Кипарисы, церковь и озеро: росСМИ показали особняк Януковича в Сочи

РосСМИ провели расследование, в ходе которого получили доказательства, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович владеет имением в российском Сочи. Об этом говорится в материале "Новой газеты".

О том, что Янукович живет в Сочи на улице Есауленко, говорили еще 10 лет назад, пишет издание. Теперь в распоряжении журналистов оказалось несколько выписок из Росреестра на земельный участок, где находится основное здание резиденции. Формальным бессрочным пользователем надела в них был указан Сочинский национальный заповедник. Вид разрешенного использования участка – "для обустройства и эксплуатации пансионата семейного типа".

В документах указано, что в период 2014-2015 годов на объекте велись строительные работы: земляные работы, строительно-монтажные работы, устройство наружных сетей коммуникаций и так далее. 11 июля 2017 года замминистра природных ресурсов получил уведомление о том, что строительство пансионата завершено. Однако, судя по кадастру, объект до сих пор в эксплуатацию не введен. Поводом для отказа поставить его на учет, который чиновники озвучивали в суде, стало отсутствие технической документации на построенный особняк. Так что зарегистрироваться там даже временно все еще нельзя. Зато теперь его владелец вполне легально может не платить за налог на имущество, говорится в статье.

По спутниковым снимкам видно, что сегодня размеры имения уже в несколько рез превосходят тот участок в полгектара, на котором изначально располагалось главное здание, отмечает "Новая газета". Основное здание с зеленой крышей напоминает бывшую резиденцию Януковича в Межигорье, только немного скромнее. На территории построили еще несколько зданий, включая гостевой и служебный дома и личную церковь. По периметру – высокие кипарисы, которые обеспечивают постояльцу приватность.

Внутри – мраморные полы, которые полировали мастера из Донецка, пишет издание. С территории открываются панорамные виды на Черное море и горный Кавказский хребет. На территории имения пробили несколько скважин глубиной не меньше 80 метров, и теперь в резиденции есть не только чистая питьевая вода, но и собственное искусственное озеро глубиной почти в 6 м.

В публикации говорится, что нынешний управляющий поместья Константин Коваленко до 2014 года работал в донецкой корпорации "Межрегиональный промышленный союз", связанной с благоустройством оригинального Межигорья под Киевом. До Коваленко управляющей имением была Милана Лозовская (в девичестве Боченкова), которая перебралась в Краснодарский край из Макеевки Донецкой области. Сегодня женщина тесно связана с сочинской компанией "Щедродар" – ее личный электронный адрес указан в качестве одного из контактов фирмы. "Щедродар" и обслуживающее его крестьянско-фермерское хозяйство принадлежит Любови Садыковой (прежняя фамилия Полежай), которую называли "гражданской женой" Януковича.

"Новая газета" пишет, российский паспорт на новую фамилию Садыкова получила после бегства из Украины. В 2017 году она получила статус индивидуального предпринимателя. Заявленные виды деятельности – разведение рогатого скота, изготовление сырого молока и пищевой продукции, выращивание зерновых, овощей, бахчевых, грибов, винограда, плодовых деревьев, кустарников и орехов, разведение птицы, торговля.

10 марта 2025 года в элитном жилом квартале "Сочи Парк" открылся магазин "ЩедроДар". На сайте магазина рассказывается, что покупателя ждут натуральные продукты от фермерского производителя, свежие молочные продукты, фрукты и овощи, мед, мясные деликатесы. У Садыковой, по данным издания, есть поместье в хостинском поселке Прогресс (Большой Сочи), недалеко от имения Януковича. Там имеются сады, птичники, рыбные хозяйства, пасеки и теплицы. Там же разводят разные виды скота. В поместье расположены два жилых особняка на 638 и 644 кв. м.

Ее дочь Мария Садыкова училась на кафедре гражданского процесса юридического факультета МГУ. Согласно данным издание, она владеет автомобилем Audi Q7 и 148-метровой квартирой в ЖК "Доминион" рядом с университетом.

Каким имуществом владел Янукович в Украине:

Виктор Янукович владел не только Межигорьем в Киевской области, но и 30 гектарами лесных угодий вблизи села Сухолучье. Там у него посреди леса была шикарная резиденция, где он любил собирать друзей-олигархов.

В ночь на 28 января, в ходе очередной российской атаки дронов по Украине, оккупанты нанесли удар по музею, в котором хранилась коллекция ретро-автомобилей, ранее принадлежавших Виктору Януковичу.

Украинский легендарный поэт Юрий Рыбчинский раскрыл правду о предательнице Украины Таисии Повалий, которая перешла на сторону страны-оккупанта РФ. Как рассказал Рыбчинский, Повалий поменяла свою позицию после того, как президент-беглец Виктор Янукович пригласил ее в свою Партию регионов.

