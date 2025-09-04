Укр
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: детали

Виталий Кирсанов
4 сентября 2025, 14:57
Документ предусматривает, что дезертирам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ
Кратко:

  • В случае принятия закона в целом суды не смогут применять смягчающие нормы
  • Цель законопроекта - повысить дисциплину в армии

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым фактически возвращается уголовная ответственность за самовольное оставление части (СОЧ). Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко.

"Парламент поддержал в первом чтении ЗП13260. За - 277. По факту возвращается уголовная ответственность за СОЧ. То есть в случае принятия его в целом, суд не сможет применить смягчающую норму", - пояснил он.

Так, законопроектом предлагается исключить ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено, что лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное преступление, предусмотренное ст. 407 "Самовольное оставление воинской части или места службы", 408 "Дезертирство", может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось к следователю, прокурору, суду с ходатайством о намерении вернуться в воинскую часть или к месту службы.

Также предлагается дополнить раздел ІІ Заключительных и переходных положений УК новым п. 24, которым предусмотреть отдельные основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые во время действия военного положения впервые совершили уголовные правонарушения, предусмотренные ст. ст. 407, 408 этого Кодекса, и хотят вернуться на военную службу или уже вернулись на военную службу и несут ее.

Кроме того, предлагается, в частности дополнить раздел ХІ "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины новым п. 20-10, которым урегулировать условия и порядок освобождения военнослужащих Вооруженных сил Украины от уголовной ответственности при наличии оснований.

Документ предусматривает, что дезертирам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В случае принятия закона в целом суды не смогут применять смягчающие нормы, которые ранее позволяли избежать сурового наказания.

Цель законопроекта - повысить дисциплину в армии и уменьшить количество случаев самовольного ухода с места службы во время войны.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13634-1, который предусматривает ограничение права на отсрочку от мобилизации для студентов колледжей, начавших обучение после 25 лет, а также для тех, кто превысил установленный срок обучения по образовательной программе. Соответствующий документ обнародован на сайте парламента.

С 1 сентября военнослужащие группы оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работают с постоянной видеофиксацией. Об этом сообщил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

Из-за действия военного положения, которое продлено до 5 ноября, мобилизация будет продолжаться и в сентябре. Как напоминает Минобороны, призыву подлежат граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья и не обеспеченные отсрочкой или бронированием.

