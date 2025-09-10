Кабмин принял решение: нардеп объяснил, что изменится в рассылке повесток по почте

Новый порядок обеспечивает официальное вручение документов без бумажных носителей.

Укрпочта получает статус официального оператора для отправки повесток / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Кратко:

Кабмин разрешил отправлять повестки военнообязанным по почте

Печать повесток могут осуществлять Минобороны, ТЦК и государственные полиграфии

Повестки направляются заказным письмом через "Укрпочту"

Правительство Украины утвердило новый порядок автоматизации выдачи повесток, что официально позволяет отправлять их военнообязанным лицам по почте. Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в своем Telegram-канале.

Кто будет печатать повестки

По его словам, одно из нововведений касается печати повесток. Теперь их могут изготавливать не только территориальные центры комплектования (ТЦК), но и Министерство обороны, областные ТЦК и "государственные полиграфические предприятия", имеющие стратегическое значение.

Автоматизация и обмен данными

Федиенко добавил, что будет запускаться механизм обмена информацией между различными реестрами, влияющими на процедуру. "Все данные берутся из реестров военнообязанных, которые обмениваются информацией с другими государственными базами, и тем самым отпадает необходимость в бумажных носителях", - пояснил он.

"Укрпочта" становится официальным оператором

Новым официальным оператором доставки станет "Укрпочта". Теперь повестки можно отправлять заказным письмом, а не только вручать лично представителем ТЦК. Федиенко отметил, что для этого Минобороны, ТЦК и "Укрпочта" должны заключить соответствующие договоры, и добавил: "Хотел бы знать, откуда у ТЦК есть деньги на подобные заказы".

Что меняет новый порядок вручения

Нардеп также объяснил изменения в процедуре вручения. Ранее рассылка повесток по почте считалась вспомогательным механизмом, и в судах адвокаты часто доказывали, что человек "не получил" повестку, отказавшись или не забрав ее с почты. Теперь же массовая рассылка по почте будет считаться официальным вручением документа.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13634-1, который предусматривает ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для тех, кто превысил установленный срок обучения по образовательной программе. Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

С 1 сентября военнослужащие группы оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работают с постоянной видеофиксацией. Об этом сообщил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

Из-за действия военного положения, которое продлено до 5 ноября, мобилизация будет продолжаться и в сентябре. Как напоминает Минобороны, призыву подлежат граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не обеспечены отсрочкой или бронированием.

