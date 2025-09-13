Украинцам в Польше ограничили помощь: кому перестанут выплачивать средства

Главное:
- Некоторым украинцам не будут предоставлять выплату 800+
- Обновленные правила предусматривают выполнение трех обязательных условий
Польша изменила правила для украинских граждан, которые получали выплату 800+. Согласно обновленному порядку, денежную помощь будут предоставлять меньшему количеству украинцев.
Как пишет PAP, ранее право на ежемесячную денежную помощь имели все украинцы в Польше, которые воспитывали несовершеннолетних детей. Впоследствии родителей обязали отправить детей в местные учебные заведения для получения обеспечения.
Как обновили порядок предоставления помощи
Польский Сейм принял закон, согласно которому денежное обеспечение теперь будут получать иностранцы, в том числе украинцы, которые выполнили три обязательных условия.
Речь идет о наличии номера PESEL, ребенка/детей, которые учатся в польских школах и официального трудоустройства. В то же время заработная плата должна быть на уровне 50% от минимальной и выше.
"Заведение социального страхования (ZUS) ежемесячно будет проверять, были ли иностранцы экономически активными. Если иностранец не был активным в определенном месяце, выплату помощи приостановят, а перевод не отправят", - пишет издание.
Также в Польше будут учитывать факт возможного выезда за границу. Иностранцев будут проверять в специальном реестре Пограничной службы.
Выплаты украинцам за границей - последние новости
Напомним, Главред писал, что недавно правительство Германии предложило уменьшить финансовую помощь для украинских беженцев, которые недавно прибыли в страну.
Накануне новый президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписать поправку к закону, которая предусматривала расширение помощи украинским беженцам.
Он подчеркнул, что не изменит своего мнения и считает, что 800 плюс должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше.
