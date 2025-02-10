В Украину приедут "серьезные люди" из команды Трампа: Зеленский рассказал подробности

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировали визит в Украину представителей команды президента США Дональда Трампа. Они посетят Киев уже на этой неделе. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо, сообщает Укринформ.
Ожидается, что визит состоится до Мюнхенской конференции.
При этом президент отмечает, что очень важно сейчас сосредоточиться именно на практической работе с командой из США. Важным остается и наличие общего видение насчет того, как добиться мира в Украине.
"Безусловно, могут быть разные мнения, но должно быть общее видение главных вещей - как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине. На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды президента Трампа у нас в Украине", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что ожидается встреча с вице-президентом США.
План Трампа по завершению войны - новости по теме
Напомним, спецпредставитель США Кит Келлог опроверг информацию о том, что представит "мирный план" на Мюнхенской конференции по безопасности. В комментарии Newsmax он заявил, что план представит лично Трамп, когда он будет готов.
Недавно Трамп сообщил, что говорил по телефону с Путиным, пытаясь договориться о прекращении войны. По его словам, российский лидер "хочет, чтобы люди перестали гибнуть". Также Трамп заявил, что имеет конкретный план для завершения войны и призвал начать переговоры.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп пока не представил официального плана по завершению войны. Он подчеркнул, что любой план должен быть согласован с Киевом.
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