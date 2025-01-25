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"Самые эффективные ребята": Ким высказался о снижении призывного возраста до 18 лет

Юлия Закрепа
25 января 2025, 17:10обновлено 25 января, 17:42
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Виталий Ким рассказал, что лучший возраст для мобилизации в Украине от 18 до 25 лет.
'Самые эффективные ребята': Ким высказался о снижении призывного возраста до 18 лет
Уменьшат ли мобилизационный возраст в Украине / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, Николаевская ОВА

Ключевые тезисы Кима:

  • Самые эффективные ребята на войне в возрасте 18-25 лет
  • Еще Залужный говорил, что надо снизить мобилизационный возраст

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким высказался о снижении призывного возраста в Украине.

"Это не популярное решение. Еще Залужный говорил, что надо это делать. На самом деле, самые эффективные ребята - это 18-25 лет. Их много. Кальянщик мой был парнем, который всегда какой-то проблемный, пошел туда. Он уже настрелял коробок там 20 с чем-то, вот руки у него стоят и все, медали награды у него государственные - красавчик. Просто потому что ты молодой сильный, быстро думаешь и имеешь талант к технологиям, то это безусловно эффективно", - говорит Виталий Ким в интервью ТСН.

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Впрочем, он отметил, что не знает, правильное это решение или нет, ведь не владеет данными, чтобы сделать такой вывод.

"Я мыслю сразу параллельно в двух плоскостях. Первая - это государственная позиция, вторая - это личная. Что такое личная, это когда у тебя есть сын, брат и так далее. Я могу говорить, в принципе, ну имею право, потому что мой младший брат не призывного возраста пошел в армию и сейчас командир роты, сестра служит, все знакомые служат. Я имею право говорить свое мнение... Но выводы не делаю, потому что это вопрос сложный и тяжелый", - говорит Виталий Ким.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно, какие три категории студентов могут призвать в 2025 году. В Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, которые получают первое высшее образование. Впрочем, получение второго или третьего высшего образования больше не будут давать право на отсрочку.

Виталий Кулик оценил требование США о снижении возраста мобилизации в Украине до 18 лет. Эксперт не исключил, что у Дональда Трампа могут поддержать эту идею, но это не является базовым вопросом на повестке дня. Речь идет о вопросах военного руководства и рациональности использования военной техники и помощи, предоставленной Украине.

Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке. Ярослав Железняк сообщил, что Рада проголосовала в целом за законопроект о базовой военной подготовке - прохождение для женщин будет исключительно добровольным.

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