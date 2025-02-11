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Силы обороны перехватили инициативу: бойцы добились успеха севернее Харькова

Андрей Ганчук
11 февраля 2025, 12:11
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Липцы были главной мишенью врага, который стремился взять господствующие высоты, чтобы поражать Харьков.
Украинские военные перехватили инициативу вблизи Липцев на севере от Харькова
Украинские военные перехватили инициативу вблизи Липцев на севере от Харькова / Коллаж: Главред, фото: DeepState, https: facebook.com/khartiiabrygada

Что сказали в батальоне Хартия:

  • У Сил обороны тактическая инициатива вблизи Липцев
  • Военные постепенно отодвигают оккупантов к границе

Украинские военные перехватили тактическую инициативу севернее Харькова, в районе Липцев Харьковской области. Войска постепенно отодвигают оккупантов России к границе. Однако процесс идет медленно, поскольку у врага преимущество в артиллерии. Об этом заявил представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев.

"Липцы были их главной мишенью"

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что бойцы Хартии держат оборону между Липцами и границей. Село Липцы были главной мишенью оккупантов, поскольку там господствующие высоты.

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"Держим фронт к северу от Харькова — между поселком Липцы и границей. На этом участке инициатива на нашей стороне. Это очень важно, потому что когда оккупанты пытались прорваться в прошлом году на Харьковщину, Липцы были их главной мишенью, ведь из Липцев, с господствующих высот, открывается возможность поражать Харьков", - объяснил Дегтярев.

На севере Харьковщины войска РФ отодвигают к границе

По его словам, военные понемногу отодвигают российских оккупантов от Липцев к границе. Однако пока это движение медленное – "речь идет о метрах".

"Если посмотреть карту DeepState за последние несколько месяцев, то можно увидеть, что на ней есть определенные изменения. Это очень медленный процесс. Ведь враг имеет преимущество в артиллерии, которую нам приходится компенсировать точностью и обученностью наших пилотов", - добавил Владимир Дегтярев и подчеркнул, что к северу от Харькова тактическая инициатива на стороне Сил обороны. Защитники уничтожают вражеские блиндажи, пути подхода, а также логистические маршруты российских захватчиков.

Ситуация в Купянском районе – новости по теме:

В Харьковской области сейчас самым горячим является Купянское направление. Ранее Главред сообщал, что журналисты Forbes написали материал о подготовке войск РФ к прямому штурму Купянска. Есть основания предполагать стремительное ухудшение ситуации.

Войска РФ расширяют плацдарм в Купянском районе, считает военный обозреватель Богдан Мирошников. По его оценке, враг в районе Двуречной создал, можно сказать, не плацдарм, а полноценный участок фронта. Обстановка ухудшается.

Враг провел атаку в Купянском районе и пытался перейти Оскол, однако ВСУ нанесли ответный удар и ликвидировали оккупантов, рассказали в группировке Хортица. Россияне пытались наступать в районе Петропавловки и Загрызово.

Купянск Инфографика
Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

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Что известно о НГУ "Хартия"?

13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) - военное формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившее в 127-ю бригаду ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и на Харьковщине. Зимой 2022 года воевало под Бахмутом. В начале 2023 года переформирован в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада воевала в районах Очеретино, Серебрянского лесничества, и на севере Харьковщины, пишет Википедия.

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