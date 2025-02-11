'Возникнут проблемы': Ким оценил угрозу наступления россиян на Николаев

Сейчас угрозы сосредоточения значительного количества российских войск на южном направлении нет, отметил Ким.

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Ким оценил угрозу наступления россиян на Николаев / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

О чем сказал Ким:

Угрозы наступления российских оккупантов на Николаев нет

Оккупация Кинбурнской косы нанесла ущерб экосистеме на миллиарды евро

Николаевская область пока не является приоритетной целью для России, а оккупационные войска не имеют возможности наступать на город. Об этом в интервью "Укринформу" заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Конечно, если пришлют пять северокорейских бригад, которые будут форсировать Днепр, то у нас возникнут проблемы. Но по состоянию на сейчас этого нет. Я уже говорил: если буду видеть накопление войск или подготовку, которая угрожает Николаеву - сообщу", - подчеркнул Ким. видео дня

Он также прокомментировал информацию об усилении российской группировки на Кинбурне, отметив, что пока это не представляет угрозы для Николаева.

По его словам, Кинбурнская коса - открытая местность, и противнику трудно вести там активные действия. В то же время ее необходимо освобождать, поскольку природным заповедникам региона нанесен ущерб на миллиарды евро.

Что известно о Кинбурнской косе / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны уничтожили редкий корабельный бомбомет "Смерч-2", который российские оккупанты установили на грузовик "Урал". Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Главный редактор "Суспільне. Донбасс" Андрей Крамченков отметил, что российские войска приближаются к Константиновке, что позволяет им применять более широкий спектр вооружений для обстрелов города.

Тем временем украинские военные перехватили тактическую инициативу к северу от Харькова, в частности в районе Липцов, и постепенно оттесняют оккупантов к границе. Однако этот процесс происходит медленно из-за артиллерийского превосходства противника, сообщил представитель пресс-службы 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев.

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Кто такой Виталий Ким? Виталий Александрович Ким - украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года - председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

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