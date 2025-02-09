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Войска РФ расширяют плацдарм, стало известно об ухудшении ситуации на Купянщине

Андрей Ганчук
9 февраля 2025, 10:38
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Украинским войскам не хватает сил на Купянском направлении, считает аналитик Богдан Мирошников.
Купянский район, Войска РФ
Российские оккупанты продвигаются в Купянском районе / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Википедия

Главное из заявления аналитика:

  • На Купянском направлении ухудшается ситуация
  • Войска РФ вблизи Двуречной создали участок фронта
  • Силам обороны не хватает людей для стабилизации обстановки

Ситуация на Купянском направлении продолжает ухудшаться. Стабилизировать обстановку не удалось, российские оккупанты продолжают расширять свой плацдарм вблизи Двуречной. Об этом заявил военный аналитик Богдан Мирошников.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что возле Двуречной оккупанты создали уже даже не плацдарм, а полноценный участок фронта с налаженной логистиков.

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"На Купянщине, к сожалению, ситуация продолжает ухудшаться. Стабилизировано не было ничего. Плацдарм возле Двуречной расширяются в дальнейшем. Хотя это уже не плацдарм, это уже полноценный участок фронта с налаженной логистикой врага", - отметил аналитик.

Также он добавил, что еще есть возможность стабилизировать ситуацию, но Силам обороны не хватает людей.

"Пока еще есть варианты, и довольно неплохие, как избежать катастрофы. Но очень мало людей. Сил не хватает сильно..." – подчеркнул Богдан Мирошников.

Купянск Инфографика
Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация на Купянском направлении – новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что войска РФ стремятся окружить Купянск. У оккупантов, похоже, нет резервов для реализации такой "цели", однако они могут перебросить силы с других направлений, чтобы продвинуться в районе Двуречной.

Цель оккупантов – полный захват Купянска, поскольку город является логистическим узлом, сказал офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Александр с позывным "Алекс". На Купянском направлении враг на отдельных участках применяет тактику либо пехотных, либо механизированных штурмов.

Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск, написали журналисты Forbes. Оккупанты могут предпринять попытки форсирования Оскола, ситуация в Купянском районе может стремительно ухудшиться.

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Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. Оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. Южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

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