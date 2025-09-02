Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Сегодня истекает срок, который Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину на заключение мирного соглашения с Украиной.

https://glavred.info/politics/belyy-dom-anonsiroval-vazhnoe-zayavlenie-trampa-kogda-vystupit-prezident-ssha-10694600.html Ссылка скопирована

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

Трамп выступит с заявлением сегодня вечером

О чем пойдет речь - неизвестно

Президент США Дональд Трамп во вторник, 2 сентября, выступит с важным заявлением.

Выступление Трампа анонсировала пресс-служба Белого дома.

видео дня

Как свидетельствует обнародованный график Трампа, его выступление запланировано на 21:00 по киевскому времени. О чем именно будет говорить Трамп - пока не известно.

Однако стоит заметить, что сегодня истекает срок, который Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину на заключение мирного соглашения с Украиной.

Вчера министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты будут рассматривать новые санкции против России. Как сказал Бессент в интервью Fox News "все варианты остаются на столе" поскольку глава РФ Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.

Недавние заявления Дональда Трампа

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп возобновил угрозы ввести жесткие экономические санкции против России в случае, если страна не прекратит войну против Украины. В то же время он не определил никаких новых конкретных сроков для выполнения этого ультиматума. В то же время Трамп отметил, что может ввести санкции не только против РФ, но и против Украины в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах.

Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным состоится. В то же время возможность проведения двусторонних переговоров остается под сомнением. Об этом заявил американский лидер в интервью Daily Caller.

Топ-чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Украине, однако на самом деле тайно пытаются разрушить прогресс, который был достигнут за кулисами после саммита на Аляске. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред