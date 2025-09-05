США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

Первая партия из 840 модулей ERAM прибудет в Украину до конца октября 2026 года.

https://glavred.info/world/ssha-odobrili-prodazhu-ukraine-raket-eram-pervaya-krupnaya-partiya-pribudet-ne-skoro-10695707.html Ссылка скопирована

Украине разрешено купить до 3350 ракет ERAM / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Украине разрешено купить до 3350 ракет ERAM

Первые 10 ракет будут поставлены в октябре 2025 года

В августе США одобрили продажу Украине 3350 крылатых ракет ERAM. Но в значительных количествах они начнут поступать только в следующем году. Об этом пишет Aviationweek.

Речь идет об Extended-Range Attack Munition (ERAM) - ракетах, которые можно использовать с истребителей F-16 и украинских МиГ-29.

видео дня

Издание отмечает, что для американского ВПК, привыкшего к длительным циклам разработки и производства оружия, ракеты ERAM стали одним из первых продуктов новой парадигмы "быстрых закупок". Пентагон опубликовал тендер на разработку и производство этих ракет только в августе прошлого года, а первые поставки должны состояться уже в октябре этого года.

Хотя Украине разрешено купить до 3350 ракет, первая произведенная партия будет мизерной: первые 10 ракет будут поставлены в октябре.

Ситуация должна улучшиться в следующем году. Согласно документам, которые получило издание, партия из 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции, отдельно изготовленные компаниями CoAspire и Zone 5 Technologies, будет поставлена до конца октября 2026 года.

Военная помощь - новости по теме

Как сообщал Главред, Государственный департамент США одобрил контракт на поставку Украине авиационных управляемых боеприпасов ERAM и сопутствующего оборудования на общую сумму 825 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп намерен в одностороннем порядке пересмотреть 38-летний договор о контроле над вооружениями. В частности, это позволит продавать другим странам современные дроны типа MQ-9 Reaper и другие передовые модели.

Бельгия может передать Украине истребители F-16 уже в ближайший месяц. Об этом в Одессе во время брифинга заявил министр иностранных дел страны Максим Прево.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред