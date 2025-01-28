Назван владелец сгоревших ретро-автомобилей во время атаки на Киев

Кратко:
- Удар был нанесен по объекту в Вышгороде
- Уничтожено девять ретро-автомобилей и повреждено еще 29
В ночь на 28 января, в ходе очередной российской атаки дронов по Украине, оккупанты нанесли удар по музею, в котором хранилась коллекция ретро-автомобилей, ранее принадлежавших экс-президенту Украины Виктору Януковичу, пишет Newsweek.
Отмечается, что удар был нанесен по объекту в Вышгороде, под Киевом.
Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что обломки российского дрона вызвали пожар, охвативший более 600 квадратных метров, уничтожив девять ретро-автомобилей и повредив еще 29.
Калашник не уточнил точное местоположение музея, но фотографии, которые он представил, указывают на музей ретро-автомобилей на территории бывшей резиденции Януковича, пишет СМИ.
На опубликованных в Сети снимках видны поврежденные автомобили 1950-х и 1960-х годов, включая модели "Москвич", советские "ЗАЗ Запорожец", "ГАЗ-14 Чайка" и первый массово производимый люксовый автомобиль в СССР - "ГАЗ-12 ЗИМ".
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Харькове - масштабный пожар после "прилета" в ночь на 28 января, среди пострадавших - ребенок. Армия РФ нанесла удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города.
Также сообщалось, что в Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект. Коммунальные службы восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение.
Напомним, в ночь на 28 января РФ атаковала Украину сотней дронов, в результате чего Умань - без света, в Харькове - пожар. Сбито 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели - были локационно потеряны.
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