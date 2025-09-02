'Начнется социальный взрыв, военных не остановить': названо условие бунтов в РФ

Из-за уничтожения железнодорожных узлов и НПЗ Россия потеряла ресурсы для осеннего наступления, а вероятность расширения боевых действий минимальна.

В России просто произойдет социальный взрыв из-за одного решения Путина / Коллаж Главред, фото: mil.ru, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем сказал Жданов:

У России нет ресурсов для расширения боевых действий

Украина разрушила 5 нефтеперерабатывающих заводов на юге России

Завершение войны вызовет социальный взрыв в РФ

Мнимая остановка войны для России выглядит не как шанс на мир, а как путь к внутреннему хаосу. Ведь сотни тысяч военных, которые вернутся с фронта без денег и перспектив, вместе с кризисом в экономике могут стать детонатором масштабного социального взрыва, который Кремль уже не способен будет сдержать. Об этом в комментарии Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Жданов отметил, что даже если осенью Россия попытается задействовать на фронте 160 тысяч военных, вероятность расширения зоны боевых действий на новые территории, в частности часть Днепропетровской области или расширение боев в Сумской и Харьковской областях, является минимальной. Причина в том, что этим силам банально нечем воевать - у РФ исчерпаны ресурсы.

Он также напомнил, что в ночь с 27 на 28 августа Украина успешно завершила стратегическую экономическую операцию против российской армии.

Во-первых, была уничтожена часть ключевых железнодорожных узлов, по которым могла передвигаться техника и войска РФ.

"Если эта группировка и едет сюда, то все это теперь будет растянуто во времени, соответственно, плывут все сроки. А сроки зависят от погодных условий: когда начнутся дожди, российские войска будут барахтаться в запорожских степях по колено в глине и никуда не сдвинутся", - отметил военный эксперт.

Во-вторых, по словам Жданова, удары разрушили пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в южном регионе России. В результате производство топлива там фактически прекратилось, ведь НПЗ либо выведены из строя окончательно (например, Новошахтинский, который можно только отстроить с нуля), либо остановлены на ремонт. Два предприятия, пораженные в ночь на 28 августа, полностью потеряли возможность работать.

Кроме того, той же ночью были уничтожены два стратегических железнодорожных узла - Кряж и Павловск, которые обеспечивали основные маршруты для транспортировки войск, техники и горючего.

"Таким образом, юг России мы отрезали полностью от всей остальной ее части. Возможно, пару недель они еще поездят на том топливе, которое есть на полевых складах и в бензовозах, но дальше будет провал с топливом", - добавил он.

Жданов подчеркнул, что из-за уничтоженных железнодорожных узлов снабжение и передвижение российских войск значительно замедлится. Когда один полк прибудет, а другой - нет, придется пересматривать их задачи, иначе они просто не смогут их выполнить.

Иными словами, Украина создала условия для того, чтобы осеннее наступление России потерпело провал. Однако россияне, как упрямые, продолжат штурмы, даже на провальных направлениях, например в Сумской области, потому что как только они перейдут в оборону, Украина начнет контратаки. И не факт, что российская пехота удержатся - этого очень боятся командиры, поэтому они бросают весь личный состав в наступление.

"Вы представляете, что будет, если 700-тысячная группировка российских войск, даже ее половина, сегодня вернется в Россию, и ей перестанут платить деньги? Что будет с теми российскими городами, где сегодня растет новый средний класс, который получает зарплаты благодаря гособоронзаказу, если завтра там перестанут выплачивать зарплату? При таких ценах в магазинах! Если Путин остановит войну, в России просто произойдет социальный взрыв. А ребят с фронта уже никто не остановит, даже нацгвардия РФ, а они с оружием и привыкли убивать", - утверждает он.

Жданов также отметил, что Путин не может остановить войну, хотя и нуждается в оперативной паузе из-за экономических проблем. Вместо решения экономических вопросов в России занимаются "укреплением партийных рядов" - чистками и устранением нелояльных к Путину, чтобы он остался у власти и сохранил свой режим.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, агенты партизанского движения Атеш совершили диверсионную операцию возле временно оккупированного Дебальцево в Донецкой области.

Бойцы "Азова" смогли усилить оборону на Покровском направлении, и сейчас ситуация там значительно лучше, чем месяц назад, сообщил военный, заместитель командира 1-го корпуса Нацгвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламар.

Оккупационные войска России снизили активность в Сумской и Харьковской областях, тогда как украинские Силы обороны достигли успехов на Харьковщине, говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

