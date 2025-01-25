Удар по домам и критической инфраструктуре: РФ атаковала Украину 61 дроном - детали

Сбитые дроны нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, авто.

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РФ запустила ракеты и 61 дрон, повреждены многоэтажки и предприятия/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Нацполиция Украины

Кратко:

РФ ночью запустила 2 ракеты и 61 дрон, были сбиты все ракеты и 46 дронов, еще 15 локационно потеряны

Сбитые дроны нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях

Под Киевом дрон влетел в 9-этажку, повреждены здания предприятий, учреждений, дома, авто

Российские оккупанты в ночь на субботу, 25 января (с 19:00 24 января), запустили по Украине две ракеты Х-59/69 и 61 дрон. Среди дронов были как "Шахеды", так и беспилотники-имитаторы различных типов.

Было сбито 2 управляемые авиационные ракеты и 46 вражеских дронов, 15 беспилотников не достигли целей (локационно потеряны). Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

В Воздушных силах рассказали, что захватчики запускали ракеты из воздушного пространства из акватории Черного моря, а дроны с разных направлений - Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в стране-агрессоре России.

"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях. 15 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Сбитые вражеские беспилотники нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь, добавили в Воздушных силах.

Удар по Украине 25 января/ Воздушные силы ВСУ

В Киевской области дрон влетел в 9-этажку

В городе Вишневое Киевской области дрон влетел в 9-этажку. В результате произошло разрушение балконов 4-8 этажей, выбиты оконные рамы, в одном из подъездов было разрушено перекрытие лестничной клетки, сообщил временно исполняющий обязаности главы Киевской ОГА Николай Калашник.

Были спасены пять человек, которые были заблокированы в квартирах, двое из них - дети. Никто не пострадал. Новостройка была заселена частично.

Также повреждены 6 автомобилей, выбиты окна квартир соседней многоэтажки.

Также Калашник рассказал, что в другом районе Киевской области в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 м. кв. Пожар ликвидирован. В ГСЧС Украины уточнили, что речь идет о здании производственного помещения в Фастовском районе. Там тоже обошлось без жертв и пострадавших.

В Черкасской области дроны ударили по критической инфраструктуре

В ночь на 25 января вражеские дроны также атаковали Черкасскую область. Враг атаковал критическую инфраструктуру, сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Из-за удара была обесточена часть абонентов в области и в областном центре.

"Этой ночью враг атаковал Черкасскую область ударными дронами. Под прицелом была критическая инфраструктура. Последствия уточняем. Сейчас обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре. Все службы работают. Больше информации - позже", - отметил глава ОГА.

В ГСЧС сообщили, что после удара дронов по критической инфраструктуре в Черкасской области спасатели ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров.

"Прошло без пострадавших, однако есть повреждения частных и многоквартирных жилых домов. Сейчас обесточена часть абонентов, в частности в областном центре", - рассказали в ГСЧС.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что враг атаковал критическую инфраструктуру в областном центре. Сейчас происходит ликвидация последствий. По словам Бондаренко, все котельные в Черкассах работают в штатном режиме, дополнительно работает когенерация.

Удар по Черкасской области/ ГСЧС в Черкасской области

Удар по Черкасской области/ ГСЧС в Черкасской области

В Хмельницкой области повреждены цех предприятия и дом

В Хмельницкой области в результате удара дронов был поврежден цех предприятия и выбиты окна жилого дома, сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 4 вражеских БпЛА. В результате атаки повреждено помещение цеха одного из предприятий и выбиты окна жилого дома. К счастью, пострадавших нет. Спасибо ВСУ", - отметил Тюрин.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 25 января под Киевом Шахед влетел в 9-этажку, есть разрушения. В многоэтажке были разрушены балконы 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов разрушено перекрытие лестничной клетки.

Напомним, в ночь на 24 января РФ атаковала дронами, есть жертвы и пострадавшие. Пожар вспыхнул в частном доме и в многоэтажке. После этого стало известно, что в ночь на 24 января Украину атаковали почти 60 дронов - силы ПВО сбивали "Шахеды" в семи областях. Противовоздушная оборона уничтожила 25 дронов.

Напомним, по словам авиационного эксперта Валерия Романенко, РФ выбрала новые цели для ударов. Россияне и дальше будут обстреливать Украину, применяя все свои запасы ракет и дронов, заявил Романенко. Эксперты выделяют три основные цели обстрелов - военно-промышленный комплекс, логистические пути, которыми ВСУ поставляют оружие западные партнеры, и энергетическая инфраструктура.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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