Взрывы в Киеве: РФ атакует столицу дронами, есть угроза массированного ракетного удара

Руслан Иваненко
2 сентября 2025, 19:53обновлено 2 сентября, 21:01
1057
Мониторинговые каналы фиксируют подготовку России к масштабному ракетному удару.
Взрывы в Киеве: РФ атакует столицу дронами, есть угроза массированного ракетного удара
Эксперты предупреждают о возможном массированном ракетном ударе по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • Россия запустила ударные БпЛА по Киеву, объявлена воздушная тревога
  • Силы ПВО работают по вражеским дронам, жителей призывают в укрытие
  • Угроза массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов с разных направлений

2 сентября вечером российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники. В связи с этим в Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

"Угроза БпЛА для Киева. Может быть громко", - говорится в сообщении.

видео дня

В столице силы ПВО работают по вражеским беспилотникам. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя.

Кроме того, существует вероятность массированного ракетного удара по Украине в ближайшие 48 часов. Об этом сообщает нардеп ЛГС Игорь Зинкевич, ссылаясь на данные мониторинговых служб.

По информации, к возможным атакам могут быть привлечены различные виды вооружения: крылатые ракеты "Х-101", крылатые ракеты морского базирования "Калибр", аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты различных типов и ударные беспилотники (БпЛА). Такое разнообразие свидетельствует о масштабной подготовке к удару с разных направлений.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Известно также, что Россия уже запустила беспилотные дроны из пяти разных точек. Фиксируется активная подготовка к запускам еще на двух других локациях, что усиливает угрозу ракетных и беспилотных атак.

Атаки России на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на 30 августа совершили массированную атаку на Украину. Наибольший удар пришелся на Запорожскую и Днепропетровскую области и областные центры.

Ранее, в ночь на 28 августа, российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под вражеской атакой оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

Во время этой атаки Россия жестоко ударила ракетами и дронами по жилым домам в столице - городе Киев. Это была подлая и одна из крупнейших атак на столицу.

Читайте также:

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

война в Украине атака дронов Ракетная атака на Украину
