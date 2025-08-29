Вся система снабжения армии РФ ослаблена: партизаны проникли в тыл врага

Оккупанты не ожидали, что их систему снабжения могут задеть на таком расстоянии от Украины.

Партизаны устроили поджог в глубоком тылу врага / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили в Атеш:

В Костроме провели диверсию на железной дороге

Уничтожение релейного шкафа приведет к проблемам со снабжением армии РФ

Система снабжения оккупантов ослаблена

Агенты партизанского движения Атеш в Костроме, что в стране-агрессоре России, провели успешную диверсионную операцию, уничтожив релейный шкаф на железнодорожной ветке города.

Как сообщили в Атеш, на этот раз агентам удалось устроить диверсию не в приграничном регионе РФ, а за более чем тысячу километров от границы Украины и России.

Диверсия стала неожиданностью для врага

Враг получил мощный удар там, где не ожидал, ведь был убежден, что украинцы не могут навредить так далеко. Но теперь, по словам представителей движения, "под ногами у оккупантов горит земля даже там, где они чувствовали себя в безопасности".

Снабжение армии РФ подверглось серьезному удару

Железнодорожная сеть Костромы используется для перевозки топлива, техники и комплектующих на военные заводы Центральной России. Поэтому уничтожение узлов связи приводит к сбоям в движении поездов и, соответственно, задержкам поставок, ослабляя всю систему снабжения оккупационной армии.

"Каждый регион России теперь может стать фронтом. Кремль не может защитить свою логистику - мы достанем врага везде. Каждая диверсия Атеш делает войну ближе к их домам и приближает свободу для Украины", - добавили представители движения.

Диверсии в тылу россиян - последние новости

Недавно агент движения сопротивления, который действует в тылу врага, устроил диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области.

Накануне, как писал Главред, партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.

Ранее агент партизанского движения парализовал движение железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску в Запорожской области, сжегши релейный шкаф возле населенного пункта Шелковое.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

