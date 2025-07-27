'Хаос в тылу': партизаны устроили громкую диверсию и нарушили логистику РФ

Отмечается, что направление, где была диверсия, является ключевым для логистики российских войск.

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Партизаны устроили диверсию / коллаж: Главед, фото: Атеш

Коротко:

Партизанское движение Атеш провело диверсию на железнодорожной линии

Была повреждена инфраструктура, что нарушило железнодорожное сообщение

Это задержало поставки горючего и военных грузов РФ

Партизаны провели диверсию на важном направлении и парализовали железную дорогу оккупантов. Об этом говорится в Telegram-канале партизанского движения Атеш.

Отмечается, что агент движения сопротивления, который действует в тылу врага, устроил диверсию на железнодорожной линии между Сафоновым и Новоалексеевкой во временно оккупированной части Херсонской области.

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"Это направление является ключевым для логистики российских войск на Запорожском направлении. В результате подрыва релейного шкафа была повреждена инфраструктура, что нарушило железнодорожное сообщение", - говорится в сообщении.

Партизаны добавили, что из-за этой диверсии задержались поставки топлива и военных грузов, которые направлялись в Мелитополь - один из главных логистических центров оккупационных сил.

"Задержки в поставках ресурсов могут критически повлиять на способность российских войск удерживать позиции на юге. Прицельные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют нарушить логистику врага и создают хаос в его тылу", - подытожили в Атеш.

Диверсия на железнодорожной линии - видео:

Партизаны - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 20 июля агент движения Атеш провел диверсию на железнодорожной ветке под Тулой, уничтожив релейный шкаф, управлявший движением поездов. В результате были нарушены поставки оружия и техники с тульских заводов на фронт.

10 июля партизанское движение Атеш совершило диверсию и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму. Это произошло возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе Крыма.

Также партизаны успешно провели диверсию в населенном пункте Могильцы и уничтожили оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

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Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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