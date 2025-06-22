Застрелили и сбросили в море: в Атеш рассказали о бойне россиян на Кинбурнской косе

На Кинбурнской косе российские десантники устроили стрельбу.

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Российские десантники застрелили четырех "казачков" и сбросили их в море / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, uk.wikipedia.org

Что известно:

На Кинбурнской косе во время ротации подразделений РФ вспыхнул конфликт

Десантники застрелили четырех россиян из бригады "Дон"

Их тела сбросили в море

На временно оккупированной Кинбурнской косе между российскими оккупантами вспыхнул конфликт. Российские десантники во время ротации подразделений застрелили четырех военнослужащих из бригады "Дон" и сбросили их в море. Об этом сообщило военное партизанское движение "Атеш".

Как сообщают агенты Атеш, ротация происходила в районе села Покровка. Бригада "Дон", которая более двух лет почти непрерывно находилась на этих позициях, отмечалась деградацией и полной потерей боеспособности. На ее место российское командование направило 337-й десантно-штурмовой полк ВДВ, входящий в состав 104 воздушно-десантной дивизии.

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Ротация прошла не только со скандалом, но и со стрельбой. Как утверждают партизаны, в составе 104-й воздушно-десантной дивизии, ссора между новоприбывшими десантниками и остатками бригады "Дон" переросла в вооруженную схватку.

"Во время конфликта десантники застрелили четырех казачков и сбросили их тела в море. Судьба остальных из бригады "Дон" неизвестна - их, видимо, вывозят с фронта или постепенно расформировывают из-за полной потери боеспособности", - говорится в сообщении Атеш.

Что касается самих десантников, то 337-й полк уже имеет печальный опыт участия в боях на Кинбурнской косе - в конце 2023 года подразделение понесло значительные потери из-за отсутствия авиационной и артиллерийской поддержки, а также из-за слабой подготовки новобранцев. Полк был поспешно укомплектован военнослужащими без должного опыта. Сейчас эти солдаты, истощенные и деморализованные, вернулись на те же позиции.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска готовятся активизировать боевые действия на юге Украины, пытаясь незаметно переправить силы на один из островов на Днепре. Враг пытается установить плацдарм на островах Козулиский, Нестрига, Бугаз, Забич, но украинские защитники уничтожают противника и не дают захватить территорию.

Также украинские защитники освободили поселок Андреевка на Сумщине, сообщает DeepState. 225-й отдельный штурмовой полк после длительных боев взял село.

Кроме этого, в Курской области РФ украинские войска сдерживают вражескую группу около 10 тысяч военных и контролируют около 90 км². Благодаря украинской Курской операции оттянуто до 70 тысяч врагов, что ослабило их давление и позволило перегруппировать войска, отметил главком ВСУ Александр Сырский.

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