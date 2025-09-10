Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сколько дронов могут производить россияне к концу года: эксперт ответил

Виталий Кирсанов
10 сентября 2025, 13:32
61
В благоприятных условиях россияне могут ежемесячно увеличивать производство примерно на 10%.
Россияне могут ежемесячно увеличивать производство дронов на 10%
Россияне могут ежемесячно увеличивать производство дронов на 10% / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Сейчас россияне производят около 100 дронов в сутки
  • Существует много факторов, которые могут влиять на планы россиян

Россияне могут ежемесячно увеличивать производство дронов примерно на 10%. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В благоприятных условиях они могут ежемесячно увеличивать производство примерно на 10%. "Благоприятные условия" - это стабильные поставки запчастей и оборудования для сборки дронов и для строительства новых цехов, ангаров, объектов, а также изготовления пусковых установок (по сути, катапульт)", - заявил Александр Коваленко.

видео дня

То есть, по словам Коваленко, если сейчас россияне производят 100 дронов в сутки, в следующем месяце это может быть 110, далее 120, потом 130, 150. В таком темпе они теоретически могут выйти на 500 "шахедов" в сутки, но для этого нужны не только стабильные поставки, но и строительство новых заводов и производственных линий - например, на территории "Алабуги" или завода "Купол" в Ижевске, или обустройство другой площадки под такие нужды.

"Все это возможно только при условии стабильных поставок, но мы еще не учли риск их прекращения или задержки, например, со стороны Китая. Так же есть экономические риски: нехватка финансов может не позволить своевременно строить новые объекты. Есть и технические или технологические риски. Или, в конце концов, может случиться так, что по "Алабуге" прилетят три-четыре "Фламинго", и производство, которое строилось годами, будет полностью разрушено без возможности восстановления. И тогда весь процесс останавливается", - говорит Коваленко.

По его мнению, существует много факторов, которые могут влиять на их планы.

Производство и применение дронов россиянами - последние новости

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Накануне СМИ писали, что Россия стала первой в важнейшей модернизации FPV-дронов - добавлении кабеля из оптоволокна, который соединяет беспилотник с пилотом.

Напомним, Главред писал, что по словам военных, противник начал активно использовать FPV-дроны на оптоволокне для поражения логистики Сил обороны Украины, а также минирования логистических путей ВСУ.

Больше новостей:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине дроны шахид военная помощь Александр Коваленко новости Украины новости Украины и мира новости Европы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

15:25Мир
РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

15:21Украина
"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

15:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

Последние новости

15:36

Ад и для кинологов, и для хозяев: какую породу собаки труднее всего дрессировать

15:27

Крымчане ждут удара по мосту: чем ВСУ могут атаковать цель

15:25

НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

15:21

РФ требует отдать без боя около 6 тыс. км украинской территории – Вэнс

15:20

"Знайте, мы готовы": генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
15:15

По 1000 дронов в сутки: названы сроки, когда РФ может увеличить количество атак

14:48

330 тысяч долларов за килограмм: где в Украине растет самый дорогой гриб в мире

14:33

20 долларов на автограф: Усик поразил встречей с голливудскими звездами

14:32

Небанальный и очень вкусный завтрак из яиц за 10 минут - рецепт

Реклама
14:27

После атаки дронов РФ на Польшу: Жорин предостерег о дальнейшей опасности

14:21

"Антироссийская шизофрения": в Москве прокомментировали атаку дронов на Польшу

14:19

Только одна специя прогонит пауков из дома: что нужно насыпать по угламВидео

14:15

Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Тельцам - успех, Скорпионам - верность себе

13:32

Сколько дронов могут производить россияне к концу года: эксперт ответил

13:29

Путинистка Королева рассказала, как ее гнобит муж-стриптизер

13:22

Не просто для красоты: зачем на батоне хлеба делают надрезы

13:13

В Польше нашли не только дроны: МВД сообщило о вероятных обломках ракеты

13:02

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

12:59

Сделала сложный выбор: Евгений Кошевой высказался о 17-летней дочери

12:55

Предки верили в их силу: украинские фамилии, которые оберегают владельцев

Реклама
12:54

Украинцы будут переплачивать: магазины открыли предзаказ на iPhone 17

12:50

Жена украинского певца прокомментировала его измены и сказала, когда будет развод

12:23

Как Россия готовила атаку дронами на Польшу: появились интересные подробности

12:14

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

12:11

Российские дроны могут полететь в другие страны: раскрыта цель провокаций РФ

11:58

Не имеют влияния: в РФ раскрыли настоящую роль Кабаевой и детей в жизни Путина

11:57

Россия атаковала Польшу: лидеры Европы сделали ряд заявлений, Трамп включил игнорВидео

11:44

"Очень скоро": в ОП после атаки на Польшу предупредили Европу о большой трагедии

11:38

Холостяк Терен намекнул на новые отношения: "Достаточно близкие"

11:12

Украинцев ждет красивая ранняя осень: известно, когда дожди сделают паузу

11:09

"Драматическая ночь в польском небе": Туск сделал важные заявления об атаке дронов РФ

10:59

Почему 11 сентября нельзя пользоваться острыми предметам: какой церковный праздник

10:38

На путиниста Киркорова набросились в РФ - что случилось

10:35

После атаки на Польшу Зеленский сделал предложение партнерам по защите неба

10:29

"Нападение на одну из стран НАТО": названа скрытая цель военных учений РФ

10:26

Польский F-16 сбил российский дрон, обломки упали на жилой дом: что известно

10:25

Украинская певица уменьшила себе грудь и показала фото из больницы

10:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 сентября (обновляется)

10:18

Четыре знака зодиака, которые любят тратить деньги

09:55

Авиация двух стран и НАТО: в Польше сообщили детали отражения российской атаки

Реклама
09:44

РФ всегда испытывает пределы возможного: Зеленский отреагировал на атаку дронов на Польшу

09:41

Массированный удар РФ по Украине: в ВС сказали, сколько Шахедов полетели в Польшу

09:06

У путинистки Долиной нашлись тайные связи с Украиной

08:50

Россия атаковала Польшу: Туск созвал экстренное заседание, объявлен вызов резервистов

08:34

"Акт войны": в США решительно отреагировали на налет дронов РФ в Польшу

08:33

РФ атаковала Украину ракетами и дронами 11 часов подряд: что известно о последствияхФотоВидео

08:33

Поляки, это лишь предвкушение того, что нас ждётмнение

08:18

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

06:54

Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять