Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Вся система снабжения армии РФ ослаблена: партизаны проникли в тыл врага

Анна Косик
29 августа 2025, 10:02
823
Оккупанты не ожидали, что их систему снабжения могут задеть на таком расстоянии от Украины.
диверсия в Костроме
Партизаны устроили поджог в глубоком тылу врага / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили в Атеш:

  • В Костроме провели диверсию на железной дороге
  • Уничтожение релейного шкафа приведет к проблемам со снабжением армии РФ
  • Система снабжения оккупантов ослаблена

Агенты партизанского движения Атеш в Костроме, что в стране-агрессоре России, провели успешную диверсионную операцию, уничтожив релейный шкаф на железнодорожной ветке города.

Как сообщили в Атеш, на этот раз агентам удалось устроить диверсию не в приграничном регионе РФ, а за более чем тысячу километров от границы Украины и России.

видео дня

Диверсия стала неожиданностью для врага

Враг получил мощный удар там, где не ожидал, ведь был убежден, что украинцы не могут навредить так далеко. Но теперь, по словам представителей движения, "под ногами у оккупантов горит земля даже там, где они чувствовали себя в безопасности".

Снабжение армии РФ подверглось серьезному удару

Железнодорожная сеть Костромы используется для перевозки топлива, техники и комплектующих на военные заводы Центральной России. Поэтому уничтожение узлов связи приводит к сбоям в движении поездов и, соответственно, задержкам поставок, ослабляя всю систему снабжения оккупационной армии.

"Каждый регион России теперь может стать фронтом. Кремль не может защитить свою логистику - мы достанем врага везде. Каждая диверсия Атеш делает войну ближе к их домам и приближает свободу для Украины", - добавили представители движения.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Диверсии в тылу россиян - последние новости

Недавно агент движения сопротивления, который действует в тылу врага, устроил диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области.

Накануне, как писал Главред, партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.

Ранее агент партизанского движения парализовал движение железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску в Запорожской области, сжегши релейный шкаф возле населенного пункта Шелковое.

Читайте также:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война России и Украины партизаны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Невыносимая жара накрывает Украину: где ударит +36 градусов

Невыносимая жара накрывает Украину: где ударит +36 градусов

10:36Синоптик
"Царит неразбериха": как Трамп хочет закончить войну и почему Европа в замешательстве

"Царит неразбериха": как Трамп хочет закончить войну и почему Европа в замешательстве

09:37Война
ВСУ пробиваются возле Покровска, оккупантов массово ликвидируют - ISW

ВСУ пробиваются возле Покровска, оккупантов массово ликвидируют - ISW

09:27Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Китайский гороскоп на завтра 29 августа: Кроликам - грусть, Лошадям - обиды

Китайский гороскоп на завтра 29 августа: Кроликам - грусть, Лошадям - обиды

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Последние новости

10:40

"Почти всегда обречены": путиниста Ефремова в семье ждало горе

10:36

Невыносимая жара накрывает Украину: где ударит +36 градусов

10:19

Ушел к своей музе: скончался известный композитор, муж Майи Плисецкой

10:07

Авто перевернулось на крышу: в Киеве произошло смертельное ДТП с полицейскими

10:02

Вся система снабжения армии РФ ослаблена: партизаны проникли в тыл врага

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
09:59

Курс доллара и евро с 1 сентября: нужно ли готовиться к резким скачкам

09:45

Ужасный персонаж: в Голливуде снимают фильм про диктатора Путина

09:37

"Царит неразбериха": как Трамп хочет закончить войну и почему Европа в замешательстве

09:27

ВСУ пробиваются возле Покровска, оккупантов массово ликвидируют - ISW

Реклама
09:23

Зачем птицы купаются в песке: лишь единицы знают правильный ответВидео

09:00

В инвалидном кресле и не может говорить: в сети появилось видео Эдиты ПьехиВидео

08:25

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

08:10

Россия пытает систематически и с фантазией: зачем РФ выходит из конвенции о предотвращении пытокмнение

08:04

Не важно на каком языке говоришь: Каменских разозлила своим высказыванием в СШАВидео

08:01

Впервые в истории: FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами КалибрВидео

07:30

Стал тенью себя: папарацци удалось сфотографировать неузнаваемого Микки Рурка

07:23

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

07:10

Где три различия между двумя мужчинами с гитарой: на поиски ответа есть всего 27 секунд

06:47

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

06:17

От уроков "Минска" к новой коалиции союзниковмнение

Реклама
05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с автомобилем у скалы за 10 сек

05:23

Зачем немцы кладут под ковер фольгу: необычный лайфхак

04:30

Признание и новый этап: трех знаков зодиака накроет волна удачи 29 августа

04:07

Почему кот лижет, а потом внезапно кусает - объяснение зоологов удивитВидео

03:30

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньгиВидео

02:34

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный БугВидео

02:05

Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

01:56

Алмаз, которому суждено стать бриллиантом: Ольга Сумская показала себя в юности

01:30

"Попросила положить конец": звезда "Гарри Поттера" раскрыла свой последний план

01:01

США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

00:50

Жена Monatik случайно засветила лицо восьмимесячного сына

00:08

Невероятный старт и напряженный финал: "Полесье" едва не сотворило сенсацию в Италии

28 августа, четверг
23:56

Победительница "Холостяка-13" экстренно покинула страну из-за суда

23:35

Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали от старшего сына важную тайну: причина

23:16

В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофеВидео

23:14

"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

22:28

На дорогах заметили необычный знак - о чем предупреждают черно-белые квадраты

22:19

Смертельный сигнал: как по цвету дыма определить "здоровье" двигателя автомобиля

21:56

Как определить, что морковь созрела - лучше дни для сбора урожая

21:04

"Действует в пользу России": президент Португалии заявил, что Трамп - советский агентВидео

Реклама
20:57

Чеснок будет размером с кулак: простой шаг в августе, который изменит урожайВидео

20:55

Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне - Белый домВидео

20:37

Эксперты назвали 5 лучших и худших продуктов для женщин 50+ лет

20:36

Переговоры между Зеленским и Путиным не состоятся - Мерц назвал причину

20:07

"Будет на бумаге": Зеленский рассказал, когда появятся гарантии безопасности

20:03

Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

19:44

Трамп поставил дедлайн: раскрыто, когда будет подписано сделку между Украиной и РФВидео

19:33

Джордж Клуни не смог участвовать в Венецианском кинофестивале: в чем причина

19:22

Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

19:10

Отложенный террор по Киеву: что устроила РФмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять