После атаки дронов РФ на Польшу: Жорин предостерег о дальнейшей опасности

Жорин убежден, что Москва будет наращивать агрессию, если не будет решительного ответа.

Ключевые тезисы:

Атака дронов РФ на Польшу не провокация, а унижение

Москва может повышать градус провокаций

В ночь на 10 сентября, армия российского диктатора Владимира Путина массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Во время вражеского удара часть дронов РФ нарушили воздушное пространство Польши. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин прокомментировал залет российских дронов в Польшу.

По его словам, атака российских дронов на Польшу - "не провокация, а унижение".

"Показательное, дерзкое, безнаказанное. Смешные заявления в ответ вместо реальных действий приведут лишь к дальнейшим издевательствам и повышению градуса "провокаций"", - предостерегает Жорин.

Он добавил, что поляки сейчас похожи на некоторых наших соотечественников, которые с 2014 года мужественно говорили: "Вот когда к нам в область, город или район придут - тогда и будем бороться."

Жорин спросил, что будет делать Польша, когда Москва запустит тысячу дронов.

"23 дрона, и такая беспомощность. Что же будет, когда РФ запустит 1000?", - резюмировал заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Реакция польского журналиста на атаку со стороны РФ

Журналист Павел Боболович осудил атаку РФ на Польшу и отметил, что украинцы уже пережили 1294 такие ночи.

"Неужели после сегодняшней ночи мы продолжим позволять московским троллям, пророссийским политикам и обиженным людям плести басни о том, что Украина втягивает нас в войну? Черт возьми, Украина?!", - спросил журналист.

Он добавил, что эта ночь, "к сожалению, лишь предчувствие того, что нас ждет".

Как писал Главред, в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Несколько БПЛА залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват.

Отражать российскую атаку также помогали военно-воздушные силы Нидерландов и авиация НАТО.

Позже Министерство внутренних дел Польши сообщило, что в Польше, кроме дронов, нашли обломки ракеты. Как отмечает издание Sky News, это первый случай, когда ракета влетела в воздушное пространство Польши.

О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

