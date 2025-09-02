Обострение на фронте: полковник ВСУ назвал ключевые сигналы подготовки врага

Эксперт объясняет, как удары по Крыму создают почву для новых массированных авиаударов.

Обострение на фронте может начаться в ближайшую неделю, враг активизирует технику и боеприпасы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Во временно оккупированном Крыму Силы специальных операций Украины уничтожили российский радиолокатор в районе комплекса С-300. Кроме того, в ночь на 31 августа ГУР поразило сразу несколько важных для россиян объектов.

Экспертная оценка ударов

В эфире "24 Канала " полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил последствия ударов и возможную активность на фронте.

"Во время атаки на аэродром в Симферополе 30 августа был уничтожен один вертолет, а другой поврежден. Также уничтожение российского радиолокатора является продолжающейся работой по подготовке, вероятно, серьезных авиационных ударов. Украина буквально через день уничтожает вражеские локаторы - преимущественно в направлении Крыма или непосредственно на полуострове", - рассказал Свитан.

Он отметил, что это может быть основой для массированных авиаударов или ударов беспилотниками по Крыму, Новороссийску или Сочи.

Прогноз обострения фронта

"В ближайшее время - через неделю - полторы - возможно обострение на фронте у россиян. Они перебросили технику, боеприпасы летней военной кампании, которые уже в армейском тылу. Обострение может произойти в тех местах, которые россияне определят направлением оперативного удара", - подчеркнул эксперт.

По его словам, враг может активизироваться на одном-двух направлениях, а вероятными точками удара будут Покровск и Славянск.

Покровск / Инфографика: Главред

"Для россиян очень важно выйти к Славянску, чтобы попытаться добыть воду для Донбасса из реки Северский Донец", - добавил Роман Свитан.

Действия россиян на Донбассе

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает, что активные штурмовые действия российских оккупантов на Добропольском направлении в районе Малиновки являются подготовкой к более масштабному наступлению.

"Россияне пытаются восстановить утраченные позиции на выступлении, подтянув основные силы. Это сигнал того, что они готовят серьезные действия в ближайшее время", - отметил эксперт.

По его словам, ситуация свидетельствует о концентрации сил врага на ключевом направлении, что может привести к обострению боевых действий.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, на левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант.

Кроме того, страна-агрессор Россия пытается "выдать желаемое за действительное", поэтому распространяет лживые итоги своего весенне-летнего наступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Также украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

