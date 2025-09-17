Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап

У Европы нет эффективных средств борьбы с "шахедами", реальные действия будут не скоро, считает авиаэксперт.

Россияне приняли принципиальное решение существенно увеличить количество "Шахедов" - Криволап / Коллаж Главред

После атаки российских дронов на Польшу польские власти впервые за долгое время предложили странам НАТО создать над Украиной бесполетную зону и помогать сбивать "шахеды" в украинском небе.

В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал, как скоро страны НАТО могут закрыть небо над Украиной, почему Словакия и Венгрия будут блокировать решение так же, как и новые санкции против РФ, насколько результативным будет сбивание воздушных целей странами НАТО и от чего будет зависеть реакция Кремля.

Как известно, Украина в начале полномасштабного вторжения РФ уже предлагала НАТО инициативу по закрытию неба над нашей территорией, фактически создание бесполетной зоны. Почему тогда это не сработало и как быстро это сработает сейчас?

Первое, что надо очень четко понимать: НАТО - это прежде всего оборонный блок. Это база, с которой стоит начинать любые размышления о том, что делает НАТО и почему оно принимает те или иные решения.

Так инициатива появилась, в 2023 году, если я не ошибаюсь, она уже была более детально разработана совместно нашими специалистами и Королевскими военно-воздушными силами Великобритании (RAF). Они предлагали фактически то же, что и сейчас: закрытие воздушного пространства от российских ракет и дронов.

В принципе, тогда силы НАТО могли это сделать. Есть такое понятие, как гуманитарная защита - в частности, речь идет о защите населения от агрессии и защите объектов атомной генерации. То есть правовые и технические основания были.

Однако тогда это не реализовали, поскольку в НАТО преобладало мнение, что подобные действия могут вызвать эскалацию и быть восприняты Россией как прямое вмешательство в войну. Хотя формально речь шла бы только об уничтожении ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, без "официального" признания, откуда именно они появляются. Стоит напомнить, что администрация Байдена, в частности его советник по нацбезопасности Салливан, были категорически против любых шагов, которые могли бы даже намекать на прямую военную эскалацию.

А надо понимать, что ключевыми в НАТО являются именно США. Америка взяла на себя основное обязательство защищать Европу, и саму Европу это устраивало. То есть - как можно меньше действий со стороны Европы, которые Россия могла бы интерпретировать как вмешательство. Напомню, тогда помощь Украине выглядела очень ограниченной: гуманитарные грузы, единичные поставки амуниции - например, история с "6 тысячами шлемов" от Германии.

Сейчас ситуация совсем другая, ведь ситуация, когда впервые в истории задокументирована военная агрессия против страны НАТО непосредственно на территории государства-члена Альянса, является уникальной. Поэтому все, что будет происходить дальше, уже не будет таким, как раньше, потому что сам факт агрессии зафиксирован.

Если раньше говорили, что ракеты или дроны могли "залетать случайно", а потом возвращались обратно в Украину, и это воспринималось как нечто несущественное, то теперь ситуация другая. На этот раз их залетело много, и поляки были вынуждены их "заметить" и сбивать. В этой ситуации можно выделить три аспекта:

Реакция Польши на инцидент.

Реакция НАТО в момент, когда это произошло.

Последствия, которые наступят после.

Я вижу два главных последствия. Во-первых, это усиление действий непосредственно над Украиной, то есть защита украинского воздушного пространства. Во-вторых, создание более широкого военного альянса, который охватывал бы государства от Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, далее Польшу, Румынию, Болгарию - и вплоть до Турции. Такой союз имел бы целью защищать весь западный фланг НАТО от агрессии Российской Федерации. В этом диапазоне есть много вариантов развития событий, различных соображений и возможностей, но именно в этих пределах, вероятно, и будут происходить дальнейшие процессы.

Если говорить о том, как это может выглядеть, - что именно НАТО может сделать, когда будет создавать бесполетную зону? Что именно имеется в виду? Будет ли это похоже на то, что сейчас происходит в Польше - когда туда отправляют самолеты и технику - или что-то совсем другое?

Речь об исключительных действиях над Украиной - и здесь есть три варианта. Первый - самолеты и другое вооружение остаются за пределами Украины, и НАТО пытаются действовать с той стороны границы. Это достаточно слабый вариант, потому что баллистические ракеты можно сбивать максимум на ~25 км от границы в лучших условиях, а аэродинамические цели - до ~160 км (например, с помощью систем Patriot). Можно подтянуть дополнительные комплексы Patriot, NASAMS, IRIS-T и т.д. к польской границе, но эффект будет ограниченным.

О самолетах вообще не о чем говорить, потому что сбивать аэродинамические цели ракетами большой дальности смысла нет.

Второй вариант - самолеты НАТО залетают в зону, в которой их не могут достать российские системы ПВО (примерно 100-150 км от линии боевого соприкосновения)и выполняют задачи по уничтожению крылатых ракет и всего беспилотного хазяйства ("Шахедов", "Геранов", "Герберов", "Гарпий" и т.д.).

И третий вариант - самолеты заходят еще глубже и выполняют задачи не только над Украиной, но и распространяют свои действия на территорию России.

Второй вариант раньше воспринимался как эскалация и проявление агрессии. А сейчас его рассматривают уже как реальную возможность повлиять на ситуацию: перехватывать дроны и ракеты, которые летят в сторону Польши как можно быстрее, еще на территории Украины.

Что касается третьего варианта, то есть действий непосредственно против России, то считаю, что рано или поздно они тоже состоятся, но не скоро и точно не сразу. Поэтому сейчас я оцениваю его вероятность как очень низкую.

Впрочем, есть еще один возможный сценарий: создание отдельного блока, который бы обеспечивал защиту от севера до юга. И если его не начнут формировать уже сейчас, то по крайней мере его будут обсуждать, по нему консультироваться, обмениваться мнениями. Рано или поздно такой блок все же надо будет создать.

Он никоим образом не противоречит блоку НАТО, ведь любая страна, входящая в НАТО, может создавать вместе с другими государствами собственные военные союзы, объединения и тому подобное. Ведь отдельной армии НАТО как таковой не существует - есть только армии стран-членов, которые делегируют свои подразделения под командование конкретных структур НАТО. В то же время те же страны могут участвовать и в любых других блоках.

Вы в начале немного затрагивали тему реакции России. В частности, было заявление Медведева после слов Сикорского об инициативе Польши. Он, по сути, снова пригрозил войной. Насколько такая перспектива реальна и как это может повлиять на решение европейцев? И насколько этот процесс консультаций может растянуться во времени?

Я думаю, главное здесь не то, что скажет Медведев, или чем он пригрозит. Это скорее воспринимают как информацию. Более важно - как к этому отнесется Трамп и его администрация. Ведь именно они являются решающей силой на европейском континенте. Повторюсь, европейцев очень устраивало то, что их защищают американцы, а американцев - то, что европейцы не претендуют на особую роль. Исключением была Франция, которая имела собственное оружие, в том числе ядерное, и оставалась независимой в принятии решений от НАТО или США. Сейчас на подобную роль претендует Турция, но там у них не все складывается удачно.

Мы видели реакцию Трампа: даже после дроновой атаки на Польшу он говорил, что это, возможно, была "ошибка". То есть фактически не было никакой адекватной реакции, хотя бы какой-то четкой позиции. К тому же, мы видели информацию о том, что американские военные поехали на учения "Запад-2025". Насколько, по вашему мнению, это вообще свидетельствует о возможной позиции Трампа?

Во-первых, Трамп пока не поставляет оружие России. А это значит, что он находится в состоянии, когда еще не определился, за кого фактически "воюет".Во-вторых, Трамп хочет быть миротворцем, он против мировой эскалации. Но развитие событий показывает: если агрессору не дать по рукам достаточно больно, он продолжает действовать дальше.

И наступит время, когда Трамп будет понимать: уже нельзя ничего называть "мягкими" словами, заигрывать с Путиным - нужно предпринимать конкретные действия. Когда именно наступит это время, я вам не скажу, потому что предсказать поведение Трампа невозможно. Здесь следует ориентироваться на действия американской администрации. А эти действия сейчас не в пользу Украины: задержки в поставках вооружения, в частности "Патриотов", ракет и прочего. Это не очень хорошо для Украины.

Поэтому я не ожидаю слишком активных действий со стороны европейцев. Они будут поддерживать Польшу, передадут Patriot, NASAMS, вертолеты - все, что могут. Например, Чехия предложила три вертолета Ми-171, которые способны защищать от массовых атак "шахедов" и других дронов. Возможно, добавят Black Hawk.

Скорее всего, это и будет. Но я не ожидаю, что Европа предпримет какие-то действительно активные шаги. Будет много разговоров об операции "Восточный страж", но реальных действий, которые могли бы серьезно изменить ситуацию, я пока не вижу.

Президент Зеленский заявил, что Россия ударом по Польше хотела лишить Украину поставок систем ПВО / Фото: УНИАН

Кстати, как вы относитесь к той теории, которую сейчас можно встретить в медиа, и о которой говорил Зеленский, что атака на Польшу якобы имела целью сорвать поставки ПВО Украине.

Есть такое мнение, и оно имеет под собой определенную основу. Но еще до этого администрация Трампа начинала задержки с поставками. Если посмотреть, то события 10 сентября показали существенную разницу между тем, когда страна является членом НАТО, и когда нет. Польша только заявила о ситуации - и сразу получила 37,4 млрд долларов помощи. Сразу же полетели "Аваксы", F-35, топливозаправщики. Франция направила три Rafale с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами, чтобы создать альтернативную угрозу. То есть НАТО напряглось.

Россияне же разместили Искандеры в направлении Польши. На это нужно было реагировать, и, как я понимаю, ответом стали именно Rafale. Великобритания предложила Eurofighter Typhoon для патрулирования воздушного пространства, чтобы обеспечить почти круглосуточное наблюдение за восточным фронтом. Также рассматриваются все военные возможности закрытия неба над Украиной.

Для этого есть конкретный план, расчеты: 120 самолетов, куча вертолетов, определенное количество "Аваксов", "Патриотов" и так далее. То есть технические возможности все есть, нужно только принять политическое решение. А политическое решение, как мы понимаем, принимается консенсусом. И до тех пор, пока Европа будет принимать решение консенсусом, она ничего особенного сделать не сможет. Поэтому и возникла идея создать блок из стран, которые входят в НАТО, но формируют свой собственный военный союз. Это частично связано с "дырами" в позиции отдельных стран, в частности Венгрии и Словакии.

То есть возможна ситуация, подобная той, что была с санкциями: Венгрия и Словакия фактически могут это решение тормозить, да?

Если для этого нужно решение НАТО, оно будет затягиваться - в этом сомнений нет. Но технические возможности есть: блок создать можно, соглашение заключить можно, и это надо сделать достаточно быстро. Однако демократия быстрые решения не воспринимает, она затягивает процессы. Это понятно, потому что без этого невозможно принимать нормальные решения.

Кстати, на этом фоне, насколько, по вашему мнению, могут задержаться поставки ПВО? Есть ли угроза, что из-за этой ситуации НАТО де-факто переключится на другие приоритеты?

Я не думаю, что эти вещи связаны. Поставки и контракты - это одно, а решение об увеличении или уменьшении объемов - совсем другое. Эта ситуация может служить аргументом для временного притормаживания или корректировки поставок, как было в случае с APKWS, для которых не разрешили лазерные наводчики и отправили их на Ближний Восток. Возможна похожая ситуация, но надеюсь, что этого не произойдет.

Задержка совершенно не нужна ни европейцам, ни американцам, которые сейчас стоят на грани, когда могут выглядеть страной, способствующей российской агрессии. Фактически так и получается, когда США не обеспечивают нас необходимым количеством ракет для уничтожения целей

Поэтому я не думаю, что эти вопросы как-то связаны и будут влиять на ситуацию. Вооружение мы начнем получать в нормальных количествах - возможно, с определенной задержкой, но оно будет.

Один из вопросов, который сейчас активно обсуждают украинцы после ударов по Польше, касается результативности отражения таких атак. Судя по официальным данным, Польша сбила 4 из 19 "шахедов". Если гипотетически Европа все же принимает решение и создает бесполетную зону над Украиной, как это поможет на практике, учитывая то количество целей, которое летит к нам почти каждую ночь?

Европа фактически не имеет эффективных средств борьбы с "Шахедами", они есть только в Украине. Использовать для этого самолеты-истребители - полная глупость.

Ведь сбивать "Шахеды" дорогими ракетами, которые доступны в Европе и стоят от 350-400 тыс. долларов за единицу (например, Sidewinder последних версий), или пулеметами, когда скорость их работы часто меньше скорости "Шахеда", - малоэффективно.

Сбивать можно с помощью большого количества вертолетов, но здесь важно понимать, как они работают, как распределяются сенсоры, какое взаимодействие с ПВО и так далее. Еще один вариант - дроны-перехватчики. Но в Украине эта система только начинает разворачиваться. Михаил Федоров обещал, что в течение трех месяцев после середины июня будут готовы дроны-перехватчики с автоматическим наведением. Это требует времени: нужно научить большое количество операторов, которые смогут запускать эти дроны, ориентировать их и сбивать "Шахеды" на соответствующей высоте. Особенно сложно это делать ночью при ограниченном количестве средств наведения.

Поэтому сейчас фактический опыт сбивания "Шахедов" есть только у Украины. У других стран такого опыта нет. Польша уже начинает обращаться к нам за помощью по этому вопросу.

Учитывая прогнозы относительно зимы, когда россияне начнут активнее запускать "Шахеды" и другие дроны, возникает вопрос: как будут выглядеть эти атаки и как, учитывая атаку дронов на Польшу и полет "шахеда" в Румынии, будет происходить борьба с воздушными целями зимой?

Надо разделять эти вещи: дрон, который залетел в Румынию, дроны, попавшие в Польшу, и атаки, направленные непосредственно на нашу энергетическую инфраструктуру - это три разные ситуации.

Я думаю, что россияне приняли принципиальное решение существенно увеличить количество "Шахедов". Их основная цель - уничтожение нашей энергетической инфраструктуры. Это надо абсолютно четко понимать. Вопрос в другом: готовы ли наши объекты к таким атакам и способны ли наши силы ПВО уменьшать их результативность?

Когда уровень сбития достигает 85%, все говорят: "У нас все хорошо". Если нет жертв, то вообще кажется, что все прекрасно. Но ситуация совсем не однозначная. Например, 2 сентября, когда над Киевом днем летали разведчики и "Шахеды", многие говорили: "Все нормально, никто не погиб". Но это скорее свидетельство неспособности ПВО должным образом защитить город. Поэтому главный вопрос - сможем ли мы организовать защиту энергетической инфраструктуры. Ответ на это мы почувствуем по тому, насколько холодной или теплой будет зима для украинцев.

Количество "Шахедов" по сравнению с ракетами будет увеличиваться, а количество ракет уменьшится. Основными останутся "Искандер-М" и "Искандер-К". Стратегическая авиация продолжит действовать, но без массированных пусков Х-101. Будут попытки запускать "Калибры", но погодные условия, а именно штормы будут затруднять их применение. Что касается Польши и Румынии, думаю, провокации россиян будут продолжаться. Подобные действия возможны и в странах Балтии. Как на это будут реагировать европейские государства - увидим.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

