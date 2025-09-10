"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

Рютте выступил с заявлением о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши.

Генсек НАТО отреагировал на удар дронами по Польше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Главное:

Генсек НАТО сделал первое заявление после атаки российских дронов на Польшу

Рютте передал Путину четкое послание

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами было "абсолютно безрассудным". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого цитирует The Guardian.

По его словам, оценка атаки БпЛА на Польшу продолжается.

"Мое послание Путину четкое: прекратите войну в Украине, прекратите эскалацию войны, которую вы сейчас фактически ведете против невинных гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и прекратите нарушать воздушное пространство союзников. Знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", - сказал Рютте.

Генсек НАТО считает, что Альянс продемонстрировал способность защитить свою территорию. Кроме того, по его словам, реакция союзников на атаку дронов была "очень успешной".

"То, что мы видели прошлой ночью, было очень успешной реакцией НАТО и союзников, и это действительно поразило. Прошлая ночь показала, что мы способны защитить каждый сантиметр территории НАТО, включая воздушное пространство", - добавил Рютте.

Шахед / Инфографика: Главред

Налет дронов РФ на Польшу - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Несколько БПЛА залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват.

Позже Министерство внутренних дел Польши сообщило, что в Польше, кроме дронов, нашли обломки ракеты. Как отмечает издание Sky News, это первый случай, когда ракета влетела в воздушное пространство Польши.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами в ночь на 10 сентября. Он сказал, что у польской стороны нет фактов для обвинения РФ.

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

