'Я очень боюсь': Кличко назвал сроки окончания войны в Украине

По словам мэра, боевые действия, вероятно, прекратятся после компромисса, который будет болезненно восприниматься обществом.

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Кличко назвал сроки окончания войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, КГГА

Что сказал Кличко:

Послевоенный компромисс может быть "болезненным для каждого украинца"

Треть военнослужащих перейдут в резерв

Городской голова Киева Виталий Кличко предположил, что завершение войны в Украине возможно через один-два месяца. Об этом Кличко сказал во время форума "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления" 11 февраля.

По его словам, боевые действия, вероятно, прекратятся после компромисса, который будет болезненно восприниматься обществом и может вызвать беспорядки.

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"Мы можем моделировать окончание боевых действий, надеемся, через месяц или два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это трудно назвать позитивом. Так называемый компромисс - он может быть очень болезненным для каждого украинца", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, после завершения боевых действий по меньшей мере треть военнослужащих из почти миллионной украинской армии перейдут в резерв, и им нужно будет быстро найти работу. Кроме того, глава Киевской городской государственной администрации сказал, что перед выборами в обществе может начаться "борьба на уничтожение".

"Я не знаю, о чем мы говорим, но если что-то будет, мы понимаем, что будет компромисс, который будет болеть у каждого из нас. Если он будет. И в этот момент будут выборы с примерно теми же лозунгами. Я очень боюсь, чтобы не были какие-то беспорядки, и не дай бог говорить о каких-то гражданских противостояниях, потому что мы видим по истории разных стран после боевых действий, учитывая такие депрессивные настроения, подобные вещи уже происходили. Поэтому единство и объединение всех - и ветвей власти, и общества - это крайне важно", - заявил Кличко.

Смотрите заявление Кличко об окончании войны

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский анонсировал визит представителей команды Трампа в Украину уже на этой неделе. Встречи должны состояться еще до Мюнхенской конференции по безопасности.

Команде Трампа не хватит 100 дней, чтобы завершить войну России против Украины, говорится в материале The Telegraph. Спецпредставитель США по Киеву и Москве Кит Келлог планирует провести консультации с союзниками по НАТО до того, как подготовит свой мирный план.

Украина якобы готова передать Штатам редкоземельные ресурсы в обмен на уже предоставленную помощь, сказал Дональд Трамп. Он утверждает, что собирается вернуть деньги, которые США потратили на поддержку украинского государства.

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