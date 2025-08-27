Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

В МВД Украины рассказали, какие документы необходимы для пересечения границы мужчинами 18-22 лет.

https://glavred.info/ukraine/muzhchinam-18-22-let-razreshili-peresekat-granicu-kogda-zarabotayut-izmeneniya-10693172.html Ссылка скопирована

Мужчинам 18-22 лет разрешили выезжать за границу / Коллаж: Главред, фото: Шмыгаль, фото: dpsu.gov.ua, фото: УНИАН

Что известно:

Кабмин разрешил мужчинам до 22 лет выезжать из Украины

Изменения заработают с 28 августа 2025 года

В МВД рассказали, какие документы нужны для пересечения границы

Кабмин разрешил выезжать за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Даже во время действия военного положения они смогут беспрепятственно пересекать границу. Соответствующее постановление было обнародовано на сайте правительства.

Изменения начнут действовать уже завтра, 28 августа 2025 года. Новые правила будут касаться также украинцев, которые уже находятся за границей.

видео дня

"В случае введения на территории Украины военного положения, ограничения по пересечению государственной границы не распространяется на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (включительно), кроме случаев, определенных пунктом 2 настоящих Правил", - указано в тексте документа.

Мужчинам 18-22 лет разрешили выезжать за границу / фото: скриншот

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что для пересечения границы мужчинам 18-22 лет нужно иметь при себе следующие документы:

паспортный документ, который дает право на выезд за границу;

военно-учетный документ, который предъявляется по требованию пограничников (можно в электронной форме).

Мужчинам 18-22 лет разрешили выезжать за границу / фото: МВД Украины

"Исключение: норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку", - говорится в сообщении.

Выезд украинцев за границу - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, такая инициатива позволит украинским семьям почувствовать больше свободы и уверенности.

Уже 26 августа Зеленский сообщил, что правительство обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 года. Решение согласовано с военным командованием и в ближайшее время вступит в силу.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 26 августа вечером сообщила, что правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно выезжать за границу и возвращаться в Украину во время военного положения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред