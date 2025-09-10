Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнор

По данным СМИ, НАТО не рассматривает вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши как нападение.

https://glavred.info/world/rossiya-atakovala-polshu-lidery-evropy-sdelali-ryad-zayavleniy-tramp-vklyuchil-ignor-10696790.html Ссылка скопирована

Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Эмануэль Макрон и другие лидеры отреагировали на атаку РФ на Польшу / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Вы узнаете:

Как лидеры Европы отреагировали на атаку РФ по Польше

Что решили в НАТО в связи с агрессией Кремля

Армия РФ вторглась в воздушное пространство Польши во время ракетно-дроновой атаки на Украину в ночь на 10 сентября. Польша поднимала в небо авиацию, утром в среду премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. Перед заседанием он сделал ряд заявлений. Детальнее читайте в материале: Драматическая ночь в польском небе": Туск сделал важные заявления об атаке дронов РФ.

Лидеры стран Запада сделали ряд заявлений в связи атакой России на Польшу.

видео дня

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "неприемлемым" вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство во время атаки, осуществленной Россией против Украины.

"Я решительно это осуждаю. Я призываю Россию положить конец этой безрассудной эскалации. Я еще раз выражаю польскому народу и его правительству нашу полную солидарность. Вскоре я поговорю с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Мы не пойдем на компромиссы по безопасности союзников", - написал Макрон в соцсети Х.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о солидарности с Польшей.

"Сегодня мы стали свидетелями безрассудного и беспрецедентного нарушения воздушного пространства Польши и Европы более 10 российскими беспилотниками "Шахед". Европа полностью солидарна с Польшей", - написала она в соцсети Х.

В НАТО заявили, что Генсек Альянса Марк Рютте "поддерживает связь с польским руководством и НАТО тесно консультируется с Польшей".

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также отреагировала российскую атаку по Украине и вторжение российских "Шахедов" в Польшу.

"Минувшей ночью в Польше мы стали свидетелями серьезнейшего нарушения европейского воздушного пространства россией с начала войны, и есть признаки, что оно было умышленным, а не случайным", - заявила Каллас.

Она отметила, что ЕС полностью солидарен с Польшей, и подчеркнула, что война России обостряется, а не заканчивается.

"Мы должны повысить цену для москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы. ЕС играет важную роль, и мы будем поддерживать такие инициативы как линия обороны Восточного пограничного щита", - отметила Каллас.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсонобвинил Россию в объявлении войны Польше.

"Россия атакует союзника по НАТО, Польшу, с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны", - написал Уилсон в соцсети Х.

Он призвал администрацию Трампа немедленно дать отпор таким действиям. По его словам, необходимо срочно ввести строгие санкции, способные уничтожить российскую военную машину, и предоставить Украине вооружение, которое позволит наносить удары по территории РФ.

Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистки о нарушении воздушного пространства Польши российскими БПЛА в ночь на 10 сентября.

В Сети появилось видео, как Трамп выходил из ресторана. Возле него сразу собрались журналисты,

"Господин президент, какой ответ России. Российские дроны над Польшей этой ночью?", – спросила одна из журналисткок.

Однако Трамп оставил толпу без ответа, помахал рукой и сел в свое авто.

Неизвестно, действительно ли глава Белого дома не услышал вопрос или сознательно решил его проигнорировать.

Смотрите видео - Трамп не стал комментировать атаку РФ на Польшу:

Стоит отметить, что на момент публикации материла на вторжение российских дронов в Польше не отреагировали канцлер Германии Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер.

НАТО отказалось признать налет российских дронов в Польшу нападением - Reuters

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, НАТО не рассматривает вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши как нападение. При этом руководству Альянса известно, что, согласно предварительным данным, вторжение от шести до десяти российских дронов в воздушное пространство Польши было умышленным.

"Это был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциально опасные объекты в воздушном пространстве союзника", - сообщил источник.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные в регионе, засекли дроны с помощью радаров, но не применялись для поражения целей.

В операции участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и самолеты дозаправки в воздухе, находящиеся под управлением НАТО.

Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по российскому удару в ночь на 10 сентября. Также, по его словам, Украина может помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов.

Комментируя дроновую атаку РФ, Зеленский заявил, что Москва всегда испытывает пределы возможного.

"Если не встречает сильной реакции, то остается на новом уровне эскалации", - подчеркнул президент.

Шахеды - что известно / Инфографика: Главред

РФ хотела запугать Европу, защиты от Трампа не будет: мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что атака дронов на Польшу в ночь на 10 сентября была провокацией РФ "с целью запугать поляков и европейцев в целом".

"Реакция на провокацию впервые была правильной на военно-политическом уровне – сбивать. Далее должна быть правильная реакция на политико-дипломатическом уровне, в ЕС и НАТО, между США и Европой. Но ее не будет, скорее всего. Трамп не будет никого защищать от Путина сколько бы ему не заплатили союзники", - считает Горбач.

По словам эксперта, стратегическая цель российской операции этой осенью состоит в том, чтобы показать отсутствие единства в НАТО.

"Будет продолжение в других странах, Балтии, Финляндии", – сказал Горбач в комментарии Главреду.

Россия атаковала Польшу - что известно

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны.

Позже в ВС Польши заявили, что российские дроны были сбиты.

По данным ВС ВСУ, по меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

По данным польских СМИ, в результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред