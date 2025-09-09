Украинским пенсионерам начали приходить штрафы: стала известна странная причина

Пенсионеры обязаны сообщать Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на их выплаты.

Обычно украинские пенсионеры ежемесячно получают стабильные выплаты. Однако иногда сумма на счету оказывается меньше, и такая ситуация может повторяться несколько месяцев подряд, объясняют эксперты Новости.LIVE. Они объяснили, за что могут штрафовать пенсионеров.

Почему могут уменьшать пенсию?

В Пенсионном фонде объясняют, что часть денег могут удержать по решению государственной исполнительной службы. Это происходит тогда, когда на человека оформлен исполнительный документ по погашению долга. Поскольку пенсия является официальным доходом, из нее разрешено делать отчисления.

Закон предусматривает, что взыскание возможно на основании:

решений суда и определений;

постановлений и приговоров по имущественным делам;

исполнительных надписей нотариусов;

других документов, которые обязывают человека уплатить долг.

С пенсии могут удерживать средства для:

алиментов;

возмещения ущерба или убытков;

возврата неправомерно начисленных пенсионных сумм.

Максимальный размер отчислений:

до 50% - в случае алиментов или компенсации ущерба;

- в случае алиментов или компенсации ущерба; до 20% - для других видов долгов.

Кроме того, пенсионеры должны сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях, которые влияют на выплаты: трудоустройство, увольнение, регистрацию или снятие с учета как ФЛП. Если были начислены лишние суммы, деньги придется вернуть добровольно или через суд.

Стоит отметить, что во время военного положения временно запрещено взыскание с пенсий, зарплат или стипендий, за исключением алиментов и долгов граждан РФ.

Когда пенсионеры могут получить штраф в транспорте?

В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (трамваях, троллейбусах, автобусах, электричках), согласно постановлению Кабмина. Но воспользоваться льготой можно только при наличии пенсионного удостоверения.

Если документа нет при себе, придется купить билет. В случае отсутствия и билета, и удостоверения пассажиру могут выписать штраф в размере 20-кратной стоимости билета. В Киеве, например, это около 160 гривен.

Контролеры иногда относятся с пониманием к пожилым людям, но лучше не рисковать. Если вы забыли удостоверение дома, проще заплатить за проезд, чем потом платить штраф.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как писал Главред, украинцы могут получать большие выплаты. Во многих профессиях, где работа связана с большими нагрузками и рисками, люди могут выйти на пенсию раньше. Это касается военнослужащих, полицейских, а также медиков, учителей и других специалистов.

По данным главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народного депутата Даниила Гетманцева, в Украине планируют увеличить минимальную пенсию.

В то же время некоторым пенсионерам могут неожиданно ограничить выплаты. Как объясняет эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, в Украине действует ограничение на максимальный размер пенсии.

