Украинцам в Польше ограничили помощь: кому перестанут выплачивать средства

Теперь есть три условия, выполнение которых является обязательным для получения помощи.

Кому перестанут выделять помощь в Польше / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Некоторым украинцам не будут предоставлять выплату 800+

Обновленные правила предусматривают выполнение трех обязательных условий

Польша изменила правила для украинских граждан, которые получали выплату 800+. Согласно обновленному порядку, денежную помощь будут предоставлять меньшему количеству украинцев.

Как пишет PAP, ранее право на ежемесячную денежную помощь имели все украинцы в Польше, которые воспитывали несовершеннолетних детей. Впоследствии родителей обязали отправить детей в местные учебные заведения для получения обеспечения.

Как обновили порядок предоставления помощи

Польский Сейм принял закон, согласно которому денежное обеспечение теперь будут получать иностранцы, в том числе украинцы, которые выполнили три обязательных условия.

Речь идет о наличии номера PESEL, ребенка/детей, которые учатся в польских школах и официального трудоустройства. В то же время заработная плата должна быть на уровне 50% от минимальной и выше.

"Заведение социального страхования (ZUS) ежемесячно будет проверять, были ли иностранцы экономически активными. Если иностранец не был активным в определенном месяце, выплату помощи приостановят, а перевод не отправят", - пишет издание.

Также в Польше будут учитывать факт возможного выезда за границу. Иностранцев будут проверять в специальном реестре Пограничной службы.

Выплаты украинцам за границей - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно правительство Германии предложило уменьшить финансовую помощь для украинских беженцев, которые недавно прибыли в страну.

Накануне новый президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписать поправку к закону, которая предусматривала расширение помощи украинским беженцам.

Он подчеркнул, что не изменит своего мнения и считает, что 800 плюс должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше.

Об источнике: PAP PAP - Polska Agencja Prasowa, Государственное информационное агентство Республики Польша, является крупнейшим информационным агентством в Польше и основным источником информации о событиях в стране и за рубежом для всех средств массовой информации и государственных организаций. Основой деятельности агентства является поиск, обработка и публикация объективной информации, всесторонне освещает события в стране и мире, пишет Википедия.

