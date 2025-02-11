Силы обороны перехватили инициативу: бойцы добились успеха севернее Харькова

Липцы были главной мишенью врага, который стремился взять господствующие высоты, чтобы поражать Харьков.

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Украинские военные перехватили инициативу вблизи Липцев на севере от Харькова / Коллаж: Главред, фото: DeepState, https: facebook.com/khartiiabrygada

Что сказали в батальоне Хартия:

У Сил обороны тактическая инициатива вблизи Липцев

Военные постепенно отодвигают оккупантов к границе

Украинские военные перехватили тактическую инициативу севернее Харькова, в районе Липцев Харьковской области. Войска постепенно отодвигают оккупантов России к границе. Однако процесс идет медленно, поскольку у врага преимущество в артиллерии. Об этом заявил представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев.

"Липцы были их главной мишенью"

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что бойцы Хартии держат оборону между Липцами и границей. Село Липцы были главной мишенью оккупантов, поскольку там господствующие высоты.

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"Держим фронт к северу от Харькова — между поселком Липцы и границей. На этом участке инициатива на нашей стороне. Это очень важно, потому что когда оккупанты пытались прорваться в прошлом году на Харьковщину, Липцы были их главной мишенью, ведь из Липцев, с господствующих высот, открывается возможность поражать Харьков", - объяснил Дегтярев.

На севере Харьковщины войска РФ отодвигают к границе

По его словам, военные понемногу отодвигают российских оккупантов от Липцев к границе. Однако пока это движение медленное – "речь идет о метрах".

"Если посмотреть карту DeepState за последние несколько месяцев, то можно увидеть, что на ней есть определенные изменения. Это очень медленный процесс. Ведь враг имеет преимущество в артиллерии, которую нам приходится компенсировать точностью и обученностью наших пилотов", - добавил Владимир Дегтярев и подчеркнул, что к северу от Харькова тактическая инициатива на стороне Сил обороны. Защитники уничтожают вражеские блиндажи, пути подхода, а также логистические маршруты российских захватчиков.

Ситуация в Купянском районе – новости по теме:

В Харьковской области сейчас самым горячим является Купянское направление. Ранее Главред сообщал, что журналисты Forbes написали материал о подготовке войск РФ к прямому штурму Купянска. Есть основания предполагать стремительное ухудшение ситуации.

Войска РФ расширяют плацдарм в Купянском районе, считает военный обозреватель Богдан Мирошников. По его оценке, враг в районе Двуречной создал, можно сказать, не плацдарм, а полноценный участок фронта. Обстановка ухудшается.

Враг провел атаку в Купянском районе и пытался перейти Оскол, однако ВСУ нанесли ответный удар и ликвидировали оккупантов, рассказали в группировке Хортица. Россияне пытались наступать в районе Петропавловки и Загрызово.

Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

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Что известно о НГУ "Хартия"? 13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) - военное формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившее в 127-ю бригаду ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и на Харьковщине. Зимой 2022 года воевало под Бахмутом. В начале 2023 года переформирован в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада воевала в районах Очеретино, Серебрянского лесничества, и на севере Харьковщины, пишет Википедия.

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