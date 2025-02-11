'Я очень боюсь': Кличко назвал сроки окончания войны в Украине

Что сказал Кличко:
- Послевоенный компромисс может быть "болезненным для каждого украинца"
- Треть военнослужащих перейдут в резерв
Городской голова Киева Виталий Кличко предположил, что завершение войны в Украине возможно через один-два месяца. Об этом Кличко сказал во время форума "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления" 11 февраля.
По его словам, боевые действия, вероятно, прекратятся после компромисса, который будет болезненно восприниматься обществом и может вызвать беспорядки.
"Мы можем моделировать окончание боевых действий, надеемся, через месяц или два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это трудно назвать позитивом. Так называемый компромисс - он может быть очень болезненным для каждого украинца", - сказал Виталий Кличко.
По его словам, после завершения боевых действий по меньшей мере треть военнослужащих из почти миллионной украинской армии перейдут в резерв, и им нужно будет быстро найти работу. Кроме того, глава Киевской городской государственной администрации сказал, что перед выборами в обществе может начаться "борьба на уничтожение".
"Я не знаю, о чем мы говорим, но если что-то будет, мы понимаем, что будет компромисс, который будет болеть у каждого из нас. Если он будет. И в этот момент будут выборы с примерно теми же лозунгами. Я очень боюсь, чтобы не были какие-то беспорядки, и не дай бог говорить о каких-то гражданских противостояниях, потому что мы видим по истории разных стран после боевых действий, учитывая такие депрессивные настроения, подобные вещи уже происходили. Поэтому единство и объединение всех - и ветвей власти, и общества - это крайне важно", - заявил Кличко.
Смотрите заявление Кличко об окончании войны
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