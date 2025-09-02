Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Кремль, вероятно, приурочил публикацию обращения Януковича к выступлению Путина в ШОС.

https://glavred.info/ukraine/zachem-kreml-pokazal-rolik-s-yanukovichem-v-isw-raskryli-zamysel-putina-10694597.html Ссылка скопирована

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Янукович заявил, что якобы работал над сближением Украины с ЕС

Кремль, возможно, считает, что Янукович является законным лидером Украины

Российские власти показали видео с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. На нем он заявляет, что "целенаправленно работал над сближением Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Однако аналитики ISW считают, что Кремль, вероятно, приурочил публикацию обращения Януковича к выступлению российского диктатора Владимира Путина в ШОС. Таким образом россияне хотят "придать легитимности требованию Путина о смене режима в Украине".

видео дня

В своем видео Янукович заявил, что на самом деле якобы работал над сближением Украины с ЕС и что его конечной целью было вступление Украины в ЕС. Однако беглый президент обвинил партнеров Украины по ЕС в "некорректном" поведении во время переговоров между Украиной и ЕС и раскритиковал ЕС за непонимание сложностей экономической ситуации в Украине.

В ISW отмечают, что последнее публичное выступление Януковича в СМИ было в июле 2022 года, когда он призвал украинцев сдаться России. А вот время съемок данного видеообращения Януковича неизвестно. Однако он начал его с заявления, что Путин "абсолютно прав", вероятно, в ответ на высказывания Путина об Украине на саммите ШОС. Это указывает на то, что это, вероятно, была заранее спланированная информационная акция.

"Публикация видео Януковича в российских государственных СМИ, вероятно, была намеренно приурочена к высказываниям Путина. Кремль, возможно, создает условия для того, чтобы заявить, что Янукович является законным лидером Украины, а не президент Украины Владимир Зеленский", - считают в ISW.

Однако такие утверждения являются ложными, поскольку Янукович самовольно сбежал из Украины после Революции достоинства, а Украина с тех пор провела несколько демократических выборов.

Была ли при Януковиче агентура ФСБ во власти - мнение эксперта

Как писал Главред, генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ и эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун отметил, что Служба безопасности Украины никогда не была "филиалом" ФСБ, так же, как сейчас она не является подразделением ЦРУ.

По его словам, существует ошибочное мнение, будто во времена Януковича сотрудники ФСБ свободно передвигались по зданию СБУ, а во времена Ющенко в ведомстве был "кабинет ЦРУ". На самом деле советники действительно были, однако их доступ ограничивался специальной комнатой на первом этаже.

"Другое дело, что при президентстве Януковича агентура ФСБ у нас была у власти. Якименко был агентом ФСБ. До 1997 года он служил в российской армии, потом вдруг все бросил и бросился в объятия СБУ. Я не верю в такие внезапные изменения: человек заканчивает академию Жуковского и имеет хорошую перспективу роста в армии, но вдруг все бросает, увольняется и бежит на мелкую должность в донецкой СБУ. Так не бывает. Министром обороны тогда были граждане РФ - Саламатин и Лебедев", - отметил он.

Ягун подчеркнул, что уровень влияния ФСБ заключался не в вербовке рядовых оперативников, а в привлечении к сотрудничеству руководителей и глав департаментов. Часто их даже не нужно было убеждать - они сами шли на контакт. Фактически под влияние спецслужб России попадала не отдельная структура, а все государство. И только благодаря общественному сопротивлению удалось остановить этот процесс и выгнать агентуру в Россию. Хотя уничтожить ее не удалось, по крайней мере в Украине эти люди больше не могут вредить.

"Сейчас Россия начала активно вербовать представителей низшего звена - начальников управлений и ниже. Работают старые контакты и родственные связи, которые устанавливались в течение последних лет. Но я надеюсь, что у нас не позволят этой заразе расползтись, поэтому служба очистится раз и навсегда", - резюмировал эксперт.

Виктор Янукович - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские медиа провели расследование и выяснили, что бывший президент Украины Виктор Янукович имеет собственность в Сочи. Об этом говорится в материале "Новой газеты".

Кроме Межигорья на Киевщине, Янукович также владел 30 гектарами леса возле села Сухолучье. По данным Telegraf, там посреди лесных угодий он построил роскошную резиденцию, где любил принимать олигархов-друзей.

4 октября 2023 года было завершено расследование дела о расстрелах протестующих на Майдане 18-20 февраля 2014 года. В суд направлены обвинительные акты против Януковича и еще девяти бывших чиновников.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред