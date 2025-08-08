"Уже этой зимой": эксперт рассказал, как заставить россиян пойти против Путина

Украина способна заставить США и другие страны действовать в наших интересах, считает эксперт.

Эксперт рассказал, как заставить россиян пойти против Путина / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Вы узнаете:

Российские регионы могут начать задавать неприятные вопросы центру, то есть Москве и могут начаться процессы, ведущие к распаду России.

С таким заявлением в интервью Главреду выступил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Мы должны ставить вопрос иначе: сколько еще ракет нужно нам выпустить, чтобы этот процесс начался уже этой зимой. Без наших усилий в нынешней модели все может тянуться долго для нас, потому что каждый день войны для нас – это жизни украинцев и уничтоженные города. То есть мы должны действовать так, чтобы эти неприятные вопросы в российских регионах звучали уже этой зимой", - отметил эксперт.

По его словам, достаточно перебить газораспределительные сети Москвы в хороший мороз, а дальше покупать попкорн и смотреть, что там будет происходить.

"Блекаут в Москве остается действенным инструментом. Если какие-то процессы начнутся в столице, в Москве, то все, это уже кошмар. Поэтому Путин всегда оберегает Москву от передряг. Мы должны мыслить так. А то у нас часто инфантильное отношение, например, мы гадаем, остановит ли Трамп войну. Причем тут Трамп? Нужно думать о себе. Украина способна заставить США и другие страны действовать в наших интересах. Если мы просто будем ждать действий других, то это будет долго", - подытожил Загородний.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

