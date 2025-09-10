Укр
Кабмин принял решение: нардеп объяснил, что изменится в рассылке повесток по почте

Руслан Иваненко
10 сентября 2025, 00:10
Новый порядок обеспечивает официальное вручение документов без бумажных носителей.
Повестка
Укрпочта получает статус официального оператора для отправки повесток / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Кратко:

  • Кабмин разрешил отправлять повестки военнообязанным по почте
  • Печать повесток могут осуществлять Минобороны, ТЦК и государственные полиграфии
  • Повестки направляются заказным письмом через "Укрпочту"

Правительство Украины утвердило новый порядок автоматизации выдачи повесток, что официально позволяет отправлять их военнообязанным лицам по почте. Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в своем Telegram-канале.

Кто будет печатать повестки

По его словам, одно из нововведений касается печати повесток. Теперь их могут изготавливать не только территориальные центры комплектования (ТЦК), но и Министерство обороны, областные ТЦК и "государственные полиграфические предприятия", имеющие стратегическое значение.

видео дня

Автоматизация и обмен данными

Федиенко добавил, что будет запускаться механизм обмена информацией между различными реестрами, влияющими на процедуру. "Все данные берутся из реестров военнообязанных, которые обмениваются информацией с другими государственными базами, и тем самым отпадает необходимость в бумажных носителях", - пояснил он.

"Укрпочта" становится официальным оператором

Новым официальным оператором доставки станет "Укрпочта". Теперь повестки можно отправлять заказным письмом, а не только вручать лично представителем ТЦК. Федиенко отметил, что для этого Минобороны, ТЦК и "Укрпочта" должны заключить соответствующие договоры, и добавил: "Хотел бы знать, откуда у ТЦК есть деньги на подобные заказы".

Что меняет новый порядок вручения

Нардеп также объяснил изменения в процедуре вручения. Ранее рассылка повесток по почте считалась вспомогательным механизмом, и в судах адвокаты часто доказывали, что человек "не получил" повестку, отказавшись или не забрав ее с почты. Теперь же массовая рассылка по почте будет считаться официальным вручением документа.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13634-1, который предусматривает ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для тех, кто превысил установленный срок обучения по образовательной программе. Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

С 1 сентября военнослужащие группы оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работают с постоянной видеофиксацией. Об этом сообщил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

Из-за действия военного положения, которое продлено до 5 ноября, мобилизация будет продолжаться и в сентябре. Как напоминает Минобороны, призыву подлежат граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не обеспечены отсрочкой или бронированием.

О персоне: Александр Федиенко

Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

