Назван владелец сгоревших ретро-автомобилей во время атаки на Киев

На опубликованных в Сети снимках видны поврежденные автомобили 1950-х и 1960-х годов.

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Удар был нанесен по объекту в Вышгороде / коллаж: Главред, фото: Telegram/@Mykola_Kalashnyk

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Удар был нанесен по объекту в Вышгороде

Уничтожено девять ретро-автомобилей и повреждено еще 29

В ночь на 28 января, в ходе очередной российской атаки дронов по Украине, оккупанты нанесли удар по музею, в котором хранилась коллекция ретро-автомобилей, ранее принадлежавших экс-президенту Украины Виктору Януковичу, пишет Newsweek.

Отмечается, что удар был нанесен по объекту в Вышгороде, под Киевом.

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Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что обломки российского дрона вызвали пожар, охвативший более 600 квадратных метров, уничтожив девять ретро-автомобилей и повредив еще 29.

Калашник не уточнил точное местоположение музея, но фотографии, которые он представил, указывают на музей ретро-автомобилей на территории бывшей резиденции Януковича, пишет СМИ.

На опубликованных в Сети снимках видны поврежденные автомобили 1950-х и 1960-х годов, включая модели "Москвич", советские "ЗАЗ Запорожец", "ГАЗ-14 Чайка" и первый массово производимый люксовый автомобиль в СССР - "ГАЗ-12 ЗИМ".

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Харькове - масштабный пожар после "прилета" в ночь на 28 января, среди пострадавших - ребенок. Армия РФ нанесла удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города.

Также сообщалось, что в Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект. Коммунальные службы восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение.

Напомним, в ночь на 28 января РФ атаковала Украину сотней дронов, в результате чего Умань - без света, в Харькове - пожар. Сбито 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели - были локационно потеряны.

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