'Самые эффективные ребята': Ким высказался о снижении призывного возраста до 18 лет

Виталий Ким рассказал, что лучший возраст для мобилизации в Украине от 18 до 25 лет.

https://glavred.info/ukraine/nayefektivnishi-hlopci-kim-vislovivsya-pro-znizhennya-prizovnogo-viku-do-18-rokiv-10633928.html Ссылка скопирована

Уменьшат ли мобилизационный возраст в Украине / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, Николаевская ОВА

Ключевые тезисы Кима:

Самые эффективные ребята на войне в возрасте 18-25 лет

Еще Залужный говорил, что надо снизить мобилизационный возраст

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким высказался о снижении призывного возраста в Украине.

"Это не популярное решение. Еще Залужный говорил, что надо это делать. На самом деле, самые эффективные ребята - это 18-25 лет. Их много. Кальянщик мой был парнем, который всегда какой-то проблемный, пошел туда. Он уже настрелял коробок там 20 с чем-то, вот руки у него стоят и все, медали награды у него государственные - красавчик. Просто потому что ты молодой сильный, быстро думаешь и имеешь талант к технологиям, то это безусловно эффективно", - говорит Виталий Ким в интервью ТСН. видео дня

Впрочем, он отметил, что не знает, правильное это решение или нет, ведь не владеет данными, чтобы сделать такой вывод.

"Я мыслю сразу параллельно в двух плоскостях. Первая - это государственная позиция, вторая - это личная. Что такое личная, это когда у тебя есть сын, брат и так далее. Я могу говорить, в принципе, ну имею право, потому что мой младший брат не призывного возраста пошел в армию и сейчас командир роты, сестра служит, все знакомые служат. Я имею право говорить свое мнение... Но выводы не делаю, потому что это вопрос сложный и тяжелый", - говорит Виталий Ким.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно, какие три категории студентов могут призвать в 2025 году. В Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, которые получают первое высшее образование. Впрочем, получение второго или третьего высшего образования больше не будут давать право на отсрочку.

Виталий Кулик оценил требование США о снижении возраста мобилизации в Украине до 18 лет. Эксперт не исключил, что у Дональда Трампа могут поддержать эту идею, но это не является базовым вопросом на повестке дня. Речь идет о вопросах военного руководства и рациональности использования военной техники и помощи, предоставленной Украине.

Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке. Ярослав Железняк сообщил, что Рада проголосовала в целом за законопроект о базовой военной подготовке - прохождение для женщин будет исключительно добровольным.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред