Сколько дронов могут производить россияне к концу года: эксперт ответил

В благоприятных условиях россияне могут ежемесячно увеличивать производство примерно на 10%.

https://glavred.info/ukraine/skolko-dronov-mogut-proizvodit-rossiyane-k-koncu-goda-ekspert-otvetil-10696829.html Ссылка скопирована

Россияне могут ежемесячно увеличивать производство дронов на 10% / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Сейчас россияне производят около 100 дронов в сутки

Существует много факторов, которые могут влиять на планы россиян

Россияне могут ежемесячно увеличивать производство дронов примерно на 10%. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В благоприятных условиях они могут ежемесячно увеличивать производство примерно на 10%. "Благоприятные условия" - это стабильные поставки запчастей и оборудования для сборки дронов и для строительства новых цехов, ангаров, объектов, а также изготовления пусковых установок (по сути, катапульт)", - заявил Александр Коваленко. видео дня

То есть, по словам Коваленко, если сейчас россияне производят 100 дронов в сутки, в следующем месяце это может быть 110, далее 120, потом 130, 150. В таком темпе они теоретически могут выйти на 500 "шахедов" в сутки, но для этого нужны не только стабильные поставки, но и строительство новых заводов и производственных линий - например, на территории "Алабуги" или завода "Купол" в Ижевске, или обустройство другой площадки под такие нужды.

"Все это возможно только при условии стабильных поставок, но мы еще не учли риск их прекращения или задержки, например, со стороны Китая. Так же есть экономические риски: нехватка финансов может не позволить своевременно строить новые объекты. Есть и технические или технологические риски. Или, в конце концов, может случиться так, что по "Алабуге" прилетят три-четыре "Фламинго", и производство, которое строилось годами, будет полностью разрушено без возможности восстановления. И тогда весь процесс останавливается", - говорит Коваленко.

По его мнению, существует много факторов, которые могут влиять на их планы.

Производство и применение дронов россиянами - последние новости

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Накануне СМИ писали, что Россия стала первой в важнейшей модернизации FPV-дронов - добавлении кабеля из оптоволокна, который соединяет беспилотник с пилотом.

Напомним, Главред писал, что по словам военных, противник начал активно использовать FPV-дроны на оптоволокне для поражения логистики Сил обороны Украины, а также минирования логистических путей ВСУ.

Больше новостей:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред