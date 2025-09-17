НАТО сразу напряглось после атаки РФ на Польшу: почему с Украиной это не работает

Налет российских дронов на Польшу показал разницу между членами НАТО и странами вне Альянса.

Задержки с поставками ПВО начались ещё до атаки на Польшу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, ua.depositphotos.com

Является ли атака российских дронов на Польшу была попыткой сорвать поставки ПВО Украине

Что тормозит решения Европы в отношении Украины

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап прокомментировал теорию, которая распространяется в СМИ, о том, что атака дронов на Польшу якобы имела целью сорвать поставки ПВО Украине.

По его словам, это мнение имеет под собой определенную основу. Но стоит учитывать, что администрация Трампа начинала задержки с поставками еще до этого.

Криволап объяснил в интервью Главреду, что события 10 сентября, когда российские дроны залетели на территорию Польши, показали существенную разницу между тем, когда страна является членом НАТО, и когда нет.

"Польша только заявила о ситуации - и сразу получила 37,4 млрд долларов помощи. Сразу же полетели "Аваксы", F-35, топливозаправщики. Франция направила три Rafale с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами, чтобы создать альтернативную угрозу. То есть НАТО напряглось", - сказал авиационный эксперт.

Он напомнил, что Великобритания предложила Eurofighter Typhoon для патрулирования воздушного пространства, чтобы обеспечить почти круглосуточное наблюдение за восточным фронтом. Также рассматриваются все военные возможности закрытия неба над Украиной.

"Для этого есть конкретный план, расчеты: 120 самолетов, куча вертолетов, определенное количество "Аваксов", "Патриотов" и так далее. То есть технические возможности все есть, нужно только принять политическое решение. А политическое решение, как мы понимаем, принимается консенсусом. И до тех пор, пока Европа будет принимать решение консенсусом, она ничего особенного сделать не сможет", - сказал Криволап.

Россия атаковала Польшу - главное

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Дональд Туск заявил о масштабной провокации со стороны РФ. По его словам, это был первый случай уничтожения российских дронов на территории страны НАТО.

В результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.

Представитель польского правительства Адам Шлапка подтвердил, что НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора и уже провело консультации.

Что такое 4 статья НАТО / Инфографика: Главред

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало сознательной провокацией Кремля. Противовоздушная оборона НАТО сработала, но не так эффективно, как должна была бы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал инцидент "абсолютно безрассудным" и отметил, что оценка атаки продолжается.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. Политики обсудили атаку российских беспилотников на Польшу, которая произошла в ночь на 10 сентября.

Зачем дроны РФ атаковали Польшу: мнение эксперта

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что инцидент с российскими дронами может спровоцировать раскол внутри польской власти, ведь там довольно напряженные отношения между президентом, его политическими силами и премьер-министром.

"Если вместо того, чтобы объединиться и отложить политические споры, они начнут обвинять друг друга, то российские стратеги могут поставить себе "плюсик" за достижение еще одной цели - внутреннего ослабления Польши", - сказал Мельник в интервью Главреду.

Вторая плоскость - уровень НАТО, на котором тоже ожидаются дискуссии. В частности, Россия будет внимательно следить, какой будет реакция Белого дома.

"Ведь, несмотря на то, что все члены Альянса формально "равны за столом", на политическом уровне именно США остаются главным гарантом", - объяснил эксперт.

Мельник напомнил, что за всю историю существования Северо-Атлантического альянса статья 5 была активирована только один раз - после терактов 11 сентября 2001 года.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

