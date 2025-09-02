Укр
Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

Юрий Берендий
2 сентября 2025, 17:00
Зеленский в Париже проведет ряд встреч с европейскими лидерами по гарантиям безопасности и формированию послевоенной архитектуры Европы, указывает Подоляк.
Названы основные темы встречи Зеленского с лидерами ЕС / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Подоляк:

  • В рамках переговоров Зеленского с лидерами ЕС будет обсуждаться 2 вопроса
  • Украина будет выступать модератором в этих процессах

Украина становится ключевой площадкой для формирования новой системы безопасности в Европе. Встреча президента Владимира Зеленского в Париже с ведущими европейскими лидерами направлена не только на обсуждение гарантий для Киева, но и на выработку общей стратегии защиты восточной границы ЕС. Об этом в своем Telegram сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в Париже Президент Украины проведет встречу с Урсулой фон дер Ляйен, Марком Рютте, Фридрихом Мерцом и Киром Стармером для "сверки позиций" в формате активных дискуссий по гарантиям безопасности. Фактически речь идет о безопасности всей Европы на ее восточном рубеже.

Подоляк объяснил, что сейчас происходят два параллельных процесса.

Первый - ситуативные попытки остановить войну, где ключевую роль играют США и лично Дональд Трамп.

Второй - формирование новой послевоенной архитектуры Европы.

Советник главы ОП отметил, что страны Европы понимают собственные слабые места: недостаток вооружения и неспособность без поддержки США наложить действенные санкции на Индию и Китай.

В то же время ЕС взял на себя роль в военном сдерживании России - опираясь на ВСУ, украинские ракетно-пушечные технологии и, вероятно, с привлечением европейского военного контингента.

"Украина выступает активным модератором в этих процессах. Постоянное ежедневное общение с партнерами ради глобальной и континентальной безопасности...", - резюмировал он.

Что важно понимать о гарантиях безопасности для Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, не стоит сравнивать нынешние гарантии безопасности с договоренностями в "Минске". Те соглашения касались не гарантий, а скорее поиска мира. Более того, "Минск" стал уроком, ведь мирные договоренности сами по себе не обеспечивают прекращение войны. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он отметил, что существует риск повторения ситуации с Будапештским меморандумом, и Украина это хорошо понимает. Поэтому ключевое требование Киева - конкретизация гарантий безопасности: не общие обещания, а четко прописанные механизмы.

Политолог также напомнил, что одной из причин спора в Овальном кабинете в феврале был именно вопрос гарантий безопасности. Украинская сторона настаивала, что сначала нужно получить гарантии, а уже потом договариваться о прекращении огня. Впрочем, американцы тогда категорически отказались обсуждать гарантии безопасности. В итоге Киев был вынужден пойти на уступки, и в марте удалось согласовать общую позицию по перемирию, отложив вопрос гарантий на потом.

"Это был тактический прием, но другого варианта не было, потому что американцы не хотели обсуждать вопрос гарантий безопасности. А сейчас мы это обсуждаем. Более того, рабочую группу по гарантиям безопасности для Украины возглавил госсекретарь США Марко Рубио - это тоже огромный прогресс. Другой важный момент. Один из вариантов гарантий безопасности, который обсуждается, - это присутствие в Украине после завершения войны войск "коалиции желающих". Не все страны, которые входят в эту коалицию, готовы направить к нам своих военных, но, тем не менее, десять стран готовы", - резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники Украины достигли определенного прогресса в вопросе предоставления ей гарантий безопасности, однако реализация этих договоренностей возможна лишь после подписания мирного соглашения. В то же время он признал, что пока не видит оснований для оптимизма относительно его заключения или даже прекращения огня в ближайшее время, сообщает Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Дональд Трамп должен отреагировать в случае, если российский лидер и в дальнейшем будет избегать встречи с президентом Украины. Об этом он заявил 29 августа во время общения со СМИ после переговоров с канцлером Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что завершился срок двухнедельного ультиматума, который ранее выдвинул Дональд Трамп России, требуя подтверждения готовности к реальным переговорам.

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

война в Украине Михаил Подоляк гарантии безопасности
