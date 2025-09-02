Ключевой для врага маршрут на Донетчине взорвали: Атеш сообщил о диверсии

Что сообщили партизаны:
- В Донецкой области партизаны провели диверсию
- В результате подрыва поставки войск РФ задержаны
Агенты партизанского движения Атеш провели диверсию возле временно оккупированного Дебальцево, что в Донецкой области. Об этом сообщило движение в Telegram.
В результате подрывных действий была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск страны-агрессора России на Донецком направлении.
Какой маршрут атаковали партизаны
Партизаны отметили, что специально выбрали эту точку для атаки, ведь оккупанты используют маршрут для регулярного прохождения складов с топливом, боеприпасами и техникой.
"Здесь задержки в поставках непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупационной армии на приоритетном для оккупантов направлении", - говорится в сообщении.
В Атеш добавили, что систематические удары по логистическим путям в тылу противника для снижения его возможностей на фронте будут продолжаться.
Где еще пострадала логистика РФ
Не так давно партизаны провели диверсию и парализовали железную дорогу оккупантов и на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой, что во временно оккупированной части Херсонской области.
В результате подрыва релейного шкафа была повреждена инфраструктура, что нарушило железнодорожное сообщение. Важно отметить, что это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении.
Операции партизан в тылу противника - последние новости
Ранее Главред писал, что один из агентов партизанского движения Атеш парализовал движение железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску в Запорожской области.
Накануне также агенты Атеш в Костроме, что в стране-агрессоре России, провели успешную диверсионную операцию, уничтожив релейный шкаф на железнодорожной ветке города.
Напомним, в начале августа партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
