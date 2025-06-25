Собирал там друзей-олигархов: что случилось с тайной дачей Януковича под Киевом

Янукович обустроил на своей даче элитный охотничий клуб.

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Что известно о даче Януковича / коллаж: Главред, фото: uatravel.net, УНИАН

Вы узнаете:

Какими дачами владел Янукович

Что известно о его имении в Сухолучье

Бывший президент Украины Виктор Янукович владел не только Межигорьем в Киевской области, но и 30 гектарами лесных угодий вблизи села Сухолучье.

Как сообщает Telegraf, там у него посреди леса была шикарная резиденция, где он любил собирать друзей-олигархов, передает Главред.

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Как выглядела тайная дача Януковича

Угодья вблизи села Сухолучье использовали как охотничью резиденцию еще во времена Советского Союза, там отдыхали многие высокопоставленные чиновники и партийные боссы. В 2012 году эта территория перешла во владение общества "Кедр", которое связано с Януковичем.

Дача Януковича / фото: uatravel.net

Журналисты Слідство.Інфо рассказали, что во время своего правления на этой даче Янукович обустроил элитный охотничий клуб для своих друзей-олигархов.

Так, его частыми гостями были Андрей Клюев, Леонид Кравчук, Виктор Пинчук, Леонид Кучма, Вадим Новинский и другие.

После побега Януковича его резиденцию открыли в 2017 году для широкого доступа. На территории был шикарный особняк, маленькая церковь, красивый сосновый лес, озера, гавань для яхт и Киевское море.

Дача Януковича / фото: uatravel.net

Что произошло с дачей Януковича

Известно, что в конце февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, имение в Сухолучье было полностью разрушено. Эта территория стала местом боев, здания были разрушены, а в дом попал вражеский снаряд.

Разрушенная дача Януковича / фото: скриншот с видео

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