НАТО начинает новую военную операцию после атаки на Польшу

Многие страны передают свои самолеты для обеспечения безопасности в воздушном пространстве восточного фронта Европы.

НАТО начинает новую военную операцию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно:

НАТО начинает новую военную операцию

Операция начинается после атаки дронов на Польшу

Многие страны передают свои самолеты для обеспечения безопасности

НАТО начинает новую военную операцию для защиты Польши и восточного фланга в целом. Такое решение было принято после того как РФ атаковала Польшу ударными беспилотниками. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на совместную пресс-конференцию генсека НАТО Марка Рютте с главнокомандующим ОВС НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Альянс планирует развернуть дополнительные средства наблюдения и противовоздушной обороны.

Какие силы планируют развернуть

Германия предоставит четыре истребителя Eurofighter. Они будут участвовать в полетах вооруженной безопасности над Польшей. Самолеты планируют разместить на авиабазе Росток-Лааге. Германия предоставляет их минимум до конца года.

Франция передаст три истребителя Rafale. Они будут использоваться для наблюдения за воздушным пространством на восточном фланге. Дания передаст два F-16 и фрегат.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Атака на Польшу - мнение эксперта

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что российская атака на Польшу была спланированной и целенаправленной. Враг пытается разрушить НАТО изнутри, ставя под сомнение позицию НАТО и пытаясь втянуть союзников в дискуссию: это следует рассматривать как акт агрессии или нет.

"Таким образом Россия пытается внести раскол внутри Альянса. Ведь очевидно, что страны, которые чувствуют непосредственную угрозу (Польша, страны Балтии), будут настаивать на том, что это уже акт агрессии и надо реагировать. Другие страны могут поддерживать противоположную точку зрения, и именно это расхождение приводит к подрыву доверия к коллективным гарантиям. Это же классический вопрос: кто готов умирать за Нарву? А теперь может возникнуть новый - кто готов умирать за Жешув?" - сказал Мельник.

Атак БпЛА по Польше - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 10 сентября российские беспилотники атаковали Польшу. По данным Der Spiegel, главной целью стал логистический центр НАТО в Жешуве, который обеспечивает западные поставки вооружения для Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Дональду Трампу следует понять тщетность попыток договориться с Путиным, ведь Россия не планирует завершать войну против Украины. Он подчеркнул, что удары дронов коснулись и НАТО, и только решительные действия заставят Путина осознать бесперспективность своих планов.

Президент США Дональд Трамп допустил, что нарушение воздушного пространства Польши могло быть ошибкой, при этом отметив, что он недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев опроверг слова Трампа о возможной "ошибке" российских дронов над Польшей. В ночь атаки зафиксировали 19 дронов над Польшей и более 400 дронов и несколько десятков ракет над Украиной.

