"Уже этой зимой": эксперт рассказал, как заставить россиян пойти против Путина

Сергей Кущ
8 августа 2025, 22:11
Украина способна заставить США и другие страны действовать в наших интересах, считает эксперт.
Вы узнаете:

  • При каком условии россияне восстанут против власти
  • Украина способна заставить США и другие страны действовать в наших интересах

Российские регионы могут начать задавать неприятные вопросы центру, то есть Москве и могут начаться процессы, ведущие к распаду России.

С таким заявлением в интервью Главреду выступил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

видео дня

"Мы должны ставить вопрос иначе: сколько еще ракет нужно нам выпустить, чтобы этот процесс начался уже этой зимой. Без наших усилий в нынешней модели все может тянуться долго для нас, потому что каждый день войны для нас – это жизни украинцев и уничтоженные города. То есть мы должны действовать так, чтобы эти неприятные вопросы в российских регионах звучали уже этой зимой", - отметил эксперт.

По его словам, достаточно перебить газораспределительные сети Москвы в хороший мороз, а дальше покупать попкорн и смотреть, что там будет происходить.

"Блекаут в Москве остается действенным инструментом. Если какие-то процессы начнутся в столице, в Москве, то все, это уже кошмар. Поэтому Путин всегда оберегает Москву от передряг. Мы должны мыслить так. А то у нас часто инфантильное отношение, например, мы гадаем, остановит ли Трамп войну. Причем тут Трамп? Нужно думать о себе. Украина способна заставить США и другие страны действовать в наших интересах. Если мы просто будем ждать действий других, то это будет долго", - подытожил Загородний.

Смотрите полное интервью Тараса Загороднего Главреду:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, план расписан до 2036 года - Буданов признался, к чему на самом деле готовится РФ. Буданов заявил, что Россия признает только силу.

Также ранее в Раде дали неожиданный прогноз, что может заставить Путина завершить войну. В перспективе контакты Дональда Трампа и Владимира Путина будут стихать, считает Богдан Яременко.

Напомним, в РФ ответили на ультиматум Трампа и угрожают продолжением войны. Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор "обязательно прокомментирует" слова Дональда Трампа, если посчитает необходимым.

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

война в Украине Тарас Загородний протесты в России
