ABC News. Усиление санкций и военной помощи Украине может подтолкнуть Москву к переговорам, если наступление оккупантов станет неудачным, пишут журналисты.

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Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа": замораживание войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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