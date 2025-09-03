Укр
Новые изменения в бронировании: кто может получить бронь даже если находится в розыске

Руслан Иваненко
3 сентября 2025, 21:59
Депутат объяснил, какие предприятия смогут бронировать работников, находящихся в розыске.
Оборонно-промышленный комплекс получит преимущество в бронировании кадров

Не все критические предприятия смогут бронировать мужчин, которых разыскивает ТЦК. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Этот законопроект касается предприятий, признанных критическими в сфере обороны. То есть, это не для всех критических предприятий. Речь идет об оборонно-промышленном комплексе", - отметил нардеп.

Временная бронь для обновления документов

Вениславский пояснил, что мужчины, которые находятся в розыске ТЦК, без военно-учетного документа или с неактуальными данными, смогут получить бронь на срок до 45 дней для приведения документов в порядок.

Причина бронирования

По словам нардепа, это необходимо, чтобы не отправлять на фронт ценных специалистов, которые обеспечивают работу оборонных предприятий и влияют на экономику.

"Уже были случаи, когда важный сотрудник приходил в ТЦК за броней и обновлением данных, но получал боевую повестку. На следующий день его отправляли на полигон, откуда вернуть человека было невозможно. В результате предприятие вынуждено прекращать или задерживать выпуск продукции", - добавил Вениславский.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13634-1, который предусматривает ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов колледжей, начавших обучение после 25 лет, а также для тех, кто превысил установленный срок обучения по образовательной программе. Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

Кроме того, в Украине планируются изменения в процессе мобилизации. Генштаб и Минобороны нарабатывают соответствующие решения. Об этом в интервью Общественному сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Также с 1 сентября военнослужащие группы оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работают с постоянной видеофиксацией. Об этом сообщил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

О персоне: Федор Вениславский

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

мобилизация война в Украине новости Украины
