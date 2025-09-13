Украинцев за рубежом могут призвать в армию в ЕС: объяснение юриста

Украинцы, находящиеся за рубежом, должны стать на воинский учет в Украине, напомнил эксперт.

Подлежат ли мобилизации беженцы из Украины за рубежом

Кто подлежит мобилизации в Украине среди тех, кто выехал в ЕС

Многие украинцы, которые вынуждены были покинуть страну из-за войны, беспокоятся, что боевые действия могут черными щупальцами распространиться и на территорию Европы. Такие опасения имеют основания: например, правительство Германии уже начало принимать меры, рассматривая возможность введения определенных форм военной службы и рекомендует населению делать стратегические запасы продуктов.

В связи с этим возникает логичный вопрос: какова судьба украинских мужчин за рубежом и могут ли они быть привлечены к обороне Европы?

Возможна ли мобилизация украинцев в Польше и Германии

Юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин разъяснил в комментарии УНИАН, что мобилизация украинских мужчин, которые имеют статус временной защиты или официально признаны беженцами, в Польше или Германии не предусмотрена.

Временная защита регулируется отдельной директивой ЕС, а статус беженца - это международно закрепленный правовой механизм, гарантирующий лицу безопасность после вынужденного выезда из страны проживания.

В то же время предоставление таких статусов не отменяет обязанности становиться на воинский учет в Украине и не освобождает от мобилизации на родине. По словам эксперта, все военнообязанные граждане Украины, которые получили временную защиту в ЕС или статус беженца, как мужчины, так и определенные категории женщин (например, медицинские работники), обязаны стать на воинский учет. Общий возраст мобилизации в Украине составляет от 25 до 60 лет.

То есть украинцы с этими статусами подлежат мобилизации дома, если не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования. При этом мобилизация женщин в Украине пока остается добровольной.

Ланкин подчеркивает: даже если украинец за рубежом получил статус беженца, это не лишает его украинского гражданства, а значит, он подпадает под общие правила воинского учета и мобилизации.

В то же время граждане Украины, которые имеют временную защиту или статус беженца в ЕС, не могут быть принудительно призваны в армию страны пребывания, поскольку они не являются ее гражданами.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства / Главред - инфографика

Могут ли мобилизовать, если украинец стал гражданином ЕС

Если же лицо официально получило гражданство одной из стран Евросоюза и отказалось от украинского паспорта, украинское законодательство о воинском учете на него больше не распространяется. Такие люди не могут быть мобилизованы в Украине.

В то же время они могут быть обязаны служить в вооруженных силах той страны, гражданами которой стали, в соответствии с ее законами и установленным возрастного порога.

Мобилизация в Украине и за рубежом - что нового

Как сообщал Главред правительство Украины приняло новый порядок автоматизированной выдачи повесток. Согласно ему, повестки военнообязанным теперь можно официально отправлять по почте, сообщил народный депутат Александр Федиенко.

Более того, в Германии предложиливозвращать военнообязанных украинцев на родину. Об этом заявил премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский пояснил, что не все важные предприятия будут иметь право бронировать мужчин, которые находятся в розыске территориального центра комплектования.

О персоне: Сергей Ланкин Сергей Ланкин - киевский юрист, волонтер и общественный деятель, который активно занимается правовой защитой военных и их семей; он возглавляет юридический отдел ОО "Действующая община Киева", является руководителем юридической службы добровольческого формирования № 42 "Легион Оболонь", сотрудничает с Ассоциацией семей защитников "Азовстали", предоставляя им юридическую поддержку, а также участвует в волонтерских и просветительских инициативах в столице.

