'Хаос в тылу': партизаны устроили громкую диверсию и нарушили логистику РФ

Коротко:
- Партизанское движение Атеш провело диверсию на железнодорожной линии
- Была повреждена инфраструктура, что нарушило железнодорожное сообщение
- Это задержало поставки горючего и военных грузов РФ
Партизаны провели диверсию на важном направлении и парализовали железную дорогу оккупантов. Об этом говорится в Telegram-канале партизанского движения Атеш.
Отмечается, что агент движения сопротивления, который действует в тылу врага, устроил диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области.
"Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении. В результате подрыва релейного шкафа была повреждена инфраструктура, что нарушило железнодорожное сообщение", - говорится в сообщении.
Партизаны добавили, что из-за этой диверсии задержались поставки топлива и военных грузов, которые направлялись в Мелитополь - один из главных логистических центров оккупационных сил.
"Задержки в поставках ресурсов могут критически повлиять на способность российских войск удерживать позиции на юге. Прицельные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют нарушить логистику врага и создают хаос в его тылу", - подытожили в Атеш.
Диверсия на железнодорожной линии - видео:
Партизаны - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 20 июля агент движения Атеш провел диверсию на железнодорожной ветке под Тулой, уничтожив релейный шкаф, управлявший движением поездов. В результате были нарушены поставки оружия и техники с тульских заводов на фронт.
10 июля партизанское движение Атеш совершило диверсию и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму. Это произошло возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе Крыма.
Также партизаны успешно провели диверсию в населенном пункте Могильцы и уничтожили оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.
Читайте также:
- Застрелили и сбросили в море: в АТЕШ рассказали о бойне россиян на Кинбурнской косе
- РФ боится ударов Украины: Атеш указал на перемещение боевых кораблей в Крыму
- Мобилизация не компенсирует: АТЕШ рассказали о серьезной проблеме в армии РФ
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред