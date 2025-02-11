Трамп способен проучить Путина, РФ может нарваться на двойной удар – Тука

Украина может нанести серьезный удар по экспорту российской нефти, отметил Георгий Тука.

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Трамп способен снять запрет для Украины на удары по портам РФ, если Путин будет несговорчивым - Тука / Главред

Что рассказал Тука:

США могут снять неформальный запрет на удары по портам РФ

Украина способна приостановить экспорт российской нефти

Если Путин будет несговорчивым, Трамп нанесет двойной удар

Команда 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена просила Украину не наносить ударов по российским портам, которые используются для загрузки нефтепродуктов в танкеры. Однако если Владимир Путин не согласится на предложение Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, неформальный запрет могут снять. Поражение Силами обороны российских портов и одновременное снижение цен на нефть станет двойным ударом по России. Об этом заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что снижение цен на нефть может стать одним из факторов дестабилизации ситуации в РФ. Вторым рычагом могут стать удары Украины по трем морским портам, которые россияне используют для экспорта нефти.

Украина может приостановить экспорт российской нефти

"Мы уже касались темы снижения цен на нефть. Если это произойдет, это больно ударит по России. По словам одного из экспертов, другой существенный болезненный удар по российскому экспорту нефти может нанести Украина. Ведь далеко не каждый морской порт способен осуществлять загрузку нефтепродуктов в танкеры – таких портов всего три. Украина уже способна наносить удары по всем этим портам. Правда, действует "просьба" США не совершать подобных атак (это озвучивалось при Байдене, причем публично).

Эта "просьба" связана с тем, что удары Украины по этим портам могут привести к стремительному повышению цен на нефть на мировом рынке. Но страны ОПЕК легко смогут заполнить пустоту на внешнем рынке, которая возникнет из-за блокировки российской нефти. Сейчас есть один-единственный вопрос - политическая воля США, снимут ли они запрет наносить удары по этим трем портам. Если запрет снимут, Украина в силах нанести такие удары, которые если не полностью заблокируют, то значительно усложнят и приостановят транспортировку российской нефти, останутся только трубопроводы", - объяснил Тука.

Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Смотрите чат с Георгием Тукой на Главреде:

Трамп способен ответить на несговорчивость Путина

Также он добавил, что если Путин не согласится на условия Трампа, Вашингтон способен отменить просьбу к Украине не бить по морским портам, и тогда Россия получит двойной удар.

"В ближайшее время его (неформальный запрет на удары по трем российским морским портам, - ред.) точно не снимут. А вот если Трамп увидит несговорчивость Путина, то одновременно с приобщением к процессу снижения цен на нефть стран ОПЕК произойдут и удары по портовой инфраструктуре России, и это будет двойным ударом", - подчеркнул Георгий Тука.

Мирные инициативы Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский анонсировал визит представителей команды Трампа в Украину уже на этой неделе. Встречи должны состояться еще до Мюнхенской конференции по безопасности.

Команде Трампа не хватит 100 дней, чтобы завершить войну России против Украины, говорится в материале The Telegraph. Спецпредставитель США по Киеву и Москве Кит Келлог планирует провести консультации с союзниками по НАТО до того, как подготовит свой мирный план.

Украина якобы готова передать Штатам редкоземельные ресурсы в обмен на уже предоставленную помощь, сказал Дональд Трамп. Он утверждает, что собирается вернуть деньги, которые США потратили на поддержку украинского государства.

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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