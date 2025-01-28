Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Назван владелец сгоревших ретро-автомобилей во время атаки на Киев

Виталий Кирсанов
28 января 2025, 17:27
1071
На опубликованных в Сети снимках видны поврежденные автомобили 1950-х и 1960-х годов.
ретро-автомобили
Удар был нанесен по объекту в Вышгороде / коллаж: Главред, фото: Telegram/@Mykola_Kalashnyk

Кратко:

  • Удар был нанесен по объекту в Вышгороде
  • Уничтожено девять ретро-автомобилей и повреждено еще 29

В ночь на 28 января, в ходе очередной российской атаки дронов по Украине, оккупанты нанесли удар по музею, в котором хранилась коллекция ретро-автомобилей, ранее принадлежавших экс-президенту Украины Виктору Януковичу, пишет Newsweek.

Отмечается, что удар был нанесен по объекту в Вышгороде, под Киевом.

видео дня

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что обломки российского дрона вызвали пожар, охвативший более 600 квадратных метров, уничтожив девять ретро-автомобилей и повредив еще 29.

Калашник не уточнил точное местоположение музея, но фотографии, которые он представил, указывают на музей ретро-автомобилей на территории бывшей резиденции Януковича, пишет СМИ.

На опубликованных в Сети снимках видны поврежденные автомобили 1950-х и 1960-х годов, включая модели "Москвич", советские "ЗАЗ Запорожец", "ГАЗ-14 Чайка" и первый массово производимый люксовый автомобиль в СССР - "ГАЗ-12 ЗИМ".

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Харькове - масштабный пожар после "прилета" в ночь на 28 января, среди пострадавших - ребенок. Армия РФ нанесла удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города.

Также сообщалось, что в Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект. Коммунальные службы восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение.

Напомним, в ночь на 28 января РФ атаковала Украину сотней дронов, в результате чего Умань - без света, в Харькове - пожар. Сбито 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели - были локационно потеряны.

Другие новости:

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    новости Киева война в Украине Янукович Вышгород Виктор Янукович автомобили
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

    Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

    17:50Синоптик
    В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

    В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

    16:55Украина
    "Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

    "Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

    16:35Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

    Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

    Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

    Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

    Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Новая магнитная буря приближается к Украине: когда она начнется

    Новая магнитная буря приближается к Украине: когда она начнется

    Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

    Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

    Последние новости

    17:50

    Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

    17:37

    Кто владелец собаки: лишь единицы догадаются за 7 секунд

    17:37

    Доллар "летит" вверх: НБУ установил новый курс валют

    17:27

    Назван владелец сгоревших ретро-автомобилей во время атаки на Киев

    17:20

    Настоящие гении, к которым следует прислушаться: мольфар назвал редкий знак зодиакаВидео

    Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

    16:55

    В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

    16:39

    "Большая проблема": в ЦПД рассказали, почему войска КНДР отступили на Курщине

    16:36

    Довольные будут все: 4 лучшие свахи по знаку зодиака

    16:35

    "Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

    Реклама
    16:33

    Леся Никитюк беременна первенцем - СМИ

    16:31

    Водителей начали штрафовать за игнорирование минуты молчания: есть первый инцидент

    16:24

    "Откроет новые возможности": "Укрпошта" запустит работу почтового банка

    16:13

    Польза или вред: что будет, если собака съест хурму

    15:54

    "Она намекнула - забеременела": Анатолий Анатолич сыграет свадьбу

    15:42

    "Евровидение-2025": стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

    15:32

    Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

    15:21

    Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

    15:20

    Слон в посудной лавке: удастся ли Трампу заставить ОПЕК снизить цены на нефтьмнение

    15:17

    РФ планировала удары по аэродромам базирования F-16: СБУ разоблачила план ФСБФото

    15:16

    Минус колонна вражеских бронемашин: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

    Реклама
    15:10

    Налет на унитазе исчезнет за 15 минут: девушка показала лучшее средствоВидео

    14:58

    Гениально: зачем хитрые дальнобойщики едут близко друг к другу

    14:44

    Маша Ефросинина раскрыла фамилию режиссера, который ее домогался

    14:34

    Враг притормозил: ВСУ нанесли РФ большие потери на ключевом направлении - Братчук

    14:12

    Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

    14:10

    Консоли для игр и химикаты: что может войти в 16-й пакет санкций ЕС против РФ

    14:01

    Как приготовить гору сочнейших котлет на скорую руку - изумительный рецептВидео

    13:56

    "Даем зеленый свет": в Украине вводят электронные направления на ВВК

    13:45

    Чем кормить кота, кроме корма: список продуктов не такой уж и большой

    13:40

    Трамп намекнул, что может отказаться от сделки с Путиным: какие угрозы для Украины

    13:15

    Продавал повестки за 1000 долларов: полиция разоблачила работника ТЦК

    13:14

    Украина не верит, что Трамп заключит выгодное соглашение об окончании войны - СМИ

    13:13

    Выход конкурента ChatGPT на рынок: мировые богачи потеряли $108 млрд за сутки

    13:07

    Путинистка Диана Гурцкая призналась, что ей диагностировали рак - детали

    12:41

    "Мурат - однозначно": игривая Билык высказалась про роман с Налчаджиоглу

    12:31

    Уничтожили оккупантов и захватили трофеи РФ: бойцы ССО провели успешную операциюФото

    12:29

    Пополнение авиации ВСУ: во Франции анонсировали передачу мощных истребителей

    12:15

    "Могла бы управлять страной": опубликован официальный портрет Мелании Трамп

    11:59

    РФ хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ: накапливают войска

    11:49

    "Хортица": в Торецке и Часовом Яру идут городские бои

    Реклама
    11:10

    РФ атаковала Украину сотней дронов: Умань - без света, в Харькове - пожарФото

    10:50

    КНДР отправит РФ 100 "пушек чучхе", предназначенных для уничтожения Сеула - СМИ

    10:45

    Россияне готовят "котел" для ВСУ в Донецкой области: Ступак раскрыл опасное направление

    10:35

    Китайский гороскоп на завтра 29 января: Крысам - срывы, Змеям - обиды

    10:12

    Старинный рецепт из газеты СССР: все ищут такую закуска на столе

    10:11

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

    10:10

    Армия РФ прибегла к новой неожиданной тактике на фронте: в Forbes раскрыли угрозы

    10:07

    Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

    10:06

    "Сыграла" за ЕС: Венгрия не наложила вето на продление санкций против РФ

    10:01

    Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина

    Новости Украины
    Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
    Война с Россией
    КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
    Лайфхаки и хитрости
    АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять