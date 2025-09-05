США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

Кратко:
- Украине разрешено купить до 3350 ракет ERAM
- Первые 10 ракет будут поставлены в октябре 2025 года
В августе США одобрили продажу Украине 3350 крылатых ракет ERAM. Но в значительных количествах они начнут поступать только в следующем году. Об этом пишет Aviationweek.
Речь идет об Extended-Range Attack Munition (ERAM) - ракетах, которые можно использовать с истребителей F-16 и украинских МиГ-29.
Издание отмечает, что для американского ВПК, привыкшего к длительным циклам разработки и производства оружия, ракеты ERAM стали одним из первых продуктов новой парадигмы "быстрых закупок". Пентагон опубликовал тендер на разработку и производство этих ракет только в августе прошлого года, а первые поставки должны состояться уже в октябре этого года.
Хотя Украине разрешено купить до 3350 ракет, первая произведенная партия будет мизерной: первые 10 ракет будут поставлены в октябре.
Ситуация должна улучшиться в следующем году. Согласно документам, которые получило издание, партия из 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции, отдельно изготовленные компаниями CoAspire и Zone 5 Technologies, будет поставлена до конца октября 2026 года.
Как сообщал Главред, Государственный департамент США одобрил контракт на поставку Украине авиационных управляемых боеприпасов ERAM и сопутствующего оборудования на общую сумму 825 миллионов долларов.
Президент США Дональд Трамп намерен в одностороннем порядке пересмотреть 38-летний договор о контроле над вооружениями. В частности, это позволит продавать другим странам современные дроны типа MQ-9 Reaper и другие передовые модели.
Бельгия может передать Украине истребители F-16 уже в ближайший месяц. Об этом в Одессе во время брифинга заявил министр иностранных дел страны Максим Прево.
