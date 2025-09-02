Укр
Ключевой для врага маршрут на Донетчине взорвали: Атеш сообщил о диверсии

Анна Косик
2 сентября 2025, 09:51
282
Движение по важной логистической артерии оккупантов перебито.
Дебальцево, диверсия
Партизаны провели диверсию в глубоком тылу противника / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua, скрин с DeepState

Что сообщили партизаны:

  • В Донецкой области партизаны провели диверсию
  • В результате подрыва поставки войск РФ задержаны

Агенты партизанского движения Атеш провели диверсию возле временно оккупированного Дебальцево, что в Донецкой области. Об этом сообщило движение в Telegram.

В результате подрывных действий была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск страны-агрессора России на Донецком направлении.

видео дня

Какой маршрут атаковали партизаны

Партизаны отметили, что специально выбрали эту точку для атаки, ведь оккупанты используют маршрут для регулярного прохождения складов с топливом, боеприпасами и техникой.

"Здесь задержки в поставках непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупационной армии на приоритетном для оккупантов направлении", - говорится в сообщении.

В Атеш добавили, что систематические удары по логистическим путям в тылу противника для снижения его возможностей на фронте будут продолжаться.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Где еще пострадала логистика РФ

Не так давно партизаны провели диверсию и парализовали железную дорогу оккупантов и на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой, что во временно оккупированной части Херсонской области.

В результате подрыва релейного шкафа была повреждена инфраструктура, что нарушило железнодорожное сообщение. Важно отметить, что это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.

Операции партизан в тылу противника - последние новости

Ранее Главред писал, что один из агентов партизанского движения Атеш парализовал движение железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску в Запорожской области.

Накануне также агенты Атеш в Костроме, что в стране-агрессоре России, провели успешную диверсионную операцию, уничтожив релейный шкаф на железнодорожной ветке города.

Напомним, в начале августа партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

